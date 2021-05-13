Сак лу — дорад но, ульчаын но

Тулыс-гужем егитэзлэн но, мӧйыэзлэн но матысь эшез луэ велосипед. Таин валче великен герӟаськем кышкыт учыръёс, лушкаськонъёс йыло.

Тулыс вуэ гинэ — велосипед лушкан учыръёс йыло

Туспуктӥз: М. Егоров

Апрель толэзь пумын патрулья но постъя службаысь полицейскойёс Ижысен кырмизы Дэри ёросын вордскем 42 аресъем воргоронэз. Кыл кутон улэ трос пол шедьылэм пиосмурт 17 велосипедэз лушкам март-апрель толэзьёсы. Кырсь ужзэ Ижысь Устинов, Первомай но Индустриальной ёросъёсысь трос квартираем выль коркаос котырын лэсьям. Великъёсты ульчаетӥ ветлӥсьёслы дунтэм дунын вузам но 230 сюрс манетлы узырмем. Ӝутэмын уголовной уж.

Мукетыз учыр. Ижысь пиосмурт велопрокатысь «кык пыдоез» курем. Кӧт тырымоназ ворттылэм но Ижысь Дзержинской ульчаысь ломбардэ 4 сюрс манет тыр вузам. Телефонзэ кысэм. Малпаз, вылды: лушкаськемзэ нокин но уз шарая. Янгышаз.

Югдурез утисьёс пусъё: арысь аре тулыс-гужем шаерамы велосипед лушкан учыръёс йыло. Соин ик котькуд ар «Велосипед» ужрад орчытъяло. Кылсярысь, миым апрель-июнь толэзьёсы Ижын 70-лэсь ятыр учыр пусъемын вал, туэ та дырлы — 29. Та пӧлысь 12-ез сэрттэмын-пертчемын, ваньбур кузёезлы берыктэмын ини.

Тужгес трос лушкасько Ижын. Йыртэмасьёс ӵем гожеръяло паркъёс, скверъёс, стадионъёс но скейт-площадкаос котыртӥ. Уг вунэто магазинъёсты, улон коркаосысь подъездъёсты.

Бадӟым люкетэз лушкаськонъёс подъездъёсын луо. Йыртэмасьёс юртэ шедё пырась-потасьёсын ӵош. Озьы уг пӧрмы ке, домофонэ жингырто, эмъясь, куно яке курьер кариськыса. Полицейскойёс чакламъя, великъёс ӵем дыръя ышо бер ӝыт, уйин. Соин ик велозамокъёслы оскиськыны уг яра, ворттылон арбериез корка пыртоно. Усто луоз, бордаз кыӵе ке пус лэсьтыса — марысь-мар ке, со возьматоз, велик зэмзэ но тӥляд шуыса.

Лушкам ваньбурез кузёезлы берыктыны ӝог уг луы, али котькытын видеокамераос пуктылэмын ке но. Угось йыртэмасьёс кескичесь — капыртэм арберизэс документъёстэк Интернетысь сайтъёс пыр шаплы вузало яке ломбардэ сёто.

Мар кароно, велосипед ышыку? Полицие, ваньзэ тыро-пыдо валэктыса, заявление гожтоно. Та бере лушкаськем интые следственно-оперативной группа потэ. Велик, шуом, магазин азьысь нуэмын ке, кырсь ужез сэрттоз-пертчоз дознаватель. Пытсам сэрегысь, замокез тӥяса ик, лушкамын ке, ки пытьыосты эскероз следователь. Ышем арберилэсь номерзэ базае пырто. Соя патрулья но постъя службаысь полицейскойёс ульчаосысь велосипедъёсты учкылыса пото. Озьы соос арлы быдэ ог 2 но ӝыны сюрс великъёсты эскерыло.

Инспекторъёс ӝот-ӝот валэкто: 14 аресозь нылъёслы-пиослы ворттылыны уг яра машинаослы чаклам сюрес вылтӥ, сюрес вамен выжыку, велик вылысь васьконо. Усто, велосипед бордын пиштӥсь арбери вань ке. Кылем арын шаерамы велосипедистъёсын герӟаськем 26 шудтэм учыр пусъемын вал. Туэ 2 шуккиськон учыр но вал ини.

Ольга Корепанова