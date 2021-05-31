Законъёс вордско калык пӧлын

Кез ёросын ортчиз Кун Кенешлэн нуналыз. Депутатъёс ужазы 8 площадкаосын — гуртоосын ӵош эскеризы, кызьы интыосын быдэсъясько элькун законъёс.

Кез ёросын ужазы Кун Кенешысь депутатъёс

Туспуктэм: udmgossovet.ru

Яркыт нимъёс

Кун Кенешлэсь нуналъёссэ муниципалитетъёсын ортчытъяны кутскемын 2014-тӥ арын Яр ёросысен. Кезын ужрад 9-тӥез луиз ни. Отчы потазы Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев, парламентысь вань комиссиослэн кивалтӥсьёссы, депутатъёс, пӧртэм министерствоосысь но ведомствоосысь специалистъёс.

— Милемлы вань маин данъяськыны! — люкаськемъёсты районэн тодматыса, вераз ёрослэн йырыз Иван Богданов. — Дорамы эшъяськыса 30-лэсь ятыр пӧртэм выжыосысь калыкъёс уло, ёросмы пыр кыстӥське Сибирь тракт, 1824-тӥ арын отӥ ортчиз Александр I эксэй, нош 12 ар ортчыса — Александр II эксэй, таизлы Полом черкогуртын синпелет но вань. Ёросысьтымы потэмын Совето Союзысь 6 Геройёс, Слава орденлэн 1 полной кавалерез. Кезлэсь но Удмуртилэсь историзэс узырмыто нырысетӥ удмурт писательлэн, югдытӥсьлэн Григорий Верещагинлэн, калык кылбурчилэн Олег Поскрёбышевлэн, история наукаосъя докторлэн, этнографлэн Владимир Владыкинлэн, олимпийской чемпионлэн Тамара Тихоновалэн но трос мукетъёсызлэн нимъёссы…

Туннэ Кез пӧртэм удысъёсын азинсконъёс басьтэ, уката но вормонъёссы арлы быдэ йыло сиён-юон поттонэн но переработкаен вырись предприятиослэн. Фермаосы выль тӥрлык вуэ. Пуктӥсько выльёсыз пудо вордон комплексъёс. Кезысь сырзаводын 20-лэсь трос пӧртэм сыр потто, татын ужасьёс азязы ужпум пуктӥзы Россиысь 10 устоосыз сыр поттӥсьёс пӧлы пырыны. «Чепца» фабрикаысь мебелез туннэ Казахстанын но Белоруссиын басьто ни.

Яслие — 1 арес но 2 толэзьысен

Ёросэн, татысь улӥсьёсын тодматскон азьланьтӥськиз пӧртэм площадкаосын. Одӥгъёсыз вамыштӥзы Кезысь школае, мукетъёсыз — нянь пыжонъя 1 номеро заводэ, «Юбилейный» парке, Сыга гуртысь арлыдоослэн но инвалидъёслэн юртазы но мукет интыосы.

Семья ужпумъёслы сӥзем секцие пыриськисьёс тодматскизы Кезысь «Солнышко» яслиен. Со усьтӥськиз «Демография» нацпроектлы луыса 2019-тӥ ар пумын.

— Вазен ёрос администрациямы арнялы быдэ сямен анай-атайёс лекъяськыса вуо вал: нылпимес, пе, тӥледлы учкыны кельтом, асьмелы уже потоно, — шуиз ёрос администрациысь социальной ужпумъёсъя ёзэн кивалтӥсь Людмила Дерендяева. — Та ясли усьтӥськем бере пиналъёс пӧлын черод быриз: 3 арессэс тырмытэмъёс ваньзы нылпи садэ ветло. Туж кулэ дыръяз 1 арес 2 толэзьемъёслы но путёвка сётӥськом ни.

«Солнышко» ясли 80 интылы чакламын — 4 группае быдэн 20 пинал ветлэ. Татын ваньмыз туала: асьсэлэн сиён пӧран интызы, эмъяськон кабинетсы, воспитательёслы шутэтскон интызы, актовой залзы но мукетыз. Солэн кивалтӥсез Татьяна Гущина верамъя, проектсэ басьтӥзы Нижний Новгородысь — элькунамы таӵе юртъёс ӧвӧл ни. Куноос адӟизы: татысь коллектив но огъя мылкыдын-малпанъёсын улэ-ужа. Нылпиос но воспитательёс кырӟан-эктонъёс но дасяллям.

Мар лэсьтӥське но мар лэсьтыны луоно на трос нылпиё семьяослы юрттон вылысь? Та сярысь кенешонэ ӧтемын вал Кезысь трос нылпиё анайёс но.

