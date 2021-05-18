Мылкыд вылын гинэ трос уд лэсьты

Шаерысьтымы 186 школаосын удмурт кылэз предметэз сямен нуо, эшшо 86-яз — факультативын но кружокъёсын. Арысь аре анай кылэз дышетыны мылкыд карисьёс сино. Мар кароно югдурез тупатон вылысь? Та ужпум ӝутӥськиз Ашальчи Окилы сӥзем элькун ужрадын. Ортчиз со Дэри черкогуртын.

Удмурт кылэз утён но азинтон пумысен кенешон

Туспуктӥз М. Егоров

Пӧртэм амалъёс утчало

Школаосын удмурт кылэз пинал дышетоз я уз — юн герӟаськемын анай-атайёслэн асваланэнызы. Ӵапак соос школае куриськон гожто, пиналзы кыӵе кылэз анай кылэз сямен предмет чотын дышетоз шуыса.

Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтлэн кивалтӥсез Надежда Ураськина пусъемъя, 2020-тӥ-2021-тӥ дышетскон арын 80 процентэз мумы-бубыос анай кылэз сямен бырйизы ӟучсэ, 8 процентэз гинэ — удмуртсэ. Вордскем кылзылэсь куштӥсько кыӵак удмурт семьяос но, суро-пожоосыз но. Таос шоры учкыса, мукетъёсызлэн но пумен юанзы кылдэ: нош милемлы кулэ-а со?

Арысь аре югдур секытгес но секытгес луэ. Кылсярысь, 2019-тӥ арен ӵошатыса, удмурт кылэз предметэз сямен дышетӥсь школаос 5-лы синӥзы, нош кружокъёс — 19-лы.

— Анай кылмес дышетӥсь пиналъёс тужгес трос кулэсмизы Можга, Шаркан но Балезино ёросъёсын. Со дыре ик йылӥзы Дэри, Пичи Пурга но Эгра ёросъёсын, — вераз Надежда Ураськина.

Жаляса пусъёно, нылпиослэсь но мумы-бубыослэсь мылкыдзэс бурдъян ӵемысь возиське дышетӥсьёс вылын. Но мылкыд гинэ кемалы тырмоз меда?

Дэри ёрос администрациысь дышетонъя управлениен кивалтӥсь Наталья Краснопёрова пусъемъя, нылпи садъёсын, школаосын нимысьтыз условиос кылдытытэк, быронэ вуыны быгатомы. Дэриос зол ӟучомо шуыса, 2015-тӥ арысен ёросын удмурт кылэз дышетон но азинтон борды дэмен басьтӥськизы. Анай кылмы нылпиослэн син шоразы ӵемгес мед йӧтоз шуыса, кабинет нимъёсты, стендъёсты, столовойёсын менюосты 2 кун кылъёсын гожъязы. Ваньмыз сямен ужрадъёс 2 кылын ортчо. Лудорвай школаын дышетскисьёс но садъёсысь покчи пиналъёс кусып тупатӥзы «Лудорвай» музей- заповедникен — татын удмурт культураен тодматско, мастер-классъёсы пырисько. Урокъёссэс но шудонъёс я квест пыр ортчытъяло. Лудорвай школа кылэз дышетонъя огез экспериментальной но ресурсной центр луэ. Татчы элькунысьтымы визьнодасьёс но ужаны дышетскыны вуыло. Ваньмыз со татысь директорлэн но удмурт кылъя дышетӥсьлэн Надежда Мерзляковалэн сюлмаськемезъя. Нош Дэри школаысь визьнодасьёс удмурт нылпиослы лагерьёс, экспедициос радъяло, творческой пумиськонъёсы ӧтчало шаерысьтымы нимо-дано писательёсты, журналистъёсты, артистъёсты, политикъёсты но мукетъёссэ. Юськи школаысь покчи классъёсты дышетӥсь Елена Иванова пиналъёсын удмурт кылын мультфильмъёс лэсьтылэ. Шаерысьтымы анай кылэз дышетӥсьёс пӧлын вожвылъяськонын та проектэныз со 2019-тӥ арын кужмоез луиз, Удмуртилэсь данзэ Москваын утиз.

— Тазьы ужаммылэн емышез шӧдӥськиз вал, — шуэ Наталья Краснопёрова. — 2018-тӥ арын ёросысьтымы вань школаосын удмурт кылъя урокъёс усьтыны быгатӥмы. Но 2019-тӥ арын ӧжыт лябӟимы. Туннэ 83 процентаз школаосын 4 сюрс 320 пиналъёс анай кылмес дышето. Вань нылпиос пӧлысь со 46 процентэз. 32 процентэз удмурт кылэз предметэз сямен дышетэ. Со сяна, 24 садъёсысь 48 группаосын удмурт кылъя занятиос ортчо. Эскеронъёс возьмато: берло дыре тросэз нылпиос но мумы-бубыос капчигес амал утчало, «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебник шоры учкыло — таизъя, пе, дышетскысалмы, со капчигес. Но туннэ дышетӥсьёсмы вань луонозэ лэсьто, кылэз рос-прос дышетон понна. Асьсэ методикаоссэс, сценарийёссэс, конкурсъёслы но олимпиадаослы ужъёссэс огъя базае люкало, ог-огзылы визь-кенешен но, ужен но котьку юртто. Ёросамы удмурт кылъя дышетӥсьёсмы юнэсь. Кылсярысь, 5-ез Эрик Батуев нимо ёрос премиен, 1-ез Герман Ходырев нимо элькун премиен пусъемын. 4-ез ас вакытазы ёрослэн Данъян пул вылаз пыртэмын вал. Сомындаез ик шаерысьтымы устоосыз дышетӥсьёс пӧлы шедизы. 4-ез школалэн директорез луо.

