Котьку котьмалы дась

«Кречет» подразделенилы — 30 ар

30 ар талэсь азьло Кыл кутытонъя управление бордын кылдытэмын вал «Кречет» спецподразделение — Россиысь устоез, кужмоез ёз. Отысь боецъёс пыриськизы Чечняын, Уйпал Кавказын уно спецоперациосы. Внутренней службая майор Пётр Селиверстов «Кречетын» 18 арлэсь ятыр ни.

П, Селивестров «Кречет» отрядын 18 ар служить каре

Фермер ӧз луы

Кез ёросысь Подшур гуртын вордскем Петялэн пичи дырысеныз ик военной луэмез потэ вал. Атаезлэсь Анатолий Вениаминовичлэсь армиысь туспуктэмъёссэ часъёсын учкылыса пукылӥз. Со службазэ нуэмын Германиын, мотострелковой войскоосын. Атаез сварщик луыса тыршемын, Татьяна Анатольевна анаез — вуз карисьын.

— Гуртамы родняосыз доры гужемлы быдэ бертылэ вал одӥг военной. Нимтулзэ ӧй ик тодылы, но шораз синмаськыса учкылӥ: йӧно, кужмо. Малпай соку: мон но будӥ ке, сыӵе ик луо. Школаын дышетскытозям, та малпанэ ӧз воштӥськы. Озьы рос-прос дасяськи: спортэн эшъяськи, туж яралляз капчи атлетика. Трос пудо вордӥськомы вал, гужемзэ лапак пастухаса ветлӥ. Пудо возьман сямен но мугорме кыдатыны тыршылӥ, пӧртэм упражнениос лэсьялляй. Дышетсконын гинэ чутылӥ — «куиньёсы» ичи ӧй вал.

Кез каргуртысь школаез йылпумъямез бере, Пётр кошкиз Тюмене — военно-инженерной командной училищее пырыны малпаз. Но конкурс пыр ӧз ортчы. Кема ӧз малпаськы, кутӥз но Пермь улосэ ширтӥз — отысь Верещагино городысь гурт хозяйствоя техникуме капчиен пыриз.

— Семьямы трос пудо вордӥз, музъем ужен выриз. Бырйи крестьян-фермер хозяйствоез радъясьлэсь-технологлэсь удыссэ. Но военной луон сярысь малпанэлэсь ӧй куштӥськы. Бӧрысьлы кельтӥ. Но дышетсконме йылпумъяны чиданэ ӧз тырмы, мӧзмыт потыны кутскиз. Малпай, армие ветло, собере техникуме берытско. Озьы 1998-тӥ арын куриськи спецназэ. Отчы шедьыны мылкыд карисьёс ичи ӧй вал, но бырйизы юнъёссэ. 5 иськеме бызьылыса, спарингын нюръяськыса, мон конкурс пыр ортчи. Ӝоген келязы Чечняе, отын соку ожлэн кыкетӥ кампаниез мынэ вал. Озьы службае ортчиз гурезьёсын, боевикъёслэсь «каръёссэс» утчаллямы.

Армиын оломае но адӟыса, олокыӵе но кышкыт учыръёс пыр потыса, воргорон кыдаз, уката но кужмогес луиз. Ӧз поты ни гурт хозяйствоя техникумаз берытскемез. Кытын бен уже кутыны луоз армиын басьтэм быгатонлыкъёсты? Ӵап соку «Кречет» спецотрядлы боец кулэ вылэм. Таяз радэ но конкурс пыр потоно луиз.

