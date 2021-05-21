Дурга но Ягги шуръёс вискын

Шаркан ёросысь Порозысь Иван Кондратьевез гуртоосыз энциклопедиен ӵошато. Иван Григорьевич дышетӥсь луыса 50 арлэсь ятыр ужамын. Туннэ со 82 аресаз вамышъя. Озьы ке но вань лыдпусъёс, учыръёс йыраз али но лач-лач уло. Якшур-Бӧдьяысь, Можгаысь педучилищеосты, Удмурт кун университетысь география факультетэз йылпумъяса, визьнодаз ёросысь Сюрсовайын, Суронын, Ляльшурын но Бильыбын. 31 ар тыршиз Пороз гуртын. Уй но, нунал но пиналъёс пӧлын вал – огъя кужымен люказы Шаркан ёросысь удмурт гуртъёс сярысь трос материал. Соосты кузьмазы УдГУ-ысь Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтысь тодосчиослы. Тани-тани югыт дуннее вордӥськоз Иван Григорьевичлэн «Дурга шурысен Ягги шурозь» книгаез.

Туспуктӥз Владимир Кондратьев

— Иван Григорьевич, егит вакытады малпалляды-а, куке-соку книга гожтоды шуыса?

— Та сярысь ӧй малпаськылы. Но али валасько ини: улон гумыре книгае гожтымон пӧрмем. Сое поттыны ӵектӥзы нылпиосы но нуныкайёсы. Ӵем юаллясько вал Быдӟым война, пичи дыры, выжымы сярысь.

Вордӥськи Шаркан ёросысь Вуж Пашурын 1939-тӥ арын 8-тӥ мартэ. Туж шулдыр вал отын. Бакчамы мышкын ик бызиз Дурга шур. Даслэсь ятыр ошмесъёслэн вузы усьылӥз Дургае. Та шурын ми пыласькылӥм, дӥсь миськылӥм, бакча киськамы.

Тятяе Григорий Иванович та гуртысь ик вал. Мамае Федосия Николаевна — Вукогуртысь. Кыкназы ик вордӥськемын 1910-тӥ арын. Паръяськиллям 1930-тӥ арын гербере (июле). Мамае «Материнская слава» орденэн пусъемын — нылпиосыз 8 кузя вал. Но 2-ез пичи дыръязы кулӥллям. Озьы мон 6 нылпи пӧлысь 3-тӥез луисько.

Война кутскемез уг ни тодӥськы, но йырам 1 учыр кылемын. Куазь кезьыт. Укноос зӧк гӧртэмын. Гур азьын, шесток юбо борды кымессэ пыкъяса, мама бӧрдэ. Ма луиз юанэлы вераз: айыдэс, пе, войнае басьто. Бӧрысь, военкоматлэн архиваз бугыръяськыса, тодӥ: тятямы гуртысь кошкем 1942-тӥ арын 6-тӥ ноябре.

Йырам на мукетыз но учыр. Гужем бадӟым вынъёсыным борыямысь бертӥм. Коркае пырим но ӧс доры тыпак дугдӥм: мудор сэргын мыйыко пиосмурт сиськыса пуке. Ми керпотыса вырӟылыны ик ум дӥсьтӥське. Пересь мамамы (тятялэн мумиз) шуэ: лыктэ, лыктэ, пиосы, бубыды войнаысь бертӥз, уд тодмаське ни-а, мар-а? Трос дыр ӧз ортчы ке но, тятямылэсь туссэ вунэтӥськеммы. Военкоматлэн архивысьтыз тодӥ: со бертэм 1943-тӥ арын июль толэзе. Гуртысьтымы войнае шедиз 46 адями, быриз 22-ез. Войнаысь нырысь ик бертӥз милям атаймы. Донбассэз мозмытонэ пыриськем, сӧсырмем, соин ик сое фронтэ ӧз басьтылэ ни.

Бадӟым семья

Война вылтӥ 5 кузя будӥмы. 1945-тӥ арын Капа сузэрмы вордӥськиз. Тятямес но, мумимес но ӧм адӟылэ. Бубимы колхозын председательын, сельсоветын предын вошъяськыса ужаз. Мама я вал гидын, я мукет интыын колхоз ужъёсты быдэсъялляз.

