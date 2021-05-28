Пуныез катьязы, кроликез чаклазы

Можга ёросысь агропромышленной колледжын быгатонлыкъёссэс возьматӥзы пудо эмъясьёс. Озьы ужан профессиосъя Россиысь конкурслэн элькун этапез ортчиз.

Вормись Алёна Логачёва

Туспуктӥз гурт удысъя но сиён-юонъя пресс-служба

Ужлэсь данзэ ӝутоно

Вераны кулэ, Россиын ужан профессиосъя вожвылъяськонъёс 2011-тӥ арысен ортчыло, шаермы соос борды итӥськиз 2014-тӥ арысен. Со дырысен устолыксэс возьматӥзы ни слесарьёс, трактористъёс, каменщикъёс, кондитеръёс. Россиысь ӵошатсконъёсысь 3-тӥ инты басьтыса, бертылӥзы портной, вуриськись но токарь.

Можгалась колледж конкурс радъяны юнме быръемын ӧй вал. Татын туала тренажёръёс пуктылэмын, классъёс чебересь, югытэсь.

Шаерамы 2 интыын гинэ пудо эмъясьёсты дасяло — Можгалась колледжын но Ижысь гурт удысъя академиын. Арлы быдэ та дышетон учреждениосысь 100 пала специалистъёс пото. Но со туж ичи, эшшо ваньмыз та удысъя ужаны уг мыно на. Гурт удысъя но сиён-юонъя министрлэн Ольга Абрамовалэн верамезъя, али шаерамы 1 сюрс 155 ветеринаръёс тыршо. Гурт хозяйствоосын соослы 640 ставкаос усьтэмын.

Можгаысь колледже люкаськизы Пичи Пурга, Балезино, Глазов, Юкаменск, Ува, Алнаш, Якшур-Бӧдья ёросъёсысь хозяйствоосын тыршись ветеринаръёс, пӧлазы вал ветстанциосын ужась 8 специалистъёс. Вожвылъяськисьёсты ӟечкылазы но вормонъёс сӥзизы гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова, калыклы улон-вылонын юрттон политикая но ужъя министрлэн воштӥсез Ольга Лубнина, Удмуртиысь пудо эмъянъя управленилэн кивалтӥсез Роман Габдрахманов.

— Ветеринаръёстэк гурт хозяйствоослэн улэмзы, азинскемзы уг луы, соос бордысь пудолэн тазалыкез, сиён-юонлэн ӟечлыкез потэ. Соин ик та выллем конкурсъёс ортчытъяно, адямиос мед данъяськозы асьсэ уженызы, мед валалозы макем со кулэ. Егитъёслэн мылкыдзы мед ӝутӥськоз та удысэ кыстӥськыны, — вераз О. Абрамова.

Нош ик студент!

Конкурс 2 люкетлэсь вал — ветеринаръёс теориез тодэмзэс но пудоез эмъяны быгатэмзэс улэп пудо вылын яке тренажёръёсын возьматӥзы.

Балезино ёросысь сортоиспытательной станциысь валтӥсь ветеринар Ольга Миронова пудо эмъян удысын 20 ар ужа ини. Хозяйствоязы 3 кузя таӵе специалистъёссы, со тырмыт, пе.

О. Миронова ветеринар луыса 20 ар ужа ни

О. Миронова та конкурсын вӧсь луэм животлы вурыс лэсьтӥз но валлэсь шуккиськем пыдзэ бинтэн биняз.

— Фермаын та ужез ик гань-гань лэсьтӥсько кадь, выль лыктэм специалистъёсты но ачим дышетӥсько. Нош татын ачим студент луи: экзаменын дыръя кадь ик, киос но дырекъяло, веньме но воземе уг луы, тодэме но йырысь тӧлӟе. Но огъя верано ке, конкурс юн яраз: адямиосын но соослэн ужан амалъёсынызы тодматскиськод, угось заданиос вискын ог-огеныд вераськыны вуттӥськод.

Глазов ёросысь «Коротай» хозяйствоын 8 ар ужа ни Максим Фёдоров.

М. Фёдоров но Л. Репин

— Егитъёслэн гуртэ лыктэмзы уггес поты, уждун урод уг тыро ке но. Угось ветеринарлэн ужез секыт: кырсь, пудо котырын кыедэн наштаськиськод, кытӥ-отӥ скал но ӵыже. Тани ӵош дышетскем эшъёсме ик учконо ке, кин полицие, кин колоние ужаны кариськиз. Соин таӵе конкурсъёс кулэ, пинал специалистъёс пудо эмъян удысэ мед лыктозы шуыса. Тани хозяйствоме ик учконо ке, ставкая 3 ужасьмы луыны кулэ, нош мон бордын пенсие потон арлыдаз вуэм кышномурт гинэ ӝыны ставкалы ужа. Сыӵе югдур тросаз хозяйствоосын. Гуртъёсын улон ӟечгес луысал ке — газ, сюресъёс луысалзы ке, оло, егитъёс хозяйствоосы кыстӥськысалзы, — вераз М. Фёдоров.

Конкурсэ трос аръёс ужам специалистъёсгес лыктӥзы, пӧлазы тужгес егитэз вал Пичи Пурга ёросысь «Уромское» хозяйствоысь ветеринар Владислав Ермолаев. Пудо эмъясь луыса 2-тӥ арзэ гинэ ужа. Можгаысь колледжез йылпумъяса, армие ветлӥз но гурт хозяйствоын ужаны кутскиз.

Пиосмурт пичи дырысеныз пудо котырын берганы яратэ вал ини. Бригадирын ужась анаез сьӧры фермае ӵемысь вуылӥз, озьы мылкыдыныз пудо-живот котыре биниськиз.

В. Ермолаев — егитэз участник

Конкурс дыръя Владислав тренажёрын пуныез катьяз, луло кроликлэсь тазалыксэ эскериз. Конкурс бере егит ветеринарлэн тодон-валанзэ муромытыны мылкыдыз эшшо но ӝутӥськиз — Ижысь гурт удысъя академие пыремез потэ.

Вожвылъяськисьёс пусйизы, заданиос, пе, городын ужась ветеринаръёс поннагес лэсьтэмын вал. Оло, соин но вормисе потӥзы ветеринарной станциосын ужасьёс. 1-тӥ инты басьтӥз Сарапулысь ветеринарной станциын ужась Алёна Логачёва, 2-тӥ интыын — Балезино ветстанциысь Леонид Репин, 3-тӥ луиз Сарапул ветстанциысь фельдшер Любовь Глухова. Соос 20, 15 но 10 сюрс манет премиен пусъемын. Нош А. Логачёва Удмуртилэсь данзэ утёз Россиысь ветеринаръёс пӧлын. Конкурс ортчоз куарусёнэ Самара улосысь Усть-Кинельский каргуртын. Татын нюръяськон мыноз 300, 200, 100 сюрс манет премиос понна.

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Ангелина СНИГИРЁВА

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