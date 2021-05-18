Полковникез данъяса

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 мая, 2021 09:29

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Можга шор ёзо школалэн юртэз борды юнматӥзы танковой войскоосысь полковникез Пётр Скорняковез буре ваён пул.

П. Скорняковез данъяло
Туспуктэм басьтэмын Можга ёрос администрацилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Ёросын одӥг школа борды но Быдӟым тыложысь ожгарчилы пул шуккемын ӧй вал на. П. Скорняков, Можгалась школаез йылпумъяса, Ташкентысь кавалерийской училищеын дышетскиз. 1938-тӥ арын Япониен ожмаськиз. Быдӟым тылож вакытэ Белгород, Харьков, Киев городъёс понна, Курско-Белорусской ожъёсы пыриськиз. Пусъемын Ленин, 1-тӥ но 2-тӥ степенё Отечественной война, Богдан Хмельницкий орденъёсын, 12 медальёсын. Дор палъёсаз берытскиз 2003-тӥ арын. Татчы ик со ватэмын. Геройлэн берло улон аръёсыз сярысь нылпиослы вераз одӥг гинэ кылем Ираида племянницаез.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 18 мая, 2021 09:29
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