Дан, тыныд ветеран!

Балезино ёросын 12 ветеранъёс уло, 3-ез Быдӟым оже пыриськемын. Александр Масленниковлы 19-тӥ апреле 95 арес тырмиз.

Балезиноысь А. Масленниковез ӟечкылало кадетъёс

Туспуктӥз Андрей Миронов

Вордӥськем нуналаз Балезиноысь 1 номеро но Кожиль школаосын дышетскись кадетъёс но юнармеецъёс, ёросысь «Застава» новетераногазеяськонъёсын кивалтӥсьёс, ветеранлэн корка азяз люкаськыса, ӟечкылазы, строен вамышъяса, дан сётӥзы. Ёросысь ветеран огазеяськонлэн кивалтӥсез Надежда Юдицкая ивортэмъя, юбилярез ӟечкылан ужрад «Катюша» кырӟанэн йылпумъяськиз. Александр Михайлович крезьгурез туж яратэ, али но баянэн туж усто шудэ, мылокыдо кырӟа на.

— Фронтэ басьтэмзы бере ик Горьковской училищее келязы, вакчи дыр куспын водительлы дышетӥзы но Москвае, собере Запад пала ыстӥзы, — шуэ Александр Масленников. — Шеди 2-тӥ Украинской фронтысь танковой батальонэ, водитель вал. Боеприпасъёс, сиён-юонъёс ворттэм сяна, сӧсырмыны шедем солдатъёсты но госпиталёзь нуллӥмы. Бессарабиын монэ ранить каризы. Госпитальын йӧнатӥськеме бере нош ик руль сьӧры пукси. Вормон нуналэз Чехословакиын пумитай. 9-тӥ май бере но ми понна ожмаськон ӧз йылпумъяськы на, Монголие келязы, 8-тӥ августэ Китайын вал ни.

Собере но егит солдатъёсты доразы лэзьыны ӧз дыртэ на. А. Масленников нырысь ик Иркутск котырын, собере Горький улосын службазэ азинтӥз. Военной объектъёс пуктонэ машинаеныз пу ворттӥз, Сибире келян вылысь чугун сюресозь ю тысь нуллӥз.

Александр Масленников 1950-тӥ арын майтолэзе гинэ вордскем палъёсаз — Пибаньшуре — бертӥз. Кӧня ке арзэ колхозын токарь луыса тыршиз, бӧрысь выжиз чугун сюрес вылын ужасьёс доры, машинистлэн юрттӥсез вал. Ваньмон дыръяз гурт клубе кырӟаны-эктыны ветлӥз. Хорын кырӟасьёслы, эктонъя нылпи коллективлы аккомпаниатор луыса ужаз, инструментъёсын шудыны нимысьтыз дышетскемез ӧвӧл ке но.

Берло аръёссэ А. Масленников Балезино черкогуртын улэ. Сюлмыз туж мӧзмыку яке кинлэн ке юбилеез ортчыку, баянзэ кутэ, шулдыр крезьгуръёсты сяна, одно ик ож сярысь кырӟанъёсты быдэстэ.

Валентина Емельянова