«Кузебайын» книга лыдӟозы

28-тӥ-30-тӥ куартолэзе Ижкарысь Открытой садын ортчоз литературалы сӥзем «Кузебай» фестиваль (12+). Отын быдэс Россиысь издательствоослэсь книгаоссэс басьтыны луоз.

Фестивальлэн ужаз пыриськозы писательёс, издательёс, филологъёс, суредасьёс, крезьгурчиос.

— Асьмеос пӧртэм книгаосты лыдӟиськомы, — вераз фестивалез радъясь Герман Суслов, — кинлы ке проза матынгес, кинлы ке — кылбур, кин ке туала литератураез быръе, кин ке — классикаез. Асьсэ тунсыкъяськонъёссы сярысь люкаськемъёс пӧртэм площадкаосын кенешозы, малпасько, фестиваль бадӟым пайда ваёз.

Фестивальын эскерозы, мае ярато лыдӟыны асьме шаерамы, кыӵе темаосты быръё авторъёсмы.

«Кузебай» улсын литературной интенсив ортчиз, отчы Удмуртиысь 18 егитъёс пыриськизы. Кӧня ке толэзь ӵоже соос веросъёссы бордын ужазы, «Рассказы людей, с которыми едешь в одном трамвае» бичет поттӥзы. Соин фестивальын тодматозы интенсивлэн кураторез, тодосчи но писатель Андрей Гоголев, филолог, кылысь кылэ берыктӥсь Кирилл Азерный но писатель Александр Сегень.

Удмуртие мукет улосвылъёсысь авторъёс но вуозы. Кылсярысь, наука сярысь гожъяськись журналист, писатель Ася Казанцева «Малы милемлы эшъёс кулэ?» лекция лыдӟоз.

Фестивальлэн пумаз ортчоз прозаиклэн Алексей Поляриновлэн «Риф» (18+) книгаеныз тодматскон. Алексей тодмо аслаз «Центр тяжести» романэныз, Дэвид Фостер Уоллеслэсь «Бесконечная шутка» романзэ берыктэменыз. Esquire но «Афиша» журналъёсы ӵем гожъя пӧртэм книгаос сярысь. «Риф» романэз потӥз 2020-тӥ арын, со вера сектаослэн улонзы сярысь.

Мария МИХАЙЛОВА