Сюлэмыз ӧз купырмы

Анае, Екатерина Никифорова, Быдӟым ож вакытэ фронт мышкын тыршиз. Секыт ужамез тазалыкез вылын улытозяз шӧдӥськиз.

Кияса ёросысь Вуж Салья гуртысь Екатерина Никифорова (паллянысез) эшеныз. 1944-тӥ ар.

Екатерина Родионовна вордӥськемын 1919-тӥ арын Кияса ёросысь Вуж Салья гуртын. 4 сузэр-апайёс пӧлын со бадӟымез вал. Сирота кылеменызы, сузэръёссэ ачиз будэтоно луиз. Тыныд луыса улэп кылимы, шуо вал соос.

Война кутсконлы нэнэе 22 арессэ тырмытыса вуттӥз. Соин ик ож вылтӥ сое Сарапул ёросысь Шолья гурт котыре нюлэс кораны, отӥяз Иж котырысь аэродром лэсьтыны но Иж — Балезино чугун сюресэз ӝутыны келязы. Ӵемысь тодаз вае вал чугун сюрес лэсьтэмзэ. 40-50 градус кезьыт возиськемен, дукесъёссы йӧкурало вылэм. Лом борды пӧзьыос лякиськыса кылё вал, шуылӥз. Кыз лысъёслэсь валес лэсьтыса кӧлаллям, угось нокинэ доразы бертылыны лэзьяллямтэ. Сиён интые — пызен вуэн суралтэм. Со болтушкаез сиыса, кӧт тордылӥз, шуэ вал нэнэ. Валъёс, пе, секытлы но сютэм улонлы чидатэк, пограло вал, нош адямиос выльысь но выльысь ужаны пото. Шумпото вылэм, Якшур-Бӧдья ёросысь Кекоранын улӥсьёс мунчоязы ӧтьыкузы. Озьы кынмем мугорзэс шунтылӥллям, дӥсьсэс миськылӥллям, жадемзэс буйгатылӥллям. Али калык муртэ ас дораз уз лэзьы ни, нош соку адями кусыпъёс умоесь вал, шуылӥз нэнэ. Нош макем со шумпотэ вал, чугун сюрес вылтӥ поездъёс ветлыны кутскемлы. Ортчем секыт аръёссэ малпаса, курыт синвуэн берло но пыласькылӥз.

Екатерина Никифоровалэн ужамез дунъямын «За трудовую доблесть» медален. Сое но мукет медальёсты 9-тӥ Май празднике гадяз бырттэмзылы быдэ, чабкиськыса ик шуэ вал: война монэ быдтӥз… Кынмыса киосыз но пыдъёсыз пумен купырмизы, висемзылы чидатэк, инты уг шедьты вал. Мусэз но быриз. Но ужатэк ноку ӧз пукы — колхозын пӧртэм ужъёсты быдэсъяз. Школаысь бертыса, ӧсэтӥ пырыкум ик, «нэнэ» шуыса куаретӥсько вал, сопал дуннее кошкиз, дыр, кожаса. Весь висьылӥз уго. 86 аресозь улӥз. Со милемыз, 5 нылпиосты, трос ӟечезлы дышетӥз. Бӧрысь 7 арзэ мон бордын улӥз. Мынам нылпиосы солэн верамъёсызъя 7 полэс выжы писпумес лэсьтӥзы, гуртысьтымы инты нимъёсты кагаз вылэ гожъязы. Пичиез пие 50 кушем нимъёсты, солэсь юалляськыса, гожтӥз. Мон нэнэелэсь вашкала сям-йылолъёсты утьыны дыши, война вакытысь кырӟанъёсты гожъяй.

Ортчемзэ берыктыны луысал ке, нэнэме ки вылам нуллысал. Со котьку шедьтэ вал кулэ кылъёс. Али ке но одӥг учыр пумысен ӧпкелисько. Бызён азям мон солы шуи: малы монэ таӵе ямсыз вордӥд? Нэнэе пумитам вазиз: сюлэмам пурт бышкалтӥд кадь… Мон со понна котьку мусо вал, шекъёсы шоры учкытэк. Солэн сюлэмыз ноку ӧз купырмы. Сыӵе яратэ вал улонэз но, нылпиоссэ но!

Марина МОРЯКОВА. Кияса ёросысь Вуж Салья гурт