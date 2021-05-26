Табань, кырӟан но пельнянь

Кызьы будэто нуныкайёссэс тодмо удмурт песянайёс

Удмурт семьяын песянай котьку но бадӟым инты басьтылӥз. Мемейёс-нэнэос вӧзын будӥсь эшъёссылы мукет пиналъёс вожъяськылӥзы. Уго песянай юрттӥсь но, эш но, визь-кенеш сётӥсь но.

Граня Байсарова внукеныз

13 полэс нэнэ

Брангурт песянайёслэсь пичиоссэс чотад ке, 6 песянайлы 20-лэсь трос внукъёс-правнукъёс люкаськозы.

Песянайёс пӧлысь самой узырез — Граня Байсарова. Граня Ивановналэн 11 внукез но 2 правнукез.

— Ма, нылпиосы но мынам ӧжыт ӧвӧл, 3 ныл но 3 пи будэтӥ, — пальпотэ песянай. — Внукъёсылэсь нимъёссэс но, вордскем нуналъёссэс но тодӥсько. Но кудзэс ке ӧтёно луэ ке, ваньмызлэсь нимъёссэс вератэк, кулэзэ уг шедьтӥськы.

Граня Ивановналэн 2-ез пиосыз Брангуртын уло, мукет пиналъёсыз — Ижын. Анайзы сямен, ваньмыз ярато кырӟаны. Но ужало культуралэсь палэнын — лэсьтӥськон удысын. Граняпай ачиз но штукатур-маляре дышетскемын вылэм. Солэсь удыссэ азьланьто нылъёсыз.

— Нылъёс квартираосын ремонт лэсьто. Брангуртысь шуыса вераны шедьто ке, квартира кузёос, пе, соку ик песянайёс сярысь юалляськыны кутско. Нош артистъёс пӧлысь огез анайзы шуыса верало ке, выль тодмооссы уката паймо, пе, — вера песянай.

Граня Ивановна али 2 внукъёссэ будэтэ. 2 ар талэсь азьло Володя пиез улонысь кошкиз, азьвыл кенэз мукет семьяен улэ. Озьы 15 но 16 аресъем пиналъёс песянайзы вӧзы кылизы. Туэ Граня Ивановналы 72 арес тырмоз, но арлыдыз вылэ ӝожтӥськыны уг дырты, нылпиосты будэтоно, пе.

— Мар ке ужаны кутскисько ке, весь кырӟаса ветлӥсько. Выль кырӟанъёслэсь кылъёссэс дышетытэк амал ӧвӧл. Ма, собере, кырӟан вань шуг-секытъёсты вормыны юрттэ, — шуэ Удмуртиысь калык артистка Граня Байсарова.

Экто, кырӟало, суредасько

Россиысь дано артисткалэн Валентина Пудовалэн 3 внукез. Но Валентина Тихоновнаез огзы но «песянай» уг шуо, «Валя» нимало:

— Нылы озьы дышетӥз бадӟымзэ внукме Ярославез. Мама, тон егит ай, кызьы тонэ песянай шуод, вераз нылы. Собере «Валя» нимазы Миша но Марина нунокъёсы. Ярослав куддыръя пышкылыса вера: «Валя, тон али егит но чебер, нош пересьмид ке, мон тонэ песянай шуо».

Валентина Пудова внукъёсыныз

Самой бадӟымезлы, Ярославлы, 11 арес. Сое «бриллиантик» нимасько. Пиналъёсыным нимаз улӥсько. Но Ярослав пичигес дыръя нылыным 1 подъездын улӥм. Соку нуноке котькуд ӵукна дорам тапыр! бызьыса вуэ вал, пыд куараезъя ик тодмалляй, кин лыктэ. Ярославлэн быгатонлыкъёсыз трос: со математикаез мургес дышетэ, бальной эктонъёсты быдэсъя, фортепианоен шудэ, кырӟа.

Марина внучкаелы 8 арес. Со туж яратэ суредаськыны. Ӝӧк сьӧры пуксе ке, уг но вырӟылы — ваньмыз малпанъёсыз бумага вылын, сыӵе паймымонэсь суредъёс кылдытъя. Эшшо Марина али ик артист кадь, сцена вылын ассэ возьыны быгатэ, эктыны ветлэ.

