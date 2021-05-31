Ижкарын Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумзы ортчоз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 мая, 2021 12:49

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Удмуртиын туэ нырысьсэ Россиысь фин-угор калыкъёслэн форумзы ортчоз. 3-тӥ-4-тӥ инвожое Ижкаре 20 улосвылысь 350 пала адями люкаськоз.

Бесерман калык
Туспуктӥз А. Снигирёва

Куноосты Эшъяськон юрт пумиталоз, 2 нунал ӵоже кӧня ке секциос ужалозы. Огаз кенешозы фин-угор калыкъёслэсь сямъёссэс дышетонын, наукаын уже кутон сярысь. Мукетаз СМИ-ос, блогеръёс, проектъёсты вотэсын вӧлмытӥсьёс вераськозы кылэз но культураез Интернетын, соцсетьёсын, газет-журналъёсын утён сярысь. Нош егитъёс валэктозы, кызьы проектъёссы пыр азинске калыксылэн культураез но кылыз.

Озьы ик аслэсьтыз заседанизэ Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизы (АФУН) ортчытоз. Быдэс дуннеысь фин-угоръёслэн конгрессазы АФУН туэ уг пыриськы бере, пӧртэм шугъяськытӥсь юанъёссэ Удмуртиын сэрттоз-пертчоз, вуоно проектъёсыз сярысь малпанъёсты шараялоз.

Огазеяськонлэн президиуменыз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но пумиськылоз.

Форумын удмурт лулчеберетмес котыр ласянь возьматыны тыршом. Усто проектъёсмы сярысь секциос дыръя гинэ уз вералэ, та 2 нунал куспын куноос пӧртэм интыосы вуылозы, кылсярысь, «Удмуртия» книга поттон издательствое, «Лудорвай» музей-заповеднике… Нош Шор площадьын сцена вылын асьсэдыз возьматозы удмурт коллективъёс но, лыктэм фин-угор артистъёс но.

Йӧскалык политикая министерство но Эшъяськон юрт форумез азьланяз но ортчытъяны малпало. Оско, коронавирусэз вормем бере бордамы кунгож сьӧрысь фин-угор ӵыжы-выжыосмы но итӥськыны быгатозы шуыса.

Мария Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 мая, 2021 12:49
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