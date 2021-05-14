Сям-йылолъёс эшъяськыто
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Кемалась ик ӧвӧл Балезино ёросысь Падера гуртысь культура юртын «Традиции живая нить» ёрос фестиваль ортчиз. Со сӥземын калык сямъёсты утёнлы.
Азьвылэз таӵе фестиваль радъяськиз 2015-тӥ арын. Шумпотымон, туэ та ӟеч сямез улӟытыны быгатӥм. Таяз радэ фестивале пыриськизы ёросысь 10 ансамбльёс — удмурт, ӟуч, бигер, бесерман но мукет калыкъёслэн коллективъёссы. 10 пӧлысь 3-ез нылпи ансамбльёс вал, пиналъёс быгатыса возьматӥзы калык сям-йылолъёсты тодэмзэс, усто кырӟазы-эктӥзы.
Ужрадэ пыриськисьёс сцена вылын пуктӥзы пӧртэм калыкъёслэсь сям-йылолъёссэс. Удмурт ансамбльёс, кылсярысь, возьматӥзы Пучыарня, «Пудо-животэз луд вылэ поттон», «Кубо ваён» йылолъёсты. Бесерманъёс возьматӥзы животэз бусые келян сямзэс. Нош бигеръёс пуктӥзы сюан азьын ӵыжы-выжыосын тодматскон но Йӧкелян йылолъёссэс.
Фестивале трос калык люкаськиз. Учкисьёс ансамбльёсты кужмо кичабонъёсын пумитазы. Та ужрад нош ик возьматӥз: вашкалазэ но туннэзэ огазеясь выж — калык сям-йылолъёс.
Ольга ПЕРШИНА, Балезино ёросысь Лулчеберетъя центрысь методист
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