Мишамы пичи на, 4 арес гинэ. Таизлэн яратоно ужез — нуныяськон. Монэ ӟыгыртэ но шуэ: «Валя, мон тонэ туж-туж яратӥсько».

Внукъёсыным туж ӵем адскиськом, арнялы быдэ сямен дорам кунояло. Но нылпиосы котьку юало: кыӵе ужъёсыд чакламын, быгатод-а пиналъёсын пукыны? Нунокъёсылы мон нырысь ик эш луисько. Быгатӥсько ке, котьку лобыса мынӥсько соос доры.

Туала пиналъёсты шуг паймытъяны ческыт сиён-юонэн. Мон уг но тыршиськы со понна. Уго морозильникам котьку но луэ аслам кутэм пельняне. Таӵе ческыт пельнянез Валялэн гинэ, шуо внукъёсы.

«Нянь пыжод-а?»

Алнаш ёросысь Байтэрек гуртысь Алевтина Тарасова кылем арын вормись луиз республикаын ортчем «Чеберай» вожвылъяськонын, 55 ареслэсь бадӟымъёс пӧлын.

Алевтина Викторовналэн 5 внукез.

— Нылпиосы Иж но Набережные Челны городъёсын уло. Соин внукъёсме ӵем адӟисько шуыны уг луы. Но куддыръя соос кемагес дорам кунояло, сьӧрам библиотекае «ужаны» ветло, — вера песянай.

Алевтина Тарасовалэн чеберай луэмезлы уката шумпотӥзы внучкаосыз. 8 аресъем Юлиана котьку дась учкыны песянаезлэсь конкурсысь туспуктэмъёссэ. Нош 3 аресъем Таисия бертэмезлы быдэ ӵужаезлэсь короназэ мертаны куре.

Алевтина но Виталий Тарасовъёс внукъёсынызы

Нылъёслы туж кельше песянайзы вӧзын киужен вырыны.

— Юлиана бумагалэсь но лэсьяське, алигес Паскалы фетрлэсь киужзэ — курег но кукейёс — пӧрмытэм. Туж паймисько: солы 8 арес гинэ, нош вандылыны но, вурыны но быгатэ, туж ӝикыт пӧрмытэ, — ушъя Юлианаез ӵужаез.

Нош Алевтина Викторовна пӧраськыны кутске ке, котыраз вань внукъёсыз бергало. Пиос — Егор, Владимир, Савелий — нянь формаосты вӧяло. Уго песянайзы тужгес ческыт сукыриос пыжоз — таӵе ческыт нянез нокытысь уд басьты. Алевтина Викторовна 4 ар пала ини нянь ачиз пыже. Талы Эстониысь эшезлэсь дышетскиз.

— Нянь котыкум, отчы маял (дрожжи) уг понӥськы. Скал вордӥськом бере, творог лэсьтӥськом. Ыльняньме творог вуэн котӥсько, солод, чечы ватсасько. Арнялы 2 пол нянь пыжисько. Кытчы ке калыке потӥсько ке, сьӧрам салам чот сукыри нуисько. Нош внукъёсы берто ке, нырысетӥ юанзы: нянь пыжод-а? Соку тросгес нянь котӥсько, сьӧразы но нуыны мед тырмоз шуыса, — вера Алевтина Викторовна.

Тарасовъёслэн семьяязы уката но ярато табань сиыны. Алевтина Викторовна тазэ но огшоры гинэ уг пӧра — картэзлэн анаезлэсь рецептсэ уте — сезьы кеньырен табань котэ. Сое котьку но гурын пыжо — тазэ юромо пуктӥз кузпалыз.

— Табань сииськом зыретэн. 9 аресъем Егормы туж яратэ сугонэн табанез. Тани али май праздникъёсы вань нылпиосы бертылӥзы асьсэ семьяосынызы. Ӵошен табань но ческыт кошке, гурт котырысь уж но чаляк лэсьтӥське, — шуэ песянай-чеберай.

Елена Скворцова