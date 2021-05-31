Нунал кутске но быре книгаен

Нылпиосты утён нуналлы, 1-тӥ июньлы, Вавож ёросысь Выль Бия гуртысь Виктория Надырова Амина нылзэ но Демид пизэ ас пӧрам тортэныз паймытыны малпа.

Вавож ёросысь Выль Бияысь Виктория Надырова нылпиосыныз Туспуктӥз Максим Егоров

Торт сяна, луоз на батут. Зэм, Выль Бияын со ӧвӧл. Соин ик Надыровъёс чаклало Вавоже потаны. Отын ини, батут сяна, вань трос тэтчан, лэйкан, шудон интыос. Ярам, черкогуртозь кыдёкын ик ӧвӧл — 17 иськем котыр. Озьыен, 2 но ӝыны аресъем Амина но 1 аресъем Демид сюрес вылын жадьыса уз вуттэ.

— Вавож палъёсын милемлы кельше. Артём кузпалэным татчы Ува ёросысь вуимы. Гурт хозяйствоя академиез йылпумъяммы бере Выль Бияын ужаны ӵектӥзы. Кыкнамы но — зоотехникъёс, — вера Виктория.

Егит анай та вакытэ нылпиен пуке. Но сӥзьыл, нылпи садэ путёвка шедиз ке, ужаны потыны малпа. Куд-ог тодмоосыз Викториялы 3-тӥзэ нуны вайыны ӵекто. Сыӵеослы со ӝот-ӝот валэктэ: куке-соку, оло, вордоз ай, нош али — ужано!

— Нылпиосты будэтыны трос дыр, кужым кулэ. Аминае лыдӟиськыны туж яратэ. Букваосты но тодма ини. Со сьӧры Демидэ но кыстӥське — шудон интые, книга куре. Выльзэ басьтыны луонлык котьку ӧвӧл бере, ӵем вуылӥськомы библиотекае. Выжыкыл лыдӟытэк, ӝытсэ изьыны ум выдӥське. Соин ик нуналмы кутске но, йылпумъяське но книгаен, — вера анай.

Нылпиос адӟем каро анай-атайзылэсь. Надыровъёслэн семьяязы тужгес лыдӟиськись — атайзы. Уж висказ со дыр шедьтоз нылыныз-пиеныз но шудыны, зӧк книга но кияз кутыны. Викториялэн бадӟым произведениосты лыдӟыны мылкыдыз уг сузьы. Соин ик мыло-кыдо бугыръя газет-журналъёсты.

Ольга Корепанова