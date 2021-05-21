Литератураез данъян толэзь

«П. Чайковскийлэн дор палъёсаз» литературая фестиваль (0+) ортчоз элькунамы куартолэзе, ландыш сяськаяськыку (та дано композиторлэн яратоно сяськаез вал, пе).

«П. Чайковскийлэн дор палъёсаз» фестиваль

бадӟым саклык висъя пиналъёслы

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24-тӥ-27-тӥ мае ужрадъёс радъяськозы Ижын, Сарапулын, Воткинскын но Вотка ёросысь Юльской черкогуртын. Пётр Чайковскийлы сӥзем фестивалез Йӧскалык библиотека 2-тӥзэ радъя. Азьвыл сямен ик, элькунамы вуозы тунсыко куноос. Твор­ческой ӝытъёсы, лекциосы учкись­ёсты возьмало Андрей Геласимов, Татьяна Корниенко, Мария Семёнова, Анна Гурова, Александр Торопцев писательёс, Наталья Августинович, Сергей Алимов, Ирина Маковеева суредасьёс, Наталья Гвоздикова, Александр Давыдов артистъёс, «Литературная газета» редакциысь ужасьёс Анастасия Ермакова но Максим Замшев.

— 2019-тӥ арын фестивалез нырысьсэ радъяса, шумпотӥм, ужрадъёсы трос калык ветлӥз, ӧтем куноосмы но шуныт мылкыд басьтыса кошкизы шуыса. Туэ фестивалямы вуозы Татарстанысь, Башкортостанысь, Марий Элысь, Москваысь, Санкт-Петербургысь, Крымысь, Тюменьысь куноос, — вера Йӧскалык библиотекалэн кивалтӥсез Татьяна Тенсина. — Милям туж потэ, фестивальмы калыкез Россиысь пӧртэм улосъёсысь литератураосын мед тодматоз шуыса. Бускель элькунъёсын гинэ но туж тунсыко литература, нош ми соин умой-умой тодмо ӧвӧл.

Фестиваль дыръя 2 нунал ӵоже, 24-тӥ-25-тӥ мае, огыр-бугыр луоз Ижысь Гоголь нимо бульварын. Татын книгаосын вуз карозы, мастер-классъёс, шара лыдӟонъёс но шудонъёс радъяськозы. Книгаоссэс ваёзы Москваысь «Детская литература», «Самокат» издательствоос, Тюменьысь «Возрождение Тобольска» фонд, Татарстанысь издательство, «Удмуртия», «Иднакар», Историяя, кылъя но литературая Удмурт институт но Йӧскалык прессалэн юртэз.

Ӵапак фестиваль дыръя Сара­пулысь Н. Крупская нимо лыдӟиськон юртын Шонер гожъяськонъя центр усьтӥськоз. Та

выллем центръёс Ижкарысь, Гла­зовысь, Сарапулысь, Кизнерысь,

Сьӧлталась библиотекао­сын ужалозы. Та проектэз улонэ пыӵатэ «Тотальный диктант» акциез радъясь фонд. Шонер гожъяськонъя центрез нырысь ик усьтыны чаклало вал Йӧскалык библиотекалэн выльдэм юртаз, но сое тупатъяса ӧзгес вуэ: выльдэм юрт ӧсъёссэ вӧлъялоз август толэзе гинэ.

Фестиваль дыръя озьы ик ортчоз анай кыллы сӥзем конференция. Отчы пыриськозы Москваысь, Йошкар-Олаысь, Кукморысь вуэм куноос. Литературалы сӥзем праздник йылпумъяськоз 27-тӥ куартолэзе — соку Россиын пусъё Библиотекаослэсь нуналзэс.

Виктория Крамова

Фестивальлэн радлыкез

24-тӥ куартолэзе

Ижкар

10 часын — Александр Торопцев писателен, философен пумиськон.13 часын — Ирина Маковеева иллюстраторен пумиськон, «Бемби. Рождение книги» изданиен тодматскон.

14 часын — Михаил Лермонтовлэн — культурологияя докторлэн, «Лермонтовское наследие» ассоциацилэн президентэзлэн — лекциез.

18.30 часын — фестивалез усьтон, Славян письменностьлэн но культуралэн нуналзылы сӥзем ужрад.

14 часын — Владимир Пахомов филологлэн шонер гожъяськонлы сӥзем лекциез.

17 часын — «Литературная газеталэн» редакциеныз пумиськон.

25-тӥ куартолэзе

Сарапул

15 часын — Удмуртиысь Шонер гожъяськонъя центръёсты усьтон.

26-тӥ куартолэзе

Ижкар

14 часын — «Книга года на родине П. Чайковского» вожвылъяськонын вормисьёсты данъян.

19 часын — Мария Семёноваен — «Волкодав» сериысь книгаослэн авторенызы — но Анна Гурова фантастэн пумиськон.

27-тӥ куартолэзе

Ижкар

10 часын — фестивальлэн йылпумъянэзлы сӥзем ужрад.

15 часын — Кузебай Гердлэн памятникез азьын шара лыдӟонъёс.

Вань ужрадъёс — фестивальлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз.