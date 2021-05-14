Зоя — со Улон

1960-тӥ-1970-тӥ аръёсы Кияса ёросысь Вуж Салья школаысь пионер дружинамы нуллӥз Совето Союзысь Геройлэсь Зоя Космодемьянскаялэсь нимзэ. Соку ик мон лыдӟи Зоя но Шура сярысь повестез, гожтӥз сое геройёслэн анайзы Любовь Космодемьянская.

«Зоя» фильмысь суред

Малы мон та сярысь гожтоно кариськи? Экранъёсы «Зоя» кино потэм бере, куд-огез Интернет пыр куаш поттыны кутскиз, со, пе, фанатичка. Мае но уд кылы… Россиысь военно-исторической общество Генпрокуратурае, З.Космодемьянскаялэн улонэз, подвигез сярысь супыльтон ӝутӥсьёслэсь кылзэс юаны курыса, вазиськиз ни. Туэ 17-тӥ феврале «Российская газетаын» Зоя понна дурбасьтыса, бадӟым статья потӥз. Мынам но зэмос герой пала дурбасьтэме потэ.

З. Космодемьянская, Москваысь 201 номеро школаез 1941-тӥ арын йылпумъяса, эшъёсыныз ӵош разведотрядэ гожтӥськиз. Со аре ик ноябрь пумын разведчица Москва улосысь Верейской районысь Петрищево гуртын немецъёслэсь военной складзэс сутӥз. Но нылашлы пегӟыны ӧз кылды — сюриз гитлеровецъёс кие. Мар вал отӥяз — тодӥськомы «Повесть о Зое и Шуре» книгаысь, «Таня» очеркысь (озьы ассэ шуэ вал Зоя), нош табере — «Зоя» фильмысь. Зол сьӧсьяськизы немец солдатъёс, но партизан ӧз вера эшъёссэ, парольёссэ.

…1973-тӥ ар. Сӥзьыл, октябрь толэзь, жаль зоре. Но, куазь шоры учкытэк, мылкыдмы уртчемын: ми доры, Москваысь огаз военной часте, лыктэ, пе, Зоя но Шура Космодемьянскийёслэн анайзы — Любовь Тимофеевна. Ӝыны даур пала ортчиз ини, но мон понна со ноку вунонтэм пумиськон. Сяськаосын, военной оркестрен пумитам геройёслэсь анайзэс.

Пумиськон ортчиз клубын. Кичабонъёс, сяськаос — Любовь Тимофеевналы. Лапеггес мугоро, дырызлэсь вазь пурысьтам анай вераз но вераз нылпиосыз сярысь. Со но, ми но, солдатъёс, синвуосмес ӵушиськом.

Секыт, ой секыт ыштыны вордэм нылпиостэ, — шуиз 2 геройёслэн анайзы. — Но мон соосын данъяськисько. Пионеръёс, военнойёс, Шуралэн ӵош ожмаськем эшъёсыз монэ уг вунэто. Тӥ доры но шумпотыса лыктӥ, уго пие тӥледын ог ёз вал. Со но вазь кошкиз фронтэ, Зоя понна пунэмзэ берыкто, шуиз. Шурае быриз 1945-тӥ арын апрель толэзе, Вормонозь кӧня ке нунал кылемын на вал… Соку ик мон пурысьтай, — лулӟиз Л. Космодемьянская.

…Мукетаз шутэтскон нуналэ эшъёсыным городэ увольнение куриським. Соку вуылӥм Горд площаде, ВДНХ-е, Новодевичье шайвылэ, кытын ватэмын Зоя но Шура. Памятниксы котырын — улэп сяськаос, СССР-ысь, Болгариысь, Чехословакиысь, ГДР-ысь, Польшаысь пионеръёслэн галстукъёссы. Бӧрысь частьысь библиотекае дыртӥ вал, Любовь Тимофеевналэсь повестьсэ выльысь лыдӟо шуыса. Беромиськем — книга дуре кузь черод, пе.

Кемалась ӧвӧл ни Любовь Космодемьянская но. Но нылпиосызлэн подвигзы ӧвӧл вунэтэмын. Грек кылын Зоя «улон» шуыса берыктӥське. Озьы ик луиз: Зоялэн нимыз ноку уз вуны, улоз.

Геннадий Парфёнов. Кияса ёрос