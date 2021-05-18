История улэ кассетаосын

Котькуд ёрослэн но гуртлэн аслаз фольклорез вань — оске SEP COMMUNITY центр. Солэсь «Хранители» проектсэ улонэ пыӵатыны юрттэ Президентлэн фондысьтыз утэм грант.

Любовь Чиркова быдэс тетрадь калык кырӟанъёсты вайиз

Туспуктӥз галина Опарина

Сӥсъяса эскероно

Сэпын «Хранители» проект кӧня ке ар пыӵатӥське ини, сое азинтэ SEP COMMUNITY центрлэн кивалтӥсез Александр Юминов. Проект возьматэ: котькуд гурт узыр аслаз историеныз, культураеныз, сямъёсыныз. Гуртоослэн соосты утемзы потэ.

Азьло аръёсы проектэз радъясьёс Эгра ёросэз гинэ котыръязы, экспедициосы потаса, уно выль тодон-валан люказы. Нош туэ соос борды кезъёс, дэбесъёс, Удмурт кун университетысь дышетӥсьёс но студентъёс итӥськизы на.

Кырӟанъёсты но сям-йылолъёсты люканы, одӥг интые гожтыса кельтыны тырмыт ӧвӧл, пе, — соосты сӥсъяса эскероно, валаны тыршоно, кызьы пӧрмемын, кытын вӧлмемын. Ӵапак та ужен вырозы университетысь дышетӥсьёс но студентъёс. Искусствоосъя но дизайнъя институтысь «Важнин ключ» ансамбле ветлӥсьёс шедьтэм кырӟанъёсты дышетозы, концертъёсазы пыртозы, калыклы возьматозы-валэктозы, кызьы соосты азьло аръёсы быдэстылӥзы.

Вунэм улон-вылон

Дэбесысь культурая но туризмъя «Сибирь тракт» центр гуртъёсысь кырӟанъёсты, эктонъёсты, сямъёсты кемалась люка ни, но уж секытэн мынэ, пе.

— Малпасько, али интыысьтымы вырӟомы шуыса, — вераз центрысь методист Галина Опарина. — «Хранители» проектэ милемыз ӧтиз УдГУ-ысь дышетӥсь, музыковед Вера Болдырева, со Дэбес палъёсмес, калыкмес умой тодэ, соин ик оскиз, луоз, та проект милемлы юрттыны быгатоз шуыса.

«Сибирь тракт» центр вунэтэм улон-вылонэз видео пыр но тодэ вайытэ.

— Ветлӥмы Удмурт Льӧм гуртэ, — азинтӥз веранзэ Галина Опарина. — Отын видеое пуктӥмы, кызьы маялтэк ӟег нянь пыжоно. Песянай-песятайёсмы котькуд нунал та ужен выризы, нош милемлы со тодмо ӧвӧл ни. Зар-Медлое потаны дасяськиськомы на, отын возьматозы, кызьы валес валёно — та ужлэн но аслаз куронъёсыз вал, пе.

Со сяна, проект улсын песенникъёсы гинэ гожтыса кельтэм калык кырӟанъёсты улӟытӥськом. Кылсярысь, кемалась ик ӧвӧл Четкерысь Любовь Чиркова зӧк тетрадь вайиз. Отын туж трос тунсыко кырӟанъёс. Табере со палъёсы асьмеос потаны малпаськомы, пересьёсты, тодӥсь-валась муртъёсты люкаломы, кырӟаны куромы.

Ачиз кошкиз — куараез кылиз

Тужгес но трос кужым но дыр быре кассетае гожтэм гуръёсты оцифровать карыны, соосты туала компьютеръёсын, смартфонъёсын кылзымон карыны. Кырӟанъёсты люканы юрттэ Дэбесысь культурая центр. Солэн архиваз кӧня ке кассетаос кемалась кыллё ини. Огез сыӵе кассета мытӥз та проектлэсь ужзэ. Вылаз гожтэмын: «Армие келян» Зяногурт». Со сяна, номыр тодмо ӧй вал: кин гожтӥз, кинъёс кырӟало, кыӵе аръёсы? Гурт но пичи гинэ кылемын — одӥг ульча. Тросгес ивор тодон понна кассетаез оцифровать каризы, кырӟанэз Галина Опарина аслаз вотэс бамаз поттӥз.

Кема ик витёно ӧз луы, солы гожтӥз Лидия Королёва. Вуж Ӟаногуртэ бызем кышномурт 1970-тӥ-1990-тӥ аръёсы бускель Уйвайын клубын ужам, ӵапак соку Дэбесысь шаерчи Майя Кардапольцева кырӟанъёсты люкаса ветлэм. Фермае лыктыса, кышномуртъёсты кырӟаны косэм.

Лидия Николаевна кырӟась муртъёсты нимъёссыя но вераны быгатӥз.

— Кырӟа Домна Караваева, со луло энциклопедия вал, — тодаз вайиз Лидия Николаевна. — Трос калык кырӟанъёсты тодӥз, весь кырӟаса улӥз, гуртысь концертъёсы пыриськылӥз. Ма, мон али но со кырӟанъёсты нёжъяса ветлӥсько.

Домна Караваеваен ӵош кырӟаллям эшъёсыз: Лидия Ивакина, Васса Юферева но Ангелина Емельянова. Берпуметӥез — Лидия Королёвалэн песянаез. Со 1925-тӥ арын вордӥськемын вал, 2012-тӥ арын улонысь кошкиз. Али быдэс семьяез шумпотэ, гожтэм куараез утиськем шуыса.

— Та ик возьматэ проектлэсь пайдазэ, — вераз Галина Опарина. — Одӥг ласянь, ми архив бичаськомы, калык кылосэз утиськомы. Мукет ласянь, гуртлэсь но гуртоослэсь историзэс шедьтӥськомы, ӵыжы-выжыоссы дорозь вуттӥськомы.

«Хранители» проектлэн кылдэмезлы туж шумпотэмын кырӟась, композитор, фольклорист Ольга Перевозчикова но. Ас кожаз со кӧня ке пол ёросысь пересьёс доры ветлэм, кырӟанъёсты гожъям. Вань люкам материалъёссэ табере университетэ Вера Болдыревалы нуэм ни.

— Али трос ик кассета люкамын ӧвӧл на, — ӝожтӥське Галина Опарина. — Туж вазиськем потэ калыклы, дорысьтызы кассетаоссэс мед ваёзы, токма кылльытозь, соос калыклы пайда вайыны быгатозы.

Мария Емельянова