Пиналъёсты пересьёс будэтӥзы. Кинлэн песянаез ӧй вал, бускель пересьёс эскерылӥзы. Куддыр 6-8 аресъем пиналъёслы оскылӥзы пичи братъёссэс-сузэръёссэс чакланы. Али малпано ке, кин-о 1-тӥ классэз быдтэм пияшлы пиналзэ сётоз? Нош со вакытэ сыӵе пиналъёс оскымонэсь вал ини. Тани 1943-тӥ арын 7 аресъем Демьян выны, ог 2 толэзьем пичи братмес кутыса, мама доры бусые нонтыны нуллэ вал. Демьянэн ӵош Марко Педя аресъем братсэ нуэ вал. Мон — сьӧразы. Жадьыса-а, мар-а, гурезь баме дугдӥзы но кӧкыоссэс музъем вылэ пуктӥзы. Сюрес валлин — ез юбо. Кӧльы кутыса, мон юбо шоры лэзи. Педя шуэ, эн лэзья, ӵашазэ сӧрод. Ма, нокин но уг адӟы ук! — шуисько. Нош со вазе: Ленин Кремльысен ваньзэ адӟе!

— Кинлэсь тӥледлы шаертодон сям, вордскем палъёстэ яратон паласькем меда?

— Утялтӥсьмы-дышетӥсьмы вал Евдокия Епифановна пересь мамамы. Со гуртысь вань музъемез тодэ вал: кызьы нимыз, кинлэн со, кытын сиыны яраноез турын-куар будэ, кудӥз малэсь эмъя. Ог 6 аресозь пиналъёсты, кин колхозын ӧз на ужалля, сьӧраз кутылӥз турын-куар октылыны. Котькудӥзлы ныпъет сётылӥз — сое турынэн туйналлямы.

Тулыс, лымы улысь картошка потэм бере, мынӥськом вал крахмал октыны. Дэриен сэрен пыдысь кутъёс усьыло. Кутлэн гозыез чиге ке, пыдкук нӧдэ ик кыле, пуж бинялтон (портянка) коже гинэ гуртэ бертӥськом. Котькыӵе вакытэ основной пыдкукмы кут вал. Юж вакытэ пушказ кутпул (колодка) тырылӥмы. Куддыръя пыдэсаз ӟустыри куталлязы, уй куспын угось куасьмыса ӧз вуттылы. Котькудмылэн гын сапегмы вал, но сое туж жаляса нуллылӥм.

Улонмы капчиялляз турын-куар ӝужам, бакча сиён быгыльскем бере. Пересьмы картошка, кушман, кубиста, каляга куаръёслэсь шыд нерге пӧзьтылылӥз. Эшшо но умой луылӥз, узы-боры, губи вуыку. Кыӵе трос соос луо вал! Быдэс бакча тыр картошка мерттылӥмы. Бадӟым гурез котькуд нунал эстыло вал бере, отчы 1 ведра картошка пыжыны кисьтылӥзы. Со лумбытлы сиыны тырмылӥз. Ӟег пызьлэсь тӧдьы нянь – али сое сьӧд нянь шуиськом – сииськом вал август пумын, сентябрь ӧдъяку. Отӥяз пызез сураллязы пот, пешник, кумель пызьёсын. Озьы сиськыса, тросэз пиналъёс кӧтпытсаськонэн (запор) курадӟылӥзы.

Пересь мамамы тунаськылӥз-пелляськылӥз но. Дораз гуртоос пӧртэм муген лыкто вал: йырвиым кисьтӥське, гогы вырӟе, пиналлы син усе… Туж ӵем, юрттэт курыса, вазиськылӥзы пинал вайись кышноос — пересь мама акушерка выллем но вал. Таӵе суред син азям на: али гинэ кысэм гуре, нянь лопатка вылэ поныса, гольык нуныез месэ вал. Усиз ке? Нуны выре ук! — йырсие ик пежыр ӝутӥськылӥз. Уз усьы, шуэ. Зэм но, пинал уг ик вырӟылы вал. Нуныез гурын минут пала возе. Нылкышноос улдэрем коже кылисько. Азязы, пыдныр висказы, пересь мама вуэн ведра пуктэ. Собере, учогысь (очаг) ӝуэз кисэн (щипцы) кутыса, мугор но улдэрем вискытӥ со ӝуэз куштэ. Малэсь озьы эмъялля вал, ӧз вералля. Урод висёнлэсь, шуылӥз.

