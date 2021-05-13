Ожмаськыны дасесь вал

Ижысь М. Калашников нимо музей Быдӟым Вормонлы сӥзьыса, котькуд ар пӧртэм ужрадъёс дася. 22-тӥ оштолэзе со нырысетӥ кунооссэ ӧтчаз «Если завтра война…» адӟытоназ (6+).

«Если завтра война…» адӟытонэн тодматскон

Туспуктэм басьтэмын М. Калашников музейлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Таӵе нимын кино потӥз 1938-тӥ арын. Со возьматӥз — асьмелэн кунмы тушмонэн нюръяськыны дась, ми номырлэсь но нокинлэсь ум кышкаське. Отын адӟытэмын вал калыклэн огшоры улон-вылонэз: адямиос ыбылӥськыны дышетско, ГТО-лэсь нормативъёссэ сётъяло, егитъёс аэроклубъёсын тодон-валан басьто, авиамодельёсты ас киосынызы лэсьто. Та кино вылэ пыкъяськыса, музей аслэсьтыз «Если завтра война…» адӟытонзэ дасяз.

— Быдӟым ож кутскем дырысен 80 ар, нош отын вормем дырысен 76 ар ортчиз ини, — вераз М. Калашников нимо музейлэн кивалтӥсез Ольга Минервина, — 9-тӥ Май азьын ми котьку но тыршиськомы выль проектъёс малпаны, мед соос ог-огзылэсь висъяськозы, калыклы тунсыко луозы. Ми котыр ласянь эскериськомы та секыт аръёсты, соос сярысь вунэтоно ӧвӧл. Таиз адӟытон возьматэ огшоры калыклэсь 1920-тӥ — 1930-тӥ аръёсы улон-вылонзэ. Со туж кемалась вал кадь, но экспонатъёсты учкыса, валамон луэ, со асьмелы матын на.

Туспуктэм басьтэмын М. Калашников музейлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

«Если завтра война…» кинолэн сюжетэзъя фашистъёс Совето Союз вылэ омырско. Кунмес утьыны вань калык ӝутӥське, ожмаськыны куриське. Экскурсия дыръя со сярысь пыр-поч вера Игорь Перевощиков, возьматэ со вакытысь дӥськутэз, пыӵалъёсты.

Киноын ассэ шудӥз Совето Союзлэн маршалэз Клим Ворошилов, мугорез юзыр-кезьыр карись кылъёсты вераз, калыкез тушмонлы пумит потыны ӝутӥз. Солы но адӟытонын нимысьтыз сэрег висъямын. Али уноез уг тоды ни, кинъёс со ворошиловской стрелокъёс, музейын экскурсия дыръя со сярысь верало, «Ворошиловской стрелок» гадьпусэз но возьмато.

Экскурсие пӧртэм школаосысь пиналъёс лыктӥзы, соос трос выльзэ тодӥзы, историяя урокъёсын ӵемгес ож вакыт сярысь вераськиськомы, пе, нош мар вал со кутскон азьын, вунэ, тунсыко ук тодыны, кызьы соку улӥзы.

Адӟытонын люкамын 1920-тӥ — 1930-тӥ аръёсты тодэ вайытӥсь арбериос: документъёс, гадьпусъёс, противогазъёс, ож тӥрлык, туспуктэмъёс… Соосты учкыны, историзэс тодыны вань мылкыд карисьёс быгатозы 27-тӥ гудырикошконозь.

Мария Емельянова