Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья школаын тодмо удмурт азьветлӥсьлы Василий Михайловлы буре ваён пул усьтӥзы























Тодмо удмурт кивалтӥсез, писателез, «Советской Удмуртия» («Удмурт дунне») газетлэсь 20 ар ӵоже валтӥсь редакторзэ Василий Михайловез буре вайыса, Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья школалэн борддор вылаз усьтэмын буре ваён пул.

Ужрадэ пыриськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн активистъёсыз, Пичи Пурга ёрос администрациын ужасьёс, журналистъёс, Василий Михайловичлэн ӵыжы-выжыосыз но гуртоос.

Данъян пулэз усьтыса, Василий Михайлович сярысь трос шуныт кылъёс чузъяськизы, тодэ вайизы дано удмуртлэсь ортчем сюрессэ.

Василий Михайлов вордӥськиз Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья гуртын 1923-тӥ арын. Можга педучилищеез йылпумъяса, кӧня ке ужаз Улын Юри школаын. Собере егит дышетӥсез басьтӥзы фронтэ. Пыриськиз Украинаез, Польшаез, Германиез фашистъёслэсь мозмытонэ.

Войнаысь со 1947-тӥ арын гинэ бертӥз, Пичи Пурга ёросысь ик Уча (Ильинское) гуртысь школаын ужаз, Пичи Пурга ёрос газетлэн редакторез вал, бӧрысь «Советской Удмуртия» газетэ вуиз, отысен – культурая министерствое. Кӧня ке ар ӵоже Василий Михайлович культурая министр вал. Собере нош ик берытскиз «Советской Удмуртия» редакцие. Элькунысьтымы валтӥсь удмурт газетэз со 20 ар ӵоже валтӥз. Огдыре ик Вылӥ Кенешын депутат вал. Трос аръёс ӵоже кивалтӥз Удмуртиысь Журналистъёслэн огазеяськонэнызы, «Знание» обществоен.

Данъян пулэз сӥё-дано усьтонэ пыриськемъёс ваньзы сямен ик пусйизы Василий Михайловичлэсь юн сямо луэмзэ. Солэсь верам кылзэ туж чакла, санэ басьтэ вал огшоры калык но, элькунлэн кивалтӥсьёсыз но. Азьветлӥсьёслэн удмурт калыклэн улоназ интыез пумысен малпанъёссэс веразы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова, та огазеяськонлэн ик дано президентэз Валентин Тубылов, Пичи Пургалась депутатъёслэн кенешсылэн тӧроез Василий Москвин, «Удмурт Кенешлэн» ёросысь кивалтӥсез Надежда Степанова, «Удмурт дунне» газетлэн валтӥсь редакторез Елена Миннигараева, Улын Юри муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Борис Николаев но мукетъёс.

Таӵе пул Выль Мӧньяла усьтэм понна Василий Михайловичлэн ӵыжы-выжыосыз пушсы тырыса ик тау каризы.

Пусйыны кулэ, Василий Михайловлы буре ваён пул лэсьтэмын вал Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кичӧлтэмезъя но Йӧскалык политикая министерство юрттэмъя.

УД