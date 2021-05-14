Кудӟем тютюпиос
Related Articles
Май толэзе кинлы ке туж удалтӥз кузь шутэтскон нуналъёсын. Ӧз обидьы куазь но. Нош пӧсь шунды улын ӟырдаса, куд-огез ял карисьёс пыласькыны ӧдъязы.
10-тӥ мае спасательёсты Ижысь тымет дуре ӧтизы. Воргорон ивортӥз, тордэм егитъёс вуэ пыро шуыса. Пиосмурт тютюпи кадь кудӟем пиёкъёсты тыметысь кӧня ке пол поттам ни. Нош соослы дунне — озьы ик пыласькыны ёрмемын.
Спасательёс ӝог вуизы. Пиос — быдэ вуымтэ егитъёс — мумы-бубыоссытэк шутэтско. Огез сокем кудӟемын, солы юрттон вылысь «скороез» ӧтёно луиз. Тордэм «тютюпиез» пляжысь носилкаен поттӥзы — тыметын жомбылляськыса, вань кужымез бырем, лэся. Нош мукетсэ пыласькисез полицие нуизы, бӧрысь солэсь анай-атайзэ утчазы на.
Удмуртиысь МВД-лэн быдэ вуымтэосын ужанъя отделэзлэн кивалтӥсез Вероника Малькова верамъя, май праздникъёс ӵоже ульчаосысь 20 кудӟем пиналъёс полицие вуттэмын. Бер уйин калгемзы понна югдурез утисьёс кырмизы 24 быдэ вуымтэосты.
Ваньмыз мумы-бубыос тодо меда, кызьы шутэтско соослэн пиналъёссы?
Елена Скворцова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment