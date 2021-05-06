Кырӟась командир

Ижысь Владимир Яковлевич Сочнев чидатэк вите Вормон Нуналэз. Кузпалэныз Галина Ивановнаен ӵош арлы быдэ 9-тӥ Мае ӵукна ик чебер пӧрмытско но Вормон парадэз учкыны вамышто. В. Сочнев Отечественной войналэн 2-тӥ степенё 2 орденэныз, «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» но мукет медальёсын пусъемын.

Владимир Сочнев кузпалэныз

Туспуктӥз В. Емельянова

Владимир Яковлевичлэн пичи дырыз пӧртэм интыосын ортчемын. Со Киев городын вордскемын, но отын 4 ар гинэ улэмын. Атаез, Граждан оже пыриськем мурт, НКВД-ын ужаз. Сое семьяеныз Удмуртиысь Можга городэ ыстӥзы. Отын но трос улыса ӧз вутты — Пичи Пурга ёросысь Пугачёво черкогуртэ ыстӥзы. Озьы Пугачёвоын улӥсь Владимир Сочнев Дэри ёросысь Юськи черкогуртысь 8 классъем школаез йылпумъямын. 17 арес дыръяз, 1943-тӥ арын, армие басьтӥзы но Хабаровскысь артиллерияя военной училищеын 1 ар ӵоже командире дышетӥзы. Пиослы валэктӥзы пушкаосын ыбылӥськыны, даль номерен ужаны. Собере лейтенант звание сётӥзы.

— Милесьтым группамес 1944-тӥ арын 11-тӥ мартэ фронтэ ыстӥзы, улӥмы землянкаосын, — шуэ Владимир Яковлевич. — 2-тӥ Белорусской фронтэ шеди. Соин кивалтӥз маршал К. Рокоссовский. Монэ юнматӥзы батареяен командире, оскизы танкъёслы пумит 45 миллиметръем 6 пушкаос. Командирлы янгышаны уг яра вал, тушмонэз пазьгыса ӧд вутты ке, астэ пазьгозы. Кӧня кесяськоно луиз: первый ствол по левому танку, второй ствол по правому танку, третий ствол осколочным снарядом огонь!

1945-тӥ арын апрель толэзе Кёнигсберг котырын нюръяськемзэс Владимир Сочнев уйвӧтъёсаз туннэ но адӟе. Советской войскоос артподготовкалы дасяськыку, артиллерия но авиация крепостьлэсь борддоръёссэ пуштытъяз. Владимир Яковлевичлэн батальонэз немец танкъёсын ваче син луиз, тушмонлэсь 4 танксэ но 50 солдатсэ погыртӥз. Одӥгез артиллеристсы юн сӧсырмиз, Владимир Сочневлэн бур пыдесаз осколок йӧтӥз. Командирез Шапочников эшез воштӥз.

— Сӧсырмыны шедем пыдме эмъясьёс бинялозы гинэ кожай вал, нош монэ госпитале понӥзы, — шуэ командир. — Отын 1 арнязэ гинэ кылльыны чидай, берен оже куриськи. Милемыз соку Дальний Востоке ыстӥзы. Владивостокын Вормон Нуналэз пумитай. Радио пыр шуизы: «Тушмон пазьгемын, Рейхстаге Вормон флаг ӝутӥзы красноармеецъёс Егоров но Кантария». Кыӵе шумпотӥмы, ог-огенымы ӟыгыръяськимы, шулдыръяськимы! Кытысь ке арган но шедиз, мон соку ик бадӟым куараеным кырӟаны кутски.

Но боецъёслэн шулдыръяськонзы кема ӧз кыстӥськы. Быдӟым ож йылпумъяськемын ке но вал ни, Дальний Востоке ыстэм солдатъёслы буйгатскыны ӧз сётэ. Японецъёслы пумит ожмаськонлы дасяськыса, кунгожез утёнэ 59 дивизия юнматӥзы, котькудаз 15 сюрс адямиен.

Владимир Сочнев стрелковой взводлэн командирез вал. Ярано коть, ож кема ӧз кыстӥськы, 1945-тӥ арын 3-тӥ сентябре «Квантунской армия» пазьгемын вал.

— Таиз ож йылпумъяськем бере но милемыз дорамы бертыны ӧз лэзе на, службаме азинтӥ Приморской крайысь Иман (али со Дальнереченск) городысь НКВД-лэн валтӥсь развед управлениезлэн вой скоосаз, — шуэ Владимир Яковлевич. — Сыръясь интыосысь, сикъёсысь ӵемысь утчано луылӥз лагерьысь пегӟемъёсты. Туж синмаськи отысь инкуазьлэн чеберезлы.

Удмуртие В. Сочнев вуиз 1953-тӥ арын гинэ. Соку ик партийной учётэ султытӥзы, Ижевскысь атеизмен нюръяськонъя кыл кутӥсе пуктӥзы.

Нош 5 ар ужамез бере выжтӥзы Национальной банкысь инкассацияя управлениен кивалтыны. Пенсие потэмын майор званиен. Нырысетӥ кузпалэныз кема улыны ӧз кылды — 53 аресаз огназ кылиз, ӵош будэтэм пизы но улонысь кошкиз ни. Но кивалтыны но кырӟаны яратӥсь воргорон куректонлы ӧз сётскы. Одӥг полаз, санаторийын тазалыксэ тупатыкуз, тодматскиз Галина Потаповаен, ӵош соос 17-тӥ арзэ уло ни.

— Быдӟым ож кутскон аре 5-тӥ классын дышетскисько вал, урокъёс бере пиосмес заводэ ужаны нуллӥзы, нош нылъёс госпитальёсы ветлӥзы, — тодаз вае Галина Ивановна. — Ижысь 24-тӥ, 27-тӥ, 30-тӥ но мукет школаосын война вакытэ госпитальёс ужазы. Сӧсырмем солдатъёслэсь повязкаоссэс вошъяны юрттӥськылӥмы, ваньмон дыръямы концертъёс пуктылӥмы. Со вакытэ йӧнала дышетскыны ӧз кылды, сӥзьыл ваньмес колхоз бусыосы картошка бичаны нуллӥзы. Кураськыса ветлэммы но вань, коркась корка пыраса, адямиослэсь мултэс сиён-юонзэс, пӧзьы-носкиоссэс бичамы. Бӧрысь ваньзэ соосты оже келязы.

Галина Ивановна секыт улонлы ӧз сётӥськы, 2 вылӥ образование басьтӥз. Егит дыръяз 1 арзэ Эгра каргуртысь библиотекаын ужаз, бӧрысь нош ик Ижевске берытскиз, нылпи садын воспитатель вал, трос аръёс ӵоже МВД-лэн нылпи садэныз кивалтӥз. Ваньмон дыръяз кырӟаны яратэ.

— Нырысетӥ мужике кулэмын, нош Владимир Сочневлэн чебер куараезлы синмаськи, — шуэ кышномурт. — Валче улыны кутскыса, ветеранъёслэн хоразы мыло-кыдо ветлӥмы. Вордскем нуналъёсмы дыръя ӵошатскыса кадь кырӟаллямы, табере Владимир Яковлевич сьӧры нёжъясько гинэ на.

Галина Ивановна но Владимир Яковлевич котькытчы ӵошен вамышто. Егитгес дыръязы бакчаязы ужазы, табере ӵошен поръяны потало, магазинъёстӥ ортчо. Владимир Сочневлэн мылкыдыз котьку капчи, туннэ но со туж чебер кырӟа, нош кема улон понна, пе, тамак кысконо ӧвӧл, курытсэ ичигес юоно, котькуд нуналлы шумпотоно.

Валентина Емельянова