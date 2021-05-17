Калык пересьме, гуртъёс пичияло

Кез ёросысь Сурӟи муниципал кылдытэтэ 9 гуртъёс пыро. Арысь аре отын улӥсьёс ӧжытгес но ӧжытгес кылё, коркаос бушало, гуртъёс быро. Мар муген?

Кез ёросысь Сурӟи муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Владимир Лекомцев

Туспуктӥз М. Егоров

— Поселениямы 9 гурт лыдъяське. Тужгес зӧкез (бадӟымез) Удмурт Зязьгор гинэ, отын 150 адями улэ. Пичиосыз — Ӟуч Зязьгор, Тортым, Тольён, Верхний Тортым, 2-аз — Изошурын но Каракулиноын — прописаться кариськемъёсыз вань на, улӥсез ӧвӧл ни, Спирёнышиын, вордскем гуртам, 3 адями гинэ улэ на, — вера администрацилэн кивалтӥсез Владимир Лекомцев. — Егитъёс ӵемгес Пермьлань кошко, арысь аре прописказэс учкисько, тросэзлэн вордскем гуртъёсазы со ӧвӧл ни: иське, улон инты басьтӥзы, мукет азе выжыяськизы. Гуртын улон секыт, музъем вылын ужаны кулэ, нош музъеммы милям — песок, со туж ик ӟеч ӧвӧл.

Ачиз Владимир Павлович Удмурт кун университетэз йылпумъямез бере вордскем палъёсаз берытскиз, ужаны Пичи Пурга ёросысь Баграш-Биграе лэзизы ке но вал. Мыным тӥни ма — нюлэс — кулэ, шуэ кивалтӥсь, киыныз тэль шоры возьматыса. Школаын химилы, биологилы, собере физкультуралы дышетӥз. Берло 15 арзэ кивалтэ Сурӟи поселениен.

— Та дыр ӵоже тросэз воштӥськиз ини, али гуртэз азинтыны тросгес луонлыкъёс, программаос вань, — вера Владимир Павлович. — Мон ужаны кутскыку, бюджетмы 7 сюрс манет вал. Соин оло сюрес сузялод, оло мукет маке карод. Кылем арын жаг люкан интыез утялтӥмы, нылпиослы спортэн вырон инты лэсьтӥмы, тренажёръёс пуктӥмы, туэ сое кенераломы. Гуртъёсмы пичиесь ке но, нылпиослы шудон интыос туэ но лэсьтомы на.

9 гуртъёслы клуб, нылпи сад, школа Удмурт Зязьгорын одӥг липет улын интыяськемын. Мукет коркаос сямен ик, со пуэн эстӥське, газ та палъёсы вуэмын ӧвӧл на. Нылпи сад 5 часын усьтӥське. Отчы ветлэ 6 пинал, школазы 4 классозь гинэ, отын 7 пиналэз 1 дышетӥсь визьнода. Бӧрысь нылпиос тодон-валан басьто Юски черкогуртысь школаын, уло интернатын. Таӵеосыз али 13 кузя люкасько. Кызьы вера Владимир Лекомцев, Удмурт Зязьгорысь шор ёзо школа пытсаськем бере анай-атайёс люкаськылӥзы, кенешизы, пиналъёсты нуналлы быдэ-а Юские дышетскыны нуллоно яке интернатэ-а улыны кельтылоно. Юски кыдёкынгес, Кез сьӧрын ай, сюрес уродгес, соин ик тросэз соглаш кариськизы, пиналъёссы интернатын мед улозы шуыса, озьы соосты золгес чаклалозы но, пе.

— Мынам 3 нылпие, огез Удмурт Зязьгорын дышетске на, 2-ез Юские ветло, шутэтскон нуналъёсы гинэ бертыло, — вера «Свобода» колхозын ужась кассир Елена Игнатьева. — Тросэз та муген ик гуртысь кошко, школамы ӧвӧл шуыса. Но мон ноку но кошкон сярысь ӧй малпаськылы. Кызьы хозяйстводэ кельтод? Со сяна, гуртамы кыӵе шулдыр, эркын, колхоз уж сётэ, али Кезын но уж йӧнала ӧвӧл ни.

Зэм, Сурӟи палась гуртъёс арысь аре бушало. Удмурт Зязьгорын но лекос трос куштӥськем коркаос адско, куке но калыкен тырмись клублэн, пиналъёслэн куараосынызы жин! вазись нылпи садлэн юртъёссы аналтэмын ни. Дыр соосты уг жаля: липетъёссы куашкамын, пушсы сисьмемын. Администрацилэн коньдонэз ӧвӧл кузётэм коркаосты утялтыса возьыны.

9 гуртъёс понна 1 нылпи сад ужа

Туспуктӥз М. Егоров

17 ар талэсь азьло Тортымын но школазы ворсаськиз. Арлыдоос тодазы ваё, азьвыл отын 500 пала нылпиос дышетскизы, пе, нош али гуртазы одӥг пенсионеръёс гинэ уло на — ваньмыз-ӧвӧлэз 25 адями. Кемалась ик ӧвӧл Тортымозь сюрес вылэ щебёнка кисьтӥзы, Тортымка шур вамен выжез тупатӥзы, арлы быдэ тулыссэ сое тудву нуэ вал, гуртэ пырыны нокызьы луылӥз. Тортыме ӵемысь туристъёс вуыло — уго татын интыяськемын Инмар Анайлы сӥзем бадӟым храм. Со усьтэмын 1916-тӥ арын, совето вакытэ гуртоос черксэс саникъёсын но лопаткаосын утизы, куашкатыны ӧз сётэ. Тортымын али магазинзы но, ФАП-сы но ӧвӧл. Арняяз огпол гуртоосты чакланы ветлэ Удмурт Зязьгорысь першал Лидия Игнатьева.

— Вань поселениысь 350 пала адямиослэсь тазалыксэс чакласько, — вера Лидия Ивановна. — ФАП-мы урод ни, липетэз вия, выжез шудэ. Кылем арын гурмес выльдӥзы. Ачим пенсие пото ни, егит першал лыктӥсь ӧвӧл. Туж потэ вылэм выль ФАП-ын ужаме, но гуртъёсмы пересьмо. Озьы ке но оскыса улӥськомы.

— Арысь аре шӧдӥсько, аслам но мылкыды пуксе ни шуыса, — пусъе Владимир Лекомцев. — Егит калык гуртамы ӧвӧл ни, арлыдоос гуртазыгес пуко, инициативазы ӧвӧл ни. Куд-огез гинэ клубе потало на, кырӟало, пичияк концертъёс пуктыло.

Сурӟи поселениысь гуртъёсты возе на «Свобода» колхоз гинэ. Ваньзы сямен гуртоос отын ужало, вань кӧня ке фермеръёссы но. Хозяйство арысь аре юнма, выльдӥське, сюресъёсты тупатъя, соин ик оскон но вань, гуртъёс уз быре шуыса.

Мария Векшина