Кез районын та вакытэ трос нылпиё 542 семья лыдъяське, отын 1 сюрс 800-лэсь ятыр пинал будэ. Ёросысь социальной ужпумъёсъя ёзэн кивалтӥсь Людмила Дерендяева верамъя, трос нылпиё семьяос вазен ваньмыз сямен ёрмыса улӥсьёс пӧлы пыро вал. Али югдур воштӥське. Ваньзы соос кун ласянь юрттэт басьто: ЖКХ понна тыриськонъёслы компенсация сётӥське, 6 но ӝыны аресозь пиналъёслы дунтэк эмъюмъёс висъясько, школаын нылпиос дунтэк сисько, улон интызэс тыро-пыдо тупатъяны субсидия висъяське но мукет.

— Трос нылпиё анай-атайёслэн мылкыдзы воштӥськемын, ӝожтӥськон учыръёс уг пумиськыло ни, шуыны луоз, — пусйизы ёрос администрациын.

Но кенешонын куд-ог юанъёс кылдӥзы ик. Кылсярысь, одно-а, пе, трос нылпиё семьяосты «гордъёслы» но «вожъёслы» люконо — оло, соосты доходзыя висъятэк луэ? Мукетыз ужпум герӟаськемын проездноен — трос нылпиё семьяосысь пиналъёс законъя транспортын дунтэк ворттылыны кулэ. Но Кезын нылпиос пыдын ветло. Кӧня ке маршрутъёс вань ке но, соос — частникъёслэн. Частникъёс проездноез лыдэ уг басьто. Чузъяськиз ӵектон: проездной дунэз коньдонэн сётыны уз луы-а?

Валамтэос кылдо трос нылпиё семьяослы музъем висъянэн но. Сётэм музъем вылэ соку ик пуктӥськыны кулэ. Но тросэзлэн корка ӝутыны луонлыкез ӧвӧл бере, соослы музъем но уг сёто ни. Семья одӥг пол музъем уг басьты но уг пуктӥськы ке, солы кыкетӥзэ таӵе луонлык уг сётӥськы ни. Малы меда?

Ужбергатӥсьёс, кадетъёс но мукетъёсыз

Нунал ӵоже 8 площадкаосын ужаса, тодмо луиз: данакез элькун законъёс быдэсъясько, соос калыклэсь улон-вылонзэ ӟечгес каро. Но таин ӵош котькуд секциын эшшо дэмланъёс чузъяськизы.

Кылсярысь, ӵектонъёс чузъяськизы нимаз ужбергатӥсьёслы выт тыронъя каникулъёс сётонэз азинтон пумысен. Юрттэт кулэ гуртэ ужаны мынӥсь егит специалистъёслы но — соослы тросаз ёросъёсын улон инты но висъяське ни, но та сярысь егитъёс уг тодо — озьыен, валэктон уж золгес нуоно. Нош пичи гуртъёслэн сюлмаськонзы — жуг-жаг понна тыриськон. Куд-огъёсыз доры улос операторлэн машинаосыз туж шер кожыло — жаг уг люкаськы угось. Но тыриськон котькытын мында ик басьто. Гуртоос вазиськизы: жаг понна тарифъёсты пӧртэм карыны уг луы шат?

спортэн вырон площадкаосты эскерон

Туспуктэм: udmgossovet.ru

— Кез ёросын туж зол азинске кадетъёслэн движенизы, — вераз Наукая, дышетонъя, культурая, туризмъя но йӧскалык политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова. — Та сяна, республикаямы вань кадет корпус — Приволжск федерал округын со одӥгез адӟем карымонэз луэ. Тае лыдэ басьтыса, малпасько, кадет движениез азинтонъя нимысьтыз закон кылдытыны дыр вуэмын ни. Документъёсын юнматоно, кыӵе юрттэт та движенилы кун ласянь сётыны луоно.

Туэ 1-тӥ сентябрьысен сирота пиналъёслы юрттэт сётонэн герӟаськем тросэз полномочиос выжозы республикае, али соос оскемын вал муниципалитетъёслы. Выль воштӥськонъёс анай-атайтэк будӥсь нылъёслэсь но пиослэсь югдурзэс умойгес карыны кулэ, кылсярысь, улон инты висъянэн ик, шуизы социальной политикая секцие пыриськисьёс.

Йылпумъянъёс лэсьтыса, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев Кезысь ужрадлы вылӥ дунъет сётӥз. Татын эскерем ужпумъёс огазеямын луозы нимысьтыз огъя документэ — соосъя кылдозы выль кичӧлтонъёс, выль законъёс.

Элина Кумачёва