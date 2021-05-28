Матысь дыре кунамы нылпиосын семьяослы выль юрттэт сётӥськоз.

Туспуктӥз М. Егоров

Соосты пыӵатыны курыса, Федеральной Собранилы 21-тӥ апреле вазиськиз вал Президент Владимир Путин. Кун Думаысь «Огъя Россия» фракция ӝегатскытэк басьтӥськиз косонъёссэ быдэстон борды: дасямын вал куд-ог законъёсы воштонъёс. 19-тӥ мае Кун Думаысь депутатъёс соосты юнматӥзы берпуметӥ — 3-тӥ — лыдӟемен. Соос пыӵаны кутскозы матысь толэзьёсы.

Кыӵе юрттэт сётӥськоз нылпиосын семьяослы? 1-тӥ июльысен толэзьлы быдэ выль пособие висъяськоз 8 аресысен 16 аресозь (17 арес тырмон нуналозязы) пиналъёс понна — соос мумытэк яке бубытэк будо ке: анай яке атай улонысь кошкемын, ивортэк ышемын яке пиналлэн вордскем сярысь свидетельствояз пусъемын ӧвӧл ке. Пособие висъяськоз алимент басьтӥсьёслы но. Выплата луоз нылпилы прожиточной минимумлэн ӝыныез мында: кунмыя шорлыдын 5 сюрс 650 манет, шаермыя — 5 сюрс 330 манет котыр. Но та пособиез басьтон понна лыдъялозы семьялэсь доходзэ — кӧня со усе адямилы быдэ. Прожиточной минимумлэсь (шаерамы со 10 сюрс 465 манет) ичигес люкаське ке, семья та юрттэтэз басьтыны быгатоз. Россиын та пособие висъяськоз 360 сюрслэсь ятыр пиналъёслы, шаерамы — 7 но ӝыны сюрсэзлы.

Кыкетӥез юрттэт чакламын нуны витись нылкышноослы. Секытэн луэмзы дырысен 6-12 арня куспын учётэ султэмъёслы, нунызы вордскытозь, толэзьлы быдэ пособие висъяськоз. Солэн быдӟалаез шорлыдын 6 сюрс 350 манет луоз. Но таяз учыре но лыдэ басьтӥськоз семьялэн доходэз. Юрттэтэз басьтозы, адямилы быдэ доходзы улосысь прожиточной минимумлэсь ичигес люкаське ке. Россиын туэ та пособиез басьтыны быгатозы 700 сюрслэсь ятыр кышномуртъёс.

Куинетӥез: 7 аресозь нылпиен больничное потыку, анайлы (яке атайлы) больничной тыриськоз уждунэзлэн 100 процентэз мында — лыдэ уз басьтӥськы ужам стажез. Туэ та юрттэтлэсь пайдазэ ас вылазы шӧдозы кунысьтымы 1 но ӝыны миллионлэсь ятыр анай-атайёс.

Елена Никитина