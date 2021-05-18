Полковникез данъяса

Можга шор ёзо школалэн юртэз борды юнматӥзы танковой войскоосысь полковникез Пётр Скорняковез буре ваён пул.

П. Скорняковез данъяло

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Ёросын одӥг школа борды но Быдӟым тыложысь ожгарчилы пул шуккемын ӧй вал на. П. Скорняков, Можгалась школаез йылпумъяса, Ташкентысь кавалерийской училищеын дышетскиз. 1938-тӥ арын Япониен ожмаськиз. Быдӟым тылож вакытэ Белгород, Харьков, Киев городъёс понна, Курско-Белорусской ожъёсы пыриськиз. Пусъемын Ленин, 1-тӥ но 2-тӥ степенё Отечественной война, Богдан Хмельницкий орденъёсын, 12 медальёсын. Дор палъёсаз берытскиз 2003-тӥ арын. Татчы ик со ватэмын. Геройлэн берло улон аръёсыз сярысь нылпиослы вераз одӥг гинэ кылем Ираида племянницаез.

УД