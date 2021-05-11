Казаньысь школаын ыбылӥськон учыр бере Удмуртиысь дышетон юртъёсын кышкытлыклэсь утиськонъя куронъёсты юнгес карозы

Туспуктӥз М. Егоров

Сыӵе ужпум пуктӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, видеоконференция радъяса. Кивалтӥсь пусйиз: саклык висъяно школаослы, нылпи садъёслы, техникумъёслы но вузъёслы. Озьы ик юнгес чаклано вузкарон центръёсты, кытчы школа бере вамышто быдэ вуымтэ пиналъёс.

Удмуртиысь дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова верамъя, али вань школаосын рос-прос эскерозы пыран-потан режимез, чаклалозы, кызьы ужало видеокамераос но кышкытлык сярысь ивортӥсь кнопкаос. Котькуд 3 часлы быдэ дышетон учреждениосын обходъёс ортчытъялозы.

Школаослэсь сак луэмзэс эскероз Росгвардия но. Югдурез утисьёс ортчозы дышетон учреждениостӥ. Со сяна, чакланы поталозы 6 объектъёсты, кытын ыбылӥськыны дышетско нылпиос. Таӵе интыос Удмуртиын 6: 2-ез Глазовын, 4-ез Ижын.

Ватсаны кулэ, 11-тӥ мае ӵукна кышкыт учыр луиз Казаньысь 175 номеро школаын. Отчы 2 террористъёс пыризы. Татарстанлэн Президентэз Рустам Минниханов «Татар-информ» агентстволы ивортэмъя, 8 мурт (7 пиналъёс но 1 дышетӥсь) быриз, 20-ез больницае келямын. Йыруж лэсьтӥсьёс пӧлысь огез быдтэмын, мукетыз кырмемын.

Елена Скворцова