Выль программа дасяло

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Тӧроез Татьяна Ишматова пусъемъя, дышетӥсьёс гинэ кылмес вӧлмытон но азинтон сярысь сюлмаськыны кулэ ӧвӧл. Туннэ котькудӥз аслэсьтыз юаны кулэ: нош мон мар лэсьтыны быгатӥсько анай кылме утён но азинтон понна? Кызьы нылпиосын ужано? Мар кароно, анай-атайёс пиналъёссэс удмурт классэ мед сётозы шуыса?

— Кылмы быриз ке, калыкмы но быроз. Асьмеос кыл кутӥськомы быдэс этносмы понна, — шуиз Татьяна Витальевна. — Анай кыллы гажан мылкыд пыӵатытэк, кызьы патриотъёсты будэтод? Но кужмысь нокинэ но яратыны уд косы. Али шаерамы удмуртъёс 30 процент лыдъясько. Эшшо ичигес кылимы ке, нокинлы но ӟечгес уз луы.

Улон воштӥське, выль технологиос азинтӥсько, но таин сэрен удмурт кылъя занятиосты ортчытъяны бадӟымесь шуг-секытъёс кылдэмын. Угось гуртъёсын Интернет но технической база ляб. Уноезлэн электронной учебникъёсты ужазы кутыны луонлыкъёссы ӧвӧл. Интерактивной доскаос но вань классъёсын ӧвӧл. Куд-ог предметъёсты мургес дышетон вылысь «Точка роста» программая оломар но лэсьтэмын, туала тӥрлык басьтэмын-вуттэмын, милемлы но сыӵе кабинетъёс кулэ, шуо удмуртоведъёс. Соку нылпиослэн но синъёссы ӝуатскысалзы, урокъёсамы шумпотыса лыктысалзы, пе. Пӧртэм ужрадъёсты 2 кылын ортчытъямзы потэ, но удмурт сценарийёс шедьтыны шугъясько. Пермь улосысь удмурт школаосын воксё но удмурт кылъя учебникъёслы ёрмо, удмурт спектакльёсы, концертъёсы но вуылыны луонлыкъёссы ӧвӧл.

— Учебникъёсын удмурт кыл секыт луэмын. Таин валче анай-атайёс уг быгато ни нылпиоссылы урокъёссэс лэсьтыны юрттыны. Мар гожтэмын ум валаське, шуо. Удмурт изданиослы гожтӥськисьёс но та муген ик ялан кулэсмо, — пусйизы уноез визьнодасьёс.

Уйпалась дышетӥсьёс пусъё: удмурт кылэз тодӥсь юристъёс, психологъёс, врачъёс уг тырмо. Удмурт кыл котыр чузъяськысал ке, калыклы но специалистъёс доры вазиськыны капчигес луысал, шуо. Соин ик ӵектонъёссы пӧлысь огез — «Шундыкар» лагере конкурс пыр гинэ медаз кутэ, дышетӥсьёс асьсэос котькуд ёросын мед быръёзы тужгес адӟем карымон удмурт нылпиосты. Со мукетъёсызлы кылэз дышетыны стимул луысал, шуо.

Азьвыл Удмурт кун университетлэн олимпиадаосаз вормисе потэм нылпиослы, вузэ пырыкузы, 10 балл ватсаськылӥз. Табере сыӵе луонлыкъёс быризы, олимпиадаос федерал реестре пыртэмын ӧвӧл бере. Озьы удмурт пиналъёслэн вузэ пырыны луонлыкъёссы нош кулэсмизы. Со сяна, 9-тӥ классэз йылпумъясьёс, ОГЭ сётыны удмурт кылэз бырйыны быгато вал, нош туэ сыӵе луонлыкез быдтӥзы. Югдур лэчыт луэмен, Дышетонъя но наукая министерство али та ужпумъёс борды басьтӥськемын.

— Удмурт кылэз утёнъя но азинтонъя программа элькунамы ӧз луы ке, югдур уз воштӥськы. Тани мар сярысь асьмелы сюлмаськыны кулэ. Сотэк вань та вераськон вераськонэн ик кылёз, — ӝот-ӝот шуиз Можга педколледжысь удмурт кылъя дышетӥсь Татьяна Иванова.

Дышетонъя но наукая министерствоысь валтӥсь специалист Валентина Корепанова верамъя, али Йӧскалык политикая министерствоен дэмен ӵапак сыӵе программа кылдытон бордын ужало. Пӧртэм ӧръёслы кулэ луись удмурт кадръёсты дасян сярысь но ужпум пуктэмын.

— Удмурт кабинетъёсты азинтыны чакласькомы. Матысь аръёсы туала тӥрлык басьтыны коньдон висъяськоз. Удмурт кылэн дышетӥсьёслы, уждунзы вӧзы ватсаса, 15 процент тыриське. Сыӵе ик доплата лэсьтонъя садъёсысь воспитательёслы документъёс дасяськомы, — шуиз Валентина Леонидовна.

Елена Сараматова