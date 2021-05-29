Кырӟасьёслэн муш мумызы

Надежда Семёновна ПОЛЯКОВА Ижысь культурая колледжын 33 арлэсь ятыр тырше ни, куара пуктыны, ӵош кырӟаны, калык кырӟанэз быдэстыны дышетэ, удмурт сям-йылолъёсъя тодон-валан сётэ. Тросэз дышетэм студентъёсыз Удмуртиысь тодмо артистъёс луэмын. Надежда Семёновна ачиз но пусъемын Удмуртиысь культура удысысь дано ужась нимын. Ачиз сярысь со мултэс вераны уг яраты, шуэ: адямилэсь ужзэ емышъёсызъя дунъяно.

Н. Полякова

Туспуктӥз М. Егоров

Будон но юмшан

— Пичи дырдэс тодады вайиськоды ке, кыӵеен со пуксе син азяды?

— Соку ик тодэ лыкто куно пумитанъёс. Мон Алнаш ёросысь Вуж Утчан гуртысь. Вӧзамы ӟуч гуртъёс но вал, но ӟучъёслэсь кырӟаса юмшамъёссэс адӟылэме ӧвӧл.

Семьяямы ми 5 нылъёс будӥм, мон — 4-тӥез, эшшо пичи сузэре вал на. Нош юондыръёс ми будон вакытэ кыӵе трос вал! Ӧтем куноослэсь лыктэмзэс возьмаса, ӝӧк выл пуктӥськом — одно ик 5 минутлы ке но куно пыртано, собере мукет корка юмшаса потоно. Мамае монэ сьӧраз ӧте вал ни. Оло калык пӧлысь оген кошкыны умой ӧвӧл, оло пеймытэн ветлыны курда вал. Нош мыным коркась корка ветлыны туж кельшылӥз. Ӝӧк вылъёсты чаклась туж ӧй вал кадь, кин мар шедьтэ, сое ик пуктэ. Юмшаку тунсыко вал учкыны юрт котырзэс, корка пушсэс. Уката паймылӥ кырӟасьёслы но эктӥсьёслы. Малы меда таиз огназ кырӟа? Эх, мамае кыӵе чебер гур мытэ! Нош соиз кышномурт кыллы усто ӧвӧл, нош вань веранзэ кырӟаса сётэ. Соку опера сярысь кылэме-тодэме но ӧй вал, али валамея, удмурт юмшан — зэмос опера кадь ик.

— Соин азьлань улондэс культура удысэн герӟаны малпады?

— 1976-тӥ арын школаез быдтӥ. Кыӵе сюрес быръёно? Тодӥсько врачлэсь но дышетӥсьлэсь профессизэс гинэ. Но бадӟым апае дышетӥсь ини. Врачъёс шоры инмаръёс шоры кадь учкисько, эмъясе дышетскон сярысь малпаны но уг дӥсьтӥськы. Ижын улӥсь мукетыз апае шуэ: кырӟаны мынод.

Вуим крезьгуръя училищее, нош татын экзаменъёс быремын ни. Ойдо, пе, культпросветэ. Апай отын библиотекаре дышетскемын. Мон пумитъяськисько: культпросвет бере клубын ужаны косозы ук. Нош мон клубе потаны но уг яратӥськы. Вуж Утчанамы клубмы вуж юртын вал, ноку тыро-пыдо тупатъямын ӧвӧл. Отчы мон кино учкыны гинэ поталляй. Соин йырин вань клубъёс милям кадь аламаесь шуыса малпалляй.

Культпросвет училищеын академической кырӟанъя люкетэз вал. Экзаменъёсты ортчи но, басьтӥзы. Дышетскыны туж кельшиз. 4 ар куспын малпанэ чутрак воштӥськиз: распределение бере клубе ужаны мынонлэсь ӧй кышка ни. Дышетсконме быдтыса, Алнаш районам ик бертӥ, Туймыйыл гуртэ ужаны вуи. 1 ар гинэ ужаса вуи — сыӵе кельшиз. Дышетӥсьёсын ансамбль кылдытӥм. Соку баянэн шудӥсьмы но ӧй вал, но милесьтым мылкыдмес со но ӧз пуксьыты.

Вуоно араз Алнашысь культурая юртэ ужаны басьтӥзы. Кыӵе удалтӥз мыным! Соку РДК-ын туж яркыт адямиос ужазы: Вячеслав Булдаков, Фридрих Загуляев. Соос вӧзын ужаны дышетски, бадӟым опыт басьтӥ.

Районысь культура отделэн со аръёсы кивалтӥз Людмила Посадова. Ойдо, пе, тонэ, Перме культурая институтэ дышетскыны лэзём. Нош мыным дышетскыны, ужаны сярысь, котьку кельше вал, весь маке выльзэ тодоно ук. Огез гинэ сюлмаськытэ: очно дышетсконо, заочной люкетэз ӧвӧл. Озьы 3 ар ужаме бере Перме кошки, культурая институтлэн хорен кырӟанъя люкетаз дышетски.

