Ижын но Москваын, ӟучен но удмуртэн

Удмурт кун университетлэн научной библиотекаяз ортчиз кылосбур наукаосъя кандидатлэн, литературоведлэн Вера Пантелеевалэн творческой ӝытэз. Со сӥземын вал тодосчилэн 55 ар тырмонэзлы.

Туспуктэмбасьтэмын «Учебно-научная библиотека УдГУ» огинысь

Та нуналэ Вера Григорьевна котыре люкаськизы литературоведъёс, матысь эшъёсыз, студентъёсыз, творчествозэ гажасьёс. Пумиськон «ӟечкылан-веран-юан» эшлыко вераськонлы пӧрмиз. Кылсярысь, литературовед Любовь Фёдорова пусйиз, макем ческыт, яркыт кылын гожъяське Вера Григорьевна. Кызьы волямын со гожъяськон кыл: Екатеринбургысь Урал кун университетын журналистлы яке Москваысь А. Горький нимо Литературной институтын дышетскыкуз-а, яке со быгатонлык Инмарен сётэмын?

— Студент дыръям анае мыным гожтэтъёс гожъялляз. Алигес соосты выльысен лыдӟи, пайми: анае, 3 классэз гинэ йылпумъям мурт, одӥг но янгыштэк гожъяське. Озьыен, солэн но вал кыл шӧдонэз, — шуэ Вера Григорьевна. — Валамон, гожъяськыны быгатэме Инмарен, выжыен сётэмын, мынам визьмы тырмиз сое валаны но азинтыны. Тодӥсько на, «Ӟечбур!» газетэ гожъяськыны кутски но, мыным мукет пиналъёслэсь гожтэтъёс вуылыны ӧдъязы. Соос янгышен гожъямын луо вал ке, горд пастаен ручка кутыса, янгышъёссэ тупатъясько но гожтэтсэс, конвертэ поныса, берен лэзисько вал. Сыӵе чурыт адями вал.

Кыл воля улэмъя, ужамъя. Удмурт кун университетын журналистикая факультетын тыршыкум, мон лекциосты удмурт но ӟуч кылъёсын лыдӟылӥ. Со туж юрттӥз. Мон 2 кылын гожъяськыны одӥг кадь ӟеч быгатӥсько, соосты умой шӧдӥсько шуыса, валай 40 арескам гинэ.

Кызьы пусйиз литературовед Александр Шкляев, аслаз статьяосыныз Вера Григорьевна удмурт литературае егит авторъёсты пыртэ, соосты быдэс дуннелы тодмо каре. Озьы ик луиз, дыр, Флор Васильевен но. Уго Вера Григорьевналэн «Поэтический мир Флора Васильева: Национально-семантические особенности стиля» монографиез потытозь, кылбурчилэн творчествоез йӧназ эскеремын ӧй вал.

Кылем арысен Вера Пантелеева Москваысь А. Горький нимо Литературной институтын ужа, чеберлыко литератураез берыктонъя семинарен кивалтэ, бордаз Удмуртиысь 5 студентъёс дышетско.

Али тросгес дырзэ висъя берыктонлы, наукалы, со сяна, дышетонлы, творчестволы.

Матысь дыре Вера Григорьевналэн удмурт литературалы сӥзем ужъёсыныз «Интыысь дыр» книгаез потыны кулэ. Сое поттыны юрттэ Москваысь А. Горький нимо Литературной институт.

Мария Векшина