Учениос дыръя но пӧртэм шуг-секытъёс пыр потоно

Нуналлы быдэ мугорез кыдатоно

— Али кадь ик тодӥсько «Кречетэ» шедем нуналме — 2003-тӥ ар, 9-тӥ январь,— веранзэ азьланьтэ Пётр Селиверстов. — Нырысетӥ командировкае ыстӥзы Чечняе. Соку гинэ кузпалъяськи вал: кышноеным тодматски, Верещагиноын дышетскыкум, сое Иже вайи. Но мар карод, служба — со служба, семьяез кельтыса, сюрес вылэ потоно луиз. Кышное бӧрысь лыдъям: 12 толэзь пӧлысь 9-сэ, пе, мон дорын вылӥськымтэ. Та бӧрсьы Чечняе эшшо 5 пол ыстылӥзы на, одӥг пол — Кабардино-Балкарской Республикалэн шоркараз Нальчике, отын но укылтэм боевикъёс вал. Сюрес вылын блокпостъёсын сылӥмы, зачисткаосы потамы — котькуд адямилэсь паспортсэ, кытын улэмзэ эскеримы. Огполаз ОБСЕ огазеяськонлэсь ыстэм наблюдательёссэ кышкытлыклэсь утьыса, чакласа возимы. Эшшо гурезьёсы поисковой операциосы потамы. Тыбыр сьӧрам 50 килограммъем пулемётэн ветлоно луиськиз. Командировкаосы ветлон куспам дышетски на взрывниклы. Боевикъёслэсь кельтэм бомбаоссэс пуштытъямы, утялтылӥмы. Калык соос вылэ лёгиськыны медаз шедьты шуыса. Со сяна, взрывник кулэ луылэ, шуом, йыртэмасьёсты кырмыку но: доразы пырыны уг луы ке, ӧссэс пуштытыса усьтоно луэ. Озьы ик вашкала снарядъёсты утялтоно луэ.

Боец котьку но котьмалы дась луыны кулэ, шуэ Пётр. Со понна нуналлы быдэ мугордэ кыдатоно: бызьылоно-тэтчано, ыбылӥськоно, гурезё яке нялмыт интыосын ожмаськыны, музъем вылэ парашютэн васькыны быгатоно. Ӟеч тодоно техникаез. Ӵапак талы дышетэ со «Кречетысь» боецъёсты: азьвылъёссэ но, выль вуисьёссэ но. Спецподразделениын со кивалтэ штурмовой группаен.

Нылпиосын ӵош

— Берло аръёсы палэнэ командировкаосы ӧм поталэ ни ай, — шуэ Пётр. — Но кузпалы шуэ: тон вӧзын, пе, гань-гань улонлы дышыны ноку уз луы — ӵукна, пе, тон дорын, ӝытазезэ мукет улосын луыны быгатод. Кӧня ке ар талэсь азьло, кылсярысь, озьы ик вал: ӝытазезэ семьяеным кытчы ке мыныны дасяськиськом вал, нош монэ тревогаен уже потыны косӥзы, Башкортостанэ келязы. Отын колониосын пукисьёс бугыръяськыны кутскиллям, соосты буйгатыны милемыз ӧтчазы.

Пётр Селиверстовлэн 3 нылпиез: зӧкез (бадӟымез) нылыз Мосвкаысь лингвистикая кун университетын дышетске, англи кылысь берыктӥсьлэсь дипломзэ басьтоз. Нош 6 но 11 аресъем пиосыз, атайзы сямен ик, югдурез утӥсьёс луыны дасясько: боксэн, капчи атлетикаен выро. Нош тужгес но ярато соос атаенызы инкуазе потаны, походэ ветлыны. Тани туэ январе но, ӟырт кезьыт куазь шоры учкытэк, быдэс суткалы нюлэскы кошкизы. Атайзы вӧзын дышетскизы кӧлон инты лэсьтыны, тылскыны, сиён пӧраны, кышкытлыклэсь утиськон амалъёс сярысь тодӥзы.

— Мон «Кречетэ» вуон вакытэ спортлы сокем бадӟым саклык уг висъяськы вал ай. Мугормес кыдатыны вырим, кин кызьы быгатэ. Тренажёръёс но асьме киын лэсьяллямы. Берло вакытэ югдур ӟеч пала воштӥськиз: егитъёслы спортэн вырыны котьма вань. Мылкыдыд гинэ медло. Таиз адӟиське «Кречетэ» выль вуись пиосъя но: соос ми доры лыкто ни спортъя зэмос профессионал луыса. Пиосме но спортэ кыскыны вырисько: кулэтэм-умойтэм ужъёслы дырзы медаз кыльы.

Елена Тугашова