Татын иназ луиз ужын басьтыса вуттэм тодон-валанэ. Мукет эшъёсы школа бере пыремын вал, нош мыным туж юрттӥз клубын ужаме. Практика ӧвӧл ке, уд валаськы ужлэсь шӧмзэ. Нош мынам ужез шӧдонэ вал ни. Дышетсконме быдтыкум, монэ Пермьысь институтэ кельтыны турттӥзы. Но патриот сямыным шуи: монэ алнашъёс дышетскыны келязы ук, диплом басьтыса, доре бертоно.

Клубысь — дышетонэ

— Культпросвет училищее ужаны соку ик ӧтизы, дыр.

— Ӧз, институт бере Алнашысь ёрос культурая юртын эшшо 2 ар ужай на. Татын одно партие пыроно, пе. Мон, шуисько, уг валаськы, уг быгатӥськы, кыл кутонэ но ляб. Озьы ке но партбилет сётӥзы.

Солэсь азьвылгес культпросвет училищеын калык (народной) отделение усьтӥськиз. Нош удмурт дышетӥсьсы ӧвӧл, пе. Озьы партия косэмъя Ижевске ужаны кошки. Но йырам одӥг малпан бергаз: ӧз пӧрмы ке, берто.

Студентъёсын

Кин ке монэ нырысьсэ адӟе ке, малпа, дыр: та туж йӧно адями. Кин ке вылтӥяськись шуыса но малпалляз. Нош мон возьдаськонме тазьы ватӥсько — мар ке курыны, юаны кепырасько. Нош Инмар мыным выльысь но выльысь эскерон лэзе.

Озьы дышетон удысэ кутски «уг быгаты» малпанэн. Вылаз ик, дышетыны кылем-мылем часъёс сётӥзы: кӧня ке пумо предметъёс нуоно. Училищеын калык отделениын удмурт кырӟанлы дышетылӥзы ӟучъёс. Син азям пуктӥ: нош монэ, удмурт адямиез, бигер кырӟанлы дышетыны косӥзы ке? Малпасько, ӟуч дышетӥсьёслы но секыт, дыр.

Но удмуртъёс шуо: уж ачиз дышетэ. Озьы каллен-каллен ӧраз пыри. Соку Удмуртиын фольклор ансамбльёс трос ӧй вал на. Соослы мастер-классъёс сётъяны кутски. Тамында ар ужаса, мар ке но пӧрме ни кадь, шуыны быгатӥсько.

— Тӥ колледжысь «Инву гур» ансамблез кылдытӥсь луиськоды. Со дырозь «культпросветын» «Зангари» коллектив гинэ тодмо вал.

— «Зангарие» ачим но ветлэмын. Со 1975-тӥ арын кылдытэмын. Училищеын 1 гинэ ансамбль вал бере, отчы тужгес устооссэ студентъёсты бырйылӥзы. Егитъёс удмурт но ӟуч кырӟанъёсты быдэсъязы. Соку директормы Надежда Михайлова ӵектӥз выль ансамбль кылдытыны. Ӵапак 1991-тӥ арын усьтӥзы фольклоръя отделение. Отысь кырӟасьёсты но эктӥсьёсты огинэ карыса, кылдӥз «Инву гур». Мон хормейстер луи, Елена Николаевна Батурина — балетмейстер. Аккомпаниатормы Виталий Юрьевич Семёновых вал, али милемын туж мыло-кыдо ужа Семён Григорьевич Спиридонов.

«Инву гур» — вашкала кырӟанъёсты но эктонъёсты возьматӥсь коллектив. 1994-тӥ арын солы калык ансамбль ним сётэмын. «Инву гуръёсын» ми Россиын ортчылӥсь фестивальёсы пыриськылӥм, кунгож сьӧры но — Швейцарие, Турцие, Венгрие — потам.

Али колледжын ужа на 3-тӥез коллектив — «Зарни крезь». Сое кылдытӥз Анатолий Николаевич Иванов. Таяз ансамбле пыро инструментъёсын шудӥсьёс но кырӟасьёс.

Та дыре курс люкаськом ке, отысь студентъёс вань дышетскон вакытазы кудаз ке одӥгаз ансамбле ветло. 4 ар ортчыса, выпускникъёсмес келяськом, выльёссэ студентъёсты кутӥськом.

— Секыт ӧвӧл-а 4 арлы быдэ выль ансамбль люканы? Пиналъёс дышизы, ваньзэ валазы, усьтӥськизы гинэ — соос интые выльёссэ будэтоно луэ.

