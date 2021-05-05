Писпуослэсь сямзэс тодэ

Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртысь Тамара но Игорь Жуйковъёс выль корказэс ӝог ӝутӥзы, но пушсэ тыро-пыдо лэсьтоно на вал. Та борды басьтӥськиз Виктор пизы.

Дэбес ёросысь Удмурт Льӧмысь В. Жуйков киужен вырыны

Туспуктӥз Эмилия Будина

Виктор 5-6 ар куспын лэсьтӥз пӧртэм пумо сяська тыронъёс, пагӟа кутонъёс, шкаф, кухнялы ӝажыосын сэрег, комнатаос вискысь ӧсъёс, со сяна, пуконъёс, табуретъёс, ӝӧкъёс вӧлӥз.

— Выль коркан ваньмыз выль луыны кулэ, — шуэ Вик­тор. — Бен, луэ вал капчияк ваньзэ магазинысь басьтыны, но мынам ас киыным лэсьтэме потӥз. Уката ик али ваньмызлы Интернет дышетэ, «Ютубе» пыр гинэ — ваньмыз вань.

Нырысь-валысь пиосмурт сяська возёнъёс лэсьяз. Киыз мынэ шуыса адӟыса, ӵыжы-выжыосыз тумбочка лэсьтыны куризы. Озьы пичиен-пичиен пиосмуртлэн киыз воляз, бадӟымгес ужъёс борды басьтӥськиз.

Выль корказы улыны потэмзы бере вужзэ мастерскойлы пӧрмытӥз — отчы пичиен-пичиен пӧртэм пумо пуэн ужан тӥрлык басьяз — фуганок, фрезер, мукет чыры-пыры инструментъёс.

— Родняосылы тумбочка лэсьтыкум, тыро-пыдо инструментъёсы но ӧй на вал, веранзэ азьлантэ

В. Жуйков. — Соин уже огшоры гинэ пӧрмиз. Ма, али но сокем чебер лэсьтӥсько шуыны уг луы, асьмелы яра, пырась-потасьёс но уродэн уг верало. Котькудӥз тазьы ик лэсьтыны быгатысал, дыр, мылзы гинэ мед потысал. Писпуос пӧлысь тужгес вылӥ тыпы дунъяське, но мон соин уг выриськы, асьме котырын будӥсьёссэ уже кутӥсько. Пулы кыдёке уг ветлӥськы, материал пыд улын лошъяське, шуыны луоз. Гурт котырамы ик сикмы вань, отысь куасьмем но пограм пис­пуосты вайисько. Кыз, кызьпу, лулпу — котькыӵезэ басьты. Туж яраз сирпуэн (вяз) ужаны, сое куд-огез кулэ но уг каро кадь, асьме котырын лачак будэ. Солэн, кызлэн сямен, сирез но ӧвӧл, улвайёсыз но уг люкето. Нош пуэз кыӵе аспӧртэм, вӧлӥське но капчи. Та писпу сярысь Интернет вераз.

Викторлы ярагес бадӟым киужъёс лэсьтыны. Табуреткаез ик басьты, ужез трос ик ӧвӧл кадь, но векчи пулъёсын выронэз лачак, пе. Кухнязылы сэрег лэсьтон бордын 2 ар тыршиз, сое лулпулэсь но кызлэсь пӧрмытӥз. Аслаз комнатаысьтыз шкафез браширование амалэн лэсьтэмын. Пулъёсты нимысьтыз щёткаен зыраса, выль пулъёс вужмем выллем луо. Шкафез морилкаен но лакен шобыртэмын, озьы со кузёзэ кема аръёс шумпоттоз. Со сяна, Виктор выль диванзылэн небыт урдэсъёсаз, векчи пулъёсты лякылыса, подлокотникъёс пуктылӥз. Телевизор дурын чай юыку, кружкадэ вӧзад ик возьыны мед луоз, пе.

Пиосмурт киужез сярысь нокытын уг поттылы, асьмелы гинэ лэсьтӥсько, шуэ. Но гуртозылэн кибашлы луэмез сярысь вотэс бамъёсаз ивортӥз лулчеберетъя юртын ужась Эмилия Будина:

— Клубын ужасько бере, Гуртлэн арезлы сӥзьыса, калыкмылэсь кибашлы луэмзэ возьматыса, котькуд толэзь адӟытонъёс лэсьтылӥськом. Ачим кибашлы ӧвӧл, но туж данъяськисько сыӵе адямиосын. Виктор пуэн ужаны нокытын дышетскымтэ, соин ик ужъёсыз мыным эшшо но сюлмам пыӵазы.

Дышетскемезъя Виктор агроном, йылпумъяз Ижысь гурт удысъя академиез. Кытын ужаны кема ӧз малпаськы, Удмурт Льӧм гуртаз бертӥз. Озьы Калинин нимо хозяйствоязы 10 ар пала мыло-кыдо ужа ини. Анай-атаез но пыр колхозын тыршо.

Ангелина Снигирёва