— Семьяды бадӟым вылэм ке но, анай-атайды нылпиоссэс дышетыны кужым но, луонлык но шедьтӥллям.

— 1950-тӥ арын Ляльшурысь 7 классъем школаез йылпумъяй но, атае шуэ: мын Якшур-Бӧдьялась педучилищее, дышетӥсьёс выт уг тыро! Азьвыл крестьянъёсты сиён-юонэн, коньдонэн выт тырыны курылӥзы, колхозын уждун ӧз сётъяллялэ ке но. Уждун шуыса, люкыло вал емыш — сое но бер гужем, сӥзьыл гинэ.

Пыдам кут кутай но Якшур-Бӧдья пала шонтӥ. 32 иськемез 6 час куспын ортчи. Медосмотрез потыса, экзамен сётыса, студент луи. Улӥ общежитиын. Сиён сярысь асьмеос сюлмаськылӥмы. Сӥль, кеньыр котомкаен дорысь вайылӥмы. Но со кемалы ӧз тырмылы. Ма, тыбыр вылын трос-а ваёд? Сиёнмы бырыку, ог-огмылэсь кураськылӥмы. Нянез, линейкаен 3 сантиметр мертаса, вандыса сётъяллязы.

Дышетскон ар йылпумъяськыку, ивортӥзы: шаерамы дышетӥсьёс трос луэмен, пе, педучилище пытсаське. Озьы 2-тӥ-3-тӥ курсъёсысь егитъёсты Можгаысь педучилищее келязы. Можгае ветлыны мыным туж секыт луиз. Атае монэ нырысь Канифольный гуртэ вал вылын вуттэ вал. Отысен, попутка шедьтыса, Ижозь вуисько. Соку ик нырысьсэ шоркармес адӟи. Азьвыл городын кирпич коркаос ӧй вал, ваньмыз пулэсь. Соин ик малпалляй, Иж — гурт выллем. Ульчаостӥз гинэ адямиос, пыдын ветлэм интые, трамваен ширтыло. Казанской вокзалысен поездэ пуксьыса, Можгаозь вуисько вал ини. Кузь сюресэн йырин тросэз эшъёсы дышетсконзэс аналтӥзы.

Можга педучилищенын дышетскыкуз (бурысез)

Улӥ общежитиын. Со вакытэ электричество ӧй вал на. Педучилищелэн 1-тӥ этажаз сылӥз локомобиль, озьы ток вуэ вал общежитие но, дышетскон корпусъёсы но. Ву колодчаысь пыртыллӥмы, асьмеос ик общежитимес эстылӥмы но. Ӝыт 11 часын общежитимы ӧсъёссэ пытса вал. Дышетӥсьёс комнатаысь комнатае ветлылӥзы эскеръяса. Дышетскон вискамы ужаны вырылӥмы, стипендия угось ичи сётъяллязы. Эшъёсыным вагонъёсысь мешокъёсты поттылӥськомы вал. Озьы толэзь ӵоже кисымы 150 манетлы узырмылӥз.

Собере кутскизы практикаос. Нырысьсэ урок ортчытӥ Шаркан ёросысь Сосновка школаын 4-тӥ классысь пиналъёсын. Урокъёслы планъёсмес котьку кутскылӥмы огвыллем: «Ӟечбуресь, пиналъёс!» Котькуд кылмес, выросъёсмес конспектэ пыртӥськомы вал.

1957-тӥ арын педучилищеез йылпумъяй. Котькуд выпускниклы кузьым — 250 манет подъёмной — сётӥзы. Монэ направлениея келязы Дэбесысь роное.

— Но отын ужаса ӧд вуттэ, дыр. Армие ваньмыз мыно вал ук.

— Ма, эшъёсы армие кошкылыны кутскизы, нош мыным повестка уг вуы но уг вуы. Вунэтӥзы, кожасько вал ини. Соку ведь службалэсь пегасьёс воксё ӧй вал. Ярам, 1959-тӥ арын октябре кема витем гожтэтэз басьтӥ ик.

