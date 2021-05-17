Пиналъёсты огазеян

13-тӥ куартолэзе «Лудорвай» музей-заповеднике люкаськизы Дэри ёросысь удмурт кылэз дышетӥсь но олимпиадаосын вормылӥсь пиналъёс «Гуждор» фестивале.









Удмурт нылпиосты огазеян сярысь вазен ик малпаськиз ни вал Лудорвай школалэн директорез Надежда Мерзлякова. Кылем арын фестивалез ортчытыны коронавирус люкетӥз. Надежда Мерзлякова ивортэмъя, «Гуждор» фестивале вань школаосысь делегациос пырисько. Котькудаз 10 пиналъёс но дышетӥсь, соос концерт возьмато. Бӧрысь вань командаосты квест-экскурсия но удмурт шулдыръяськон витё на.

— Фестиваль ортче нырысьсэ, удмурт кырӟанъёс, эктонъёс, кылбуръёс чузъясько, — шуэ Надежда Мерзлякова. — Йылпумъяськоз со удмурт дискотекаен, кудзэ радъя Изгуртысь Удмурт культурая центр. Тӥни озьы данъяммы потӥз удмурт кылэз мыло-кыдо дышетӥсь нылпиосмес. Малпаськомы, азьланяз но фестивальмес ортчытъяломы.

«Гуждорез» радъяло Лудорвай школаын но музейын ужасьёс, ёросысь дышетонъя управление, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросысь ёзэз. Ужрад нылпиослы шулдыргес но тунсыкогес мед луоз шуыса, куное ӧтемын Агрыз ёросысь Сарсак-Омга школаысь пиналъёс. Соослэн дышетӥсьсы Елена Гаврилова Дэри ёросысь Шор Постол школаын дышетскемын.

Валентина Емельянова

Туспуктэмъёс: Удмурт Кенеш