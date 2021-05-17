Пурга сямо — удмурт шӧмо
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21-тӥ куартолэзе Пичи Пурга ёросын «Пурга сямо — удмурт шӧмо» научно-практической конференция ортчоз. Ужрад сӥземын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн 30 ар тырмонэзлы.
Ужрад 2 люкетлэсь луоз. Нырысетӥез ортчоз Пичи Пурга черкогуртын. «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Надежда Степанова верамъя, котырес ӝӧк сьӧры люкаськемъёс анай кылэз азинтон сярысь вераськозы но «Пичи Пурга минё» адӟытонэ пыриськозы, концерт учкозы.
2-тӥ люкетэз радъяськоз Выль Мӧнья но Улын Юри гуртъёсын. Выль Мӧнья школаын буре ваёзы Быдӟым оже пыриськем муртэ, «Советской Удмуртия» газетлэсь редакторзэ Василий Михайловез. Школалэн юртэз борды буре ваён пул шуккозы. Собере вань калык мыноз Улын Юри гуртэ. Отысь музейын удмурт культурая центр усьтозы, бӧрысь «кенешчиос» понна этноквест радъяськоз. Ужрад йылпумъяськоз эшъяськон ӝук сиёнэн.
Валентина Емельянова
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