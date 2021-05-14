Сям-йылолъёс эшъяськыто

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 мая, 2021 14:30

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Кемалась ик ӧвӧл Балезино ёросысь Падера гуртысь культура юртын «Традиции живая нить» ёрос фестиваль ортчиз. Со сӥземын калык сямъёсты утёнлы.

Балезино ёросысь Падераысь культура юртын «Традиции живая нить» ёрос фестиваль ортчиз
Туспуктӥз О. Стародумова

Азьвылэз таӵе фестиваль радъяськиз 2015-тӥ арын. Шумпотымон, туэ та ӟеч сямез улӟытыны быгатӥм. Таяз радэ фестивале пыриськизы ёросысь 10 ансамбльёс — удмурт, ӟуч, бигер, бесерман но мукет калыкъёслэн коллективъёссы. 10 пӧлысь 3-ез нылпи ансамбльёс вал, пиналъёс быгатыса возьматӥзы калык сям-йылолъёсты тодэмзэс, усто кырӟазы-эктӥзы.

Ужрадэ пыриськисьёс сцена вылын пуктӥзы пӧртэм калыкъёслэсь сям-йылолъёссэс. Удмурт ансамбльёс, кылсярысь, возьматӥзы Пучыарня, «Пудо-животэз луд вылэ поттон», «Кубо ваён» йылолъёсты. Бесерманъёс возьматӥзы животэз бусые келян сямзэс. Нош бигеръёс пуктӥзы сюан азьын ӵыжы-выжыосын тодматскон но Йӧкелян йылолъёссэс.

Фестивале трос калык люкаськиз. Учкисьёс ансамбльёсты кужмо кичабонъёсын пумитазы. Та ужрад нош ик возьматӥз: вашкалазэ но туннэзэ огазеясь выж — калык сям-йылолъёс.

Ольга ПЕРШИНА, Балезино ёросысь Лулчеберетъя центрысь методист

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 мая, 2021 14:30
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