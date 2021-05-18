Полковникез данъяса
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Можга шор ёзо школалэн юртэз борды юнматӥзы танковой войскоосысь полковникез Пётр Скорняковез буре ваён пул.
Ёросын одӥг школа борды но Быдӟым тыложысь ожгарчилы пул шуккемын ӧй вал на. П. Скорняков, Можгалась школаез йылпумъяса, Ташкентысь кавалерийской училищеын дышетскиз. 1938-тӥ арын Япониен ожмаськиз. Быдӟым тылож вакытэ Белгород, Харьков, Киев городъёс понна, Курско-Белорусской ожъёсы пыриськиз. Пусъемын Ленин, 1-тӥ но 2-тӥ степенё Отечественной война, Богдан Хмельницкий орденъёсын, 12 медальёсын. Дор палъёсаз берытскиз 2003-тӥ арын. Татчы ик со ватэмын. Геройлэн берло улон аръёсыз сярысь нылпиослы вераз одӥг гинэ кылем Ираида племянницаез.
УД
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