Шеди авиацие. Чита улосысь Домна станциын механикъёслэн 53-тӥ военно-авиационной школазы сылӥз. 3 рота Удмуртиысь вал. Командиръёс паймизы: кытысь-о, пе, сомында горданьёс вуизы? Полкмы бомбардировочной вал. Но кӧня ке улыса, сое расформировать каризы. Винтовкаосмы вужесь вал, штыкъёссы трёхгранноесь, бӧрысь СКС карабинъёс вуттӥзы. Вань корт люкетъёссы нап вӧй пушкын. Олокӧня ӵушылӥм, миським, ява! Ижысь заводын ужамъёс соку ик тодмазы: таос Ижын лэсьтэмын!

Армиын

Полкамы 33 ТУ-16 самолётъёс сылӥзы. Но практикамы ортчылӥз ИЛ-28, МИГ-15 самолётъёсын. Котькудаз трос фотоаппаратъёсыз вал. Одӥгез бомбалэсь уйин пуштэмзэ туспуктэ, мукетыз — тушмонлэсь интыоссэ… Фотоаппаратъёсты умой чакласа, утялтыса возьылӥмы.

Армиын оглом секыт ӧй вал. Монэ боевой листоклы редакторе пуктӥзы. Тетрадь вискысь бумагаез кесьыса, отчы службамы сярысь гожъялляй. Эшшо частьмылэсь знамязэ утисе юнматӥзы на. Армиын асме котыр ласянь умоен возьматыны выри. Соин ик, вылды, дор палъёсам 2 пол бертаны луонлык сётӥзы. Озьы ке но службаме йылозяз-пумозяз ӧй ортчы — 1961-тӥ арын дыштӥсьёсты демобилизовать каризы.

Ужаны ӵектӥзы 3 школаын: Бадьявыр, Табаньшур но Суронгурт. Бырйи Суронгуртэз. Со вакытъёсы туж шулдыр улӥмы. Гуртъёсын егитъёс трос вал. Концерт я спектакль пуктылыса, ёрослэн пӧртэм сэрегъёсаз вуылӥмы.

1963-тӥ арын районъёсты бадӟыматыны кутскизы. Шаркан ёрослэн трос музъемъёсыз Вотка ёросэ пыризы. Озьы Шарканлэн администрациез Вотка городэ выжиз. Толалтэ сюресъёс ӧз сузяськылэ. Шарканэ пыдын я вал вылын гинэ вуыны луэ вал. Огпол Воткинске мыноно луиз. Отчы нуназе 1 час котырын вуи. Кивалтӥсьёсты 15 минут кылзӥ но – нош сюрес вылэ потӥ. Суронэ мукет нуналаз гинэ бертӥ ай. 1964-тӥ арысен Ляльшур школаын ужаны кутски — вордскем палъёсылы матэгес кариськеме потӥз.

— Со ужан аръёсты маин тодады кылизы?

— Пионер огазеяськонъёс зол ужаллязы. Быдӟым войнае ветлэмъёсын трос пумиськонъёс ортчытъяллямы. Школаос куспазы вожвылъяськылӥзы геройёслэсь нимзэс басьтон понна. Олимпиадаосын вормылӥсьёсын но ужрадъёс радъяллямы. СССР-ысь выжы калыкъёслэн дӥсьёсынызы пӧрмытскыса, кырӟанъёссэс, эктонъёссэс тодамы вайыса, ӝытъёс ортчытъяллямы. Бадӟым саклык висъяллямы кунгожсьӧръёслы. ГДР-ысь но Болгариысь пиналъёсын вошъяськылӥмы открыткаосын, значокъёсын. Вьетнамысь но Кубаысь нылпиослы тетрадь-ручка келяммы но вань. Ог-огенымы кусып возьылӥмы ӟуч кылын.

