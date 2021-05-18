Котькуд пинал — сюлэмаз

Дэбес ёрос больницаысь медсестра Елена Перевозчикова туж умой тодэ, ку нылпиос уг кышкало уколлэсь, ма понна соос ярато «тӧдьы халатэн апаез».

Елена Перевозчикова сӥлы каремын Удмуртилэн

Тӧроезлэн Таукаронэныз.

Елена Перевозчикова пичиысеныз туж синмаськыса учке вал тӧдьы халатэн ветлӥсьёс шоры. Соин ик школа бере кытчы мынон сярысь чик ӧз малпаськы — вамыштӥз Глазовысь медучилищее.

Елена Леонидовна нырысь ик ужаны кутскиз паласькись висёнъёсъя ёзын. Нош та ёзэз быдтэмзы бере выжиз нылпиослэн отделениязы.

— Пиналъёсын огкыл шедьтыны быгатыны кулэ, — шуэ эмъясь сузэр. — Куд-огез валало ук: тӧдьы халатэн апай укол но пуктыны быгатоз. Бен, кытчы пырод, бурмытон понна нылпилы куддыр вӧсь но карытэк уг луы. Азьло ик вераськисько пиналэн, алӥсько: пичияк гинэ чибинь куртчоз, чидано луоз.

Тросэз пиналъёс больницаын анаенызы ӵошен кыллё. Но луыло куштэм нылпиос но — нылпи юртэ интыямлэсь азьло соосты больницае ваё. Одӥг сыӵе пинал Елена Леонидовналэн сюлэмаз пыраклы кылиз.

— Солы арес котыр вал, больницаямы 4 толэзь пала улӥз — анаез кулэ карымтэ. Пиналлы сокем дышим: шудонъёс, дӥсь но вайылыны кутским ни вал. Ваньмон дыръямы шудылӥм. Сое городысь семья аслыз басьтӥз — огласянь, шумпотӥм со пинал понна, но люкиськыкумы, синвуосмы асьсэос бам вылтӥмы питырскизы — люкиськон капчиен уг сётскы.

Елена Перевозчикова ноку но уг жаля, эмъян удысэз бырйиз шуыса. Уж дураз одӥг пол гинэ кышкаса мынэмез вань — нырысетӥ ужан нуналаз. Сюлмаськиз: кызьы меда ужалом, кыӵе меда отын коллектив? Но эмъясьёс кемалась тодмо эшсэс кадь пумитазы, висисьёс шораз оскыса учкизы. Табере со 30 ар пала ни ӵукналы быдэ капчи мылкыдын вамыштэ яратоно ужаз. Ёросын вӧзтӥз ӟечбуръяськытэк ортчисез ӧвӧл.