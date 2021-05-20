Инбам кышкыт медаз луы

Туннэ котькудмы пилоттэк лобась аппаратэз басьтыны быгатӥськомы. Но котькудмы тодӥськомы меда, кызьы сое уже шонер кутоно? Шаерысьтмы Транспортъя но сюрес хозяйствоя министерстволэн та ласянь куронъёсыз чурытэсь.

Фото: МЧС-лэн пресс-службаез

Пилоттэк лобась аппаратъёс (БПЛА) тужгес но паськыт вӧлмизы берло аръёсы. Соосты угось пӧртэм удысъёсын кутыны кутскизы. Квадрокоптерен спасательёс нюлэсъёсты, шуръёсты эскеро, мувӧй кыскисьёс гумыосты учко, туспуктылӥсьёс аэросъёмка каро, гуртоос бусыосы яд пазяло, югдурез утисьёс сюресъёсты чаклало. Соосты кырсь ужъёсазы куто йыртэмасьёс но. Дронъёс матын вертолётъёслы: 4 винтъёсынызы шуак ӝутско но васько, озьыен, адямилы кышкытлык кылдытыны быгато. Таин валче министерство беспилотникъёслы нимысьтыз куронъёс дасяз.



Лобась аппаратъёс секталазыя 3 пумо луо:

— 250 граммозь,

— 250 граммысен 30 килограммозь,

— 30 килограммлэсь ятыр.

Берло кыкезлы одно ик регистрация лэсьтоно басьтэм бере 10 нунал куспын. Соосты учётэ куто дунтэк. Со понна Росавиацие почта пыр гожтэт келяно яке Интернетысь кун услугаосъя портал пыр заявление гожтоно. Отчы пусъёно беспилотник но ачид сярысь вань иворез. Росавиация номер сётоз, сое пусъёно беспилотниклэн 3 интыосаз — дрон аварие сюриз ке, та лыдпусъёсъя кузёзэ шедьтыны луоз. Номерез коть ручкаен пусйы, коть пуртэн ӵабъя, но шрифтэз 5 миллиметрлэсь векчи медаз луы. Беспилотник ыше, тӥяське яке кузёез воштӥське ке, заявление гожтоно.

— Лобась арбериез инме лэземлэсь, салютэз яке фейерверкез пуштытэмлэсь азьвыл муниципалитетысь администрациен герӟаськоно. Угось кылем арын 254 номеро закон кутэмын вал. Отын пусъемын, кыӵе интыосын уг яра та ужъёсын вырыны. Кылсярысь, Воткинскысь завод вадьсытӥ, аэропорт котырысь 11 иськемын но мукет. Законэз тӥясьёслы 20 сюрсысен 50 сюрс манетозь штраф тупатэмын, — вераз транспортъя но сюрес хозяйствоя министр Алексей Горбачёв.

Квадрокоптеръёсын ужаны разрешениез басьтоно, «Аэронавигация Урала» кун корпорацие вазиськыса — (3412) 51-37-12 телефон номеръя жингыртоно яке izh@izhovd.ru электрон адресъя гожтоно. Та сяна, шуом, Ижын лобаны малпаськоды ке, разрешение куроно на город администрацилэсь но. Соослы валэктоно: беспилотник кыӵе интыысен, кӧня часысен ӝутскоз, лобалоз но кытчы пуксёз. Та сярысь иворез келяно 5 нуналлы азьлапал. Квадрокоптерез инме ӝутъямлы быдэ выль разрешение куроно. Со 1 нуналлы гинэ сётӥське.

Дронэн ужаку, йырын возёно:

— лобакуз со котьку син азьын луыны кулэ,

— мукет лобась арбери осын ӵош лэзьыны уг яра,

— инме ӝутскон азяз вылтуссэ но, пушсэ но эскерыса потоно,

— адямилы яке транспортлы 50 метрлы матэ кариськыны, бадӟым ужрадъёс ортчоно интыостӥ лобаны уг яра,

— музъемлэсь 150 метрлы вылӥегес ӧвӧл ӝутсконо,

— лобась самолётъёслэсь но вертолётъёслэсь палэнсконо,

— куазез чаклано: зол тӧласькыку, пуж-пуж зорыку яке лымыяку, аппаратэз инме ӧвӧл лэзьяно.

Юанъёс кылдыку, вазиськыны луоз Росавиацилэн Приволжск улосысь ёзаз — жингыртоно (846) 205-96-22 телефон номеръя яке гожтоно prmtu@prmtu.favt.ru электрон адресэ.

Ольга Корепанова