Ляльшурын кема ужаны ӧз кылды. Ӵектӥзы Бильыбысь школаен кивалтыны. Уг поты вал отчы выжеме. Но косонъёслы пумитъяськыны соку нокин но ӧз дӥсьтылы. Бильыб школа мукетъёсызлэсь номырин ик ӧз висъяськылы. 1930-тӥ аръёсы угось вань дышетон юртъёсты огъя схемая пуктыло вал. Кызьы кивалтӥсьлы ужано — нокин ӧз валэктылы. Шуизы гинэ: лыдӟылы РСФСР-ысь Просвещениея министерстволэсь сборникъёссэ но «Народное образование» журналэз.

Школалэн «Школьник» киноаппаратэз вал. Республика почта пыр ысъялляз нимысьтыз нылпиослы дасям фильмъёсты. Соосъя дышетылӥмы КПСС-лэсь историзэ. Гужем-сӥзьыл гинэ ӧвӧл, толалтэ но пиналъёс, дышетӥсьёс поталлязы колхоз уже. Со вакытъёсы пудоез лысо писпуослэсь дасям пызен сюдылӥзы. Кыз вайёсты пичигес нылъёс-пиос вандыло вал, нош бадӟымъёсызгес, уробое тырыса, ферма дорозь вуыттылӥзы.

Школаын ужан вакыт

Директорлэн ужез секыт вал. Трос пол, кивалтонысь мозмытыны курыса, заявлениос гожъялляй. Соосты кесяса куштылӥзы гинэ. Собере воксё но мукет школаез валтыны ыстӥзы. 1979-тӥ арын Порозэ выжи. Азьвыл кивалтӥсез Порозысь кошконо луэм — нылпиезлы инкуазь тупамтэ, мугорыз потосъёсын шобырскем.

Пороз школа дышымтэ вылысь мыным бадӟым потӥз. Этажез 2, йӧн-йӧн кирпичлэсь. Аслаз ГАЗ-51 автомашинаез вань. Толалтэ та машинаен дышетӥсьёслы пу, гужем школа столовойлы сиён-юон ворттылӥмы. Школаез шунтон секыт йӧтылӥз. Трубаосыз ӵем пуштыло вал. Котькыӵе шуг-секытъёсты колхозэн ӵош вормыны быгатылӥмы. Со вакытъёсы школаосын кивалтылӥзы воргоронъёс, куд-огез Быдӟым оже но ветлэмын вал. Соин ик школаосын котьку порядок, дисциплина вал. Шумпотӥсько, сыӵе йӧно адямиосын мыным ужаны кылдӥз шуыса.

Кузпалэныз

Кивалтон-дышетон вискам вырылӥ топонимикаен. Та мылкыды пиналъёслы но паласькиз. Ӵошен ветлылӥмы, пересьёс, тодӥсь-валась адямиос дортӥ юалляськыса. Материалмы книгае тэрымон люкаськиз.

Тани Пороз гурт Ягги шур котыре интыяськемын. Ёросын сое Шарканка шуо. Нош со шонертэм. Угось Шарканка Куреггуртын кутске, бӧрысь гинэ Яггие усе. Тунсыко: Порозэз кылдытэм Лопатинъёслэн выжызы — Пашур котырысь адямиос. Мынам песянае — Лопатина. Соин ик куддыр потэ, Порозын кыдёкысь ӵыжы-выжыосы уло шуыса.

— Ку семьядэс кылдытыса вуттӥды?

— Мон кема кышнояськытэк улӥ. Токма бырйиськись вылӥськымтэ — устоосыз пӧлысь устозэ, тузӥосыз пӧлысь тузӥзэ аслым парлы шедьтӥ. Анэлия Ивановна бордын вань юртъер котырмы возиське. Утялскоз, пӧраськоз, куноосты пумиталоз, ай вӧзаз мыным юрттыны дыр шедьтоз на. Со школаын покчи классъёсысь пиналъёсты дышетылӥз. Но валтӥсез — мыным 3 пи вордӥз! Соин ик туннэ выжымы кужмо ини: 7 внуке но 2 правнучкаосы вань. Шумпотӥсько, нылпиосы улонын интызэс шедьтӥзы. Али Порозын кузпалыным кыкнамы улӥськомы. Шутэтскон нуналъёсты туж витиськомы. Соку коркамы шулдыр луэ: нылпиосмы семьяосынызы берто.

Ольга Корепанова