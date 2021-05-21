Пудо вордисьёс — синмаськымонэсь!

Гуртлэн арезлы сӥзьыса, Ижысь Шор площадьын усьтӥськиз фотовыставка. ЦУМ вадесын 29 туспуктэмъёс интыямын. Отын — гурт предприятиосын но сиён-юон поттон удысын ужасьёс.

Туспуктэм: гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн пресс-службаез

Гурт хозяйствоосын ужасьёс шоркаре ӵем вуылыны уг быгато. Уката ик та вакытэ. Угось тулыс нунал быдэс арез сюдэ. Нош туспуктэмъёссэс табере адӟыны быгатозы Ижын улӥсьёс но шоркаре вуись куноос.

— Городын улӥсьёслы адӟытэммы потӥз, макем чебересь но йӧноесь асьмелэн гуртын ужась адямиосмы. Соос сюдо асьме республикамес, поттэм сиён-юонзы кошке быдэс Россие. Тыршимы вань удысъёсын ужасьёсты та адӟытонэ пыртыны. Асьмелэн уго йӧл гинэ уг кыско, нянь но ӟеч будэто, пӧйшур но вордо, сӥль но потто. Фотовыставкаын возьматэм котькуд адями ас удысаз тужгес адӟем карымонэз луэ, — вераз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.





Туспуктэмъёс вылын — йӧн-йӧн воргоронъёс: Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь валтӥсь агроном Сергей Курбатов, Эгра ёросысь Мувыр гуртысь фермер Александр Корепанов, Глазовысь пичи сыр заводлэн кузёез Алексей Смольников, Шаркан ёросысь «Ошмес» предприятилэн кивалтӥсез Анатолий Хохряков, Глазов ёросысь «Чура» хозяйствоысь механизатор Алексей Сырчин но мукетъёсыз. Нош макем муспотон адско кышномуртъёс! Тани Дэбес ёросысь фермер Людмила Серебренникова кеч ферма возе, кияз мусо кечпизэ кутэм. Пичи Пурга ёросысь Ирина Медведева фермерлэсь пельзэ ветыл нюлэ. Дэри ёросысь уд будэтӥсь Татьяна Кирдянова теплицаын шунды кадь пальпотэ. Та но мукет туспуктэмъёс доры одно кожозы нылпиос но, анай-атайёс но, песянай-песятайёс но.

Шор площадьын выставка ужалоз октябрёзь. Татысь тусъёсты вошъяны чаклало. Малы ке шуоно Удмуртиын адӟем карымон но данъяськымон гуртоос туж трос на.

Елена Скворцова