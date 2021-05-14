Кудӟем тютюпиос

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 мая, 2021 13:27

Related Articles

Май толэзе кинлы ке туж удалтӥз кузь шутэтскон нуналъёсын. Ӧз обидьы куазь но. Нош пӧсь шунды улын ӟырдаса, куд-огез ял карисьёс пыласькыны ӧдъязы.

Фото: «Поисково-спасательная служба Ижевска» группалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

10-тӥ мае спасательёсты Ижысь тымет дуре ӧтизы. Воргорон ивортӥз, тордэм егитъёс вуэ пыро шуыса. Пиосмурт тютюпи кадь кудӟем пиёкъёсты тыметысь кӧня ке пол поттам ни. Нош соослы дунне — озьы ик пыласькыны ёрмемын.

Спасательёс ӝог вуизы. Пиос — быдэ вуымтэ егитъёс — мумы-бубыоссытэк шутэтско. Огез сокем кудӟемын, солы юрттон вылысь «скороез» ӧтёно луиз. Тордэм «тютюпиез» пляжысь носилкаен поттӥзы — тыметын жомбылляськыса, вань кужымез бырем, лэся. Нош мукетсэ пыласькисез полицие нуизы, бӧрысь солэсь анай-атайзэ утчазы на.

Удмуртиысь МВД-лэн быдэ вуымтэосын ужанъя отделэзлэн кивалтӥсез Вероника Малькова верамъя, май праздникъёс ӵоже ульчаосысь 20 кудӟем пиналъёс полицие вуттэмын. Бер уйин калгемзы понна югдурез утисьёс кырмизы 24 быдэ вуымтэосты.

Ваньмыз мумы-бубыос тодо меда, кызьы шутэтско соослэн пиналъёссы?

Елена Скворцова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 14 мая, 2021 13:27
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<