Крезьгур удысын ӵош ужась эшъёсыныз

— Азьло аръёсы аслым туж вылӥ куронъёс пуктӥсько вал, малпамъя уг пӧрмы ке, туж ӝожомылӥ. Табере котькыӵе пичи вормонлы шумпотоно. Мон серемпыр верасько: «нылпиме» будэтыны 4 ар вань. Берпуметӥ курсын программа лэсьтӥськом. Нылпиос анай-атайёссэс но песянай-песятайёссэс концертэ ӧтё. Шумпото: тамында кузя пумозяз вуим, программамес возьматыны быгатӥм.

Огез песянай сыӵе бурдъяськыса лыктӥз. Собере кӧтӝожзэ вераз: школае, пе, уг ӧтё, шуо: песянайёс милемлы кулэ ӧвӧл. Паймисько: кызьы песянай-песятайёстэк? Соос туала дыре внукъёссэс визьманы-дышетыны золгес сюлмасько, мумы-бубыосын ӵошатыса.

Кырӟан шоры — выль синмын

— Тӥ егитъёслы удмурт калык кырӟанэз яратон пыӵатӥськоды. Нош матын-а соослы вашкала гуръёс?

— Колледжысь дышетон удысъёслэн нимъёссы вошъяськыло. Мон али этно-художественной отделениысь студентъёслы тодон-валан сётӥсько. Ӟуч пиналъёс но та факультетэ пыро. Собере куалекто: ой, ми ум валаське. Малпанзы воштӥське кыӵе ке конкурсын вормемзы бере. Фольклор коллективъёсын ӵемгес кырӟало арлыдоос. Нош егитъёс вашкала кырӟанъёсты быдэсто ке, соос мукет коллективъёс пӧлын туж висъясько ни, калык но, жюри но шоразы мукет синмын учко. Луэ озьы но: ӟуч коллективъёс тросгес лыкто, нош удмурт номеръёс ӧжыт. Соку пиналъёсмылы удмурт дӥськутсы но, кырӟанъёссы но кельшыны кутско. Туж шумпотӥсько, колледжлэн директорез Елена Борисовна Меркульева студентъёсмес дунъя шуыса. Кыӵе ке ужрадэ мыноно ке, сюрес вылэ потыны юрттӥське, конкурсъёсы пыриськись студентъёслы ватсаса стипендия висъяны сюлмаське.

Верано мукетсэ но: нылпиослэн али чиданзы туж ляб. Соин нырысь аръёсаз, профессилы дышетэм интые, колледжысь педагогъёс воспитаниен выро. Пинал пыре колледже, чакла: кырӟась луоз. Нош татын вань на фортепиано, крезьгуръя грамота. Секыт мыным, кошко, ӝожтӥське студент. Уго историяя яке ӟуч кылъя урокын муртлэн тетрадяз учкыны луэ ке, колледжын инструментэн шудоно аслыд, кырӟано аслыд.

— Кыӵе кырӟан-эктонъёсты дышето туала студентъёс?

— Туж юртто азьло экспедициосын люкам материалъёс. Али соосты радъяны ум быгатӥське ни. Но азьвыл люкам ужъёс но трос на. Сборникъёс поттэмын, соос тэк медаз улэ. Соин материаллы ёрмон ӧвӧл.

Озьы ке но студентъёсты асьсэ гуртысьтызы материал вайыны косӥськом. 2-3 кырӟан шеде ке, таӵеезлы но туж шумпотӥськом ни.

«Инву гур» ансамбль

— Дышетэм пиналды культура удыслэсь палэнске ке, ӝож-а?

— Тани кылем арняе гинэ распределение вал. Огъя чакламея шуысал: ог 20 процентэз выпускникъёс культура удыслэсь палэнско. Со коньдонэн герӟаськемын ӧвӧл — лулчеберет удысын али тырмыт уждун тыро. Уката ик адями кӧня ке интыын тыршыны вутске ке.

Ваньмызлэн артист луэмзы уг поты ук. Тросэз егитъёс быръё ватсаса тодон-валан сётон удысэз, нылпиослы кружокъёс нуо.

Вань дышетсконзэс азьланьтӥсь студентъёс. Тани Балезино ёросысь Кестым гуртысь Рустам Касимов Москваын дышетске, Нижний Новгородысь операя но балетъя театрын ужа. Балезино ёросысь ик Алексей Селуков Санкт-Петербурге театральной критиклы дышетскыны кошкиз. Али Акимов нимо театрын валтӥсь администраторын ужа.

— Тӥ трос конкурсъёсын жюри луиськоды. Секыт-а дунъяны асьтэлэсь дышетэм студентъёстэс?

— Котьку но шумпотыса мынӥсько вожвылъяськонъёсы. Адӟисько дышетэм студентъёсме, мар соос ужало, кыӵе емышсы кисьмам. Жюриын ужан — капчи ӧвӧл, куспамы споръяськон но пуромылэ. Таизлы, пе, бадӟымгес дунъет пуктӥллямды, иське, со тӥляд студентты, пыкыло монэ. Нош мон тодӥсько, та студентлэн кыӵе быгатонлыкез вал. Адӟисько ке, ужын кужмо луэм, азинскем шуыса, одно ик вылӥ дунъям потэ. Собере, мон ӟечсэ гинэ уг синйылтӥськы, ляб палъёссэ но адӟисько.

Берло дыре Удмуртиысь ёросъёсын ортчыло культуралы но искусстволы сӥзем нуналъёс. Быдэс команда — музей ужен вырисьёс, библиотекарьёс, хормейстеръёс, хореографъёс — потэ кыӵе ке районэ. Татын мастер-классъёс, кенешонъёс радъясько. Отын адӟиськом, кин кызьы ужа, кыӵе шугъяськонъёссы вань.

— Тӥляд чакламдыя, кыӵе сюлмаськонъёс вань гуртысь культура удысын?

— Шумпотоно: гуртъёсын кырӟан улэ. Валамон, кызьы гуръёсты 100 ар талэсь азьло быдэсто вал, али озьы уг ни кырӟало. Валанмы но сыӵе ӧвӧл ни. Но чаклалэ ай, кыӵе визьмо кылъёс ватӥськемын кырӟанын. Юнме уг шуо ук: удмуртъёс кырӟало-верало. Ӵемысь кырӟанысь кылъёслэн кужымзы бадӟымгес, гуреныз ӵошатоно ке.

Вань сюлмаськон но: гуртысь кошке эктон. Культура удысын ужасьёс, калык эктон интые, сценическойзэ быръё. Огвакытэ калык эктон воксё ыше ни вал. Али хореографъёс выльысь со пала берыктӥсько ни.

— Тӥ социальной сетьёсы но пыремын. Егитъёсын ужан понна выль амалъёсты чаклатэк уг луы, дыр.

— Монэ соцсете пыртӥз… пандемия. Отчыозь кызьы ке но сотэк улӥськиз. Юрттэт курыса, студентъёсылы вазиськоно луиз. Огласянь, туж тунсыко улон кутскиз. Табере культура удысын ужасьёс соцсеть пыр, юрттэт курыса, вазиськыло, записьёссэс лэзьяло.

Озьы ик Интернетысь туж трос выпускникъёсме шедьтӥ. Куд-огез соцсете пыременым ӟечкылазы но, ява.

— Тросэз дышетэм студентъёсты тодмо артистъёс, культура удысысь кивалтӥсьёс луэмын ни. Соосын кусып возиськоды-а?

— Данъяськисько, колледжез йылпумъям егитъёс улонын асьсэды шедьто ке. Тани «Айкай» театрын ужасьёс Ольга Бимакова, Светлана Зубкова, Михаил Леонтьев Удмуртиысь дано артистъёс луизы ни.

«Лудорвай» музей-заповедникен кивалтэ Татьяна Шкляева, татын ик ужа Елена Келарева. Пичи Пурга ёросысь «Арганчи» ансамблен кивалтэ Татьяна Михайлова. Шарканысь Быгы культурая центрез бергатэ Жанна Ермолаева.

Можга ёросын улӥсь Сергей Крутихин артистэз Удмуртиын яратыса пумитало. Светлана Ипатова «Танок» ансамблен кивалтэ. Лия Лекомцева — Эгра ёросын зэмос кизили. Евгений Белкин Алнаш ёросысь Туймыйылысь клубен кивалтэ, артысь Сям-Какси гуртын мыло-кыдо ужа Татьяна Колесникова. Кез ёросын Людмила Каркина вормонъёс басья. Кинэ вераны тодам ӧз лыкты, вожзэс медам поттэ.

Огаз юбилеям ӧтчай вал дышетэм студентъёсме, соос ӟечкыланъёсын вуизы. Вордскем нуналы пӧрмиз быдэс концертлы. Али дышетскисьёсыз пиналъёс шоразы ымзэс усьтыса учкизы. Таӵе пумиськон ваньмы понна туж пайдаё луиз.

Мӧйымыса пичи шумпотонъёсын кӧт тыре ни вылэм. Куанӥсько мыло-кыдо адямиосын пумиськонъёслы но. Огпол Алнашын Любовь Ганькова гожъяськисен шӧдтэк шорысь адӟиським, мыным книгазэ кузьмаз. Со кытысь ке турнаса бертэ вылэм. Сыӵе мыло-кыдо адямиослэн веранзы но, кырӟанзы но, книгазы но сьӧразы. Мынам озьы уг пӧрмы, но сыӵе адямиослы синмаськисько.

Елена Скворцова