Гимназилэн анаез
Related Articles
24-тӥ куартолэзе 75 арес тырмонзэ пусйиз Россиысь но Удмуртиысь калыкез дышетон удысысь дано ужась, К. Герд нимо гимназиез кылдытӥсь Ольга Шилова. Дышетон удысын 44 ар ужамын, та вакытэ «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Ижысь Первомай ёросысь ёзэныз кивалтэ.
Одӥг пол, Калыкез дышетонъя министерствоын ужакуз, Ольга Константиновна Москваысь командировкаысь лӧптыса бертэм. Отын кылэм-адӟемзэ уж вылын быдэстоно кариськем: Ижын удмурт школа усьтоно.
Со аръёссэ тодаз вае ке, Ольга Константиновна пайме аслаз чиданлыкезлы, дышетӥсьёслэн но пиналъёслэн анай-атайёссылэн солы мур оскемзылы. 1994-тӥ арын вал со, Ижысь огезлэн нылпи садлэн юртаз удмурт кылэз дышетонъя нылпи сад-школа кылдытон сярысь приказ гожтэмын вал, нош 1995-тӥ арын 20-тӥ сентябре 1-тӥ классэ мынӥсьёс понна нырысетӥ гырлы чузъяськиз.
1996-тӥ арын нылпи садын 2 группа усьтӥзы, со аре ик школалы гимназия ним сётӥзы. Дышетскисьёслэн лыдзы йылэмен, школаын инты пумен ӟоскыт луиз, озьы 2005-тӥ арын гимназиез Устинов ёросэ выжтӥзы.
Гимназия шоры учкыса, Ольга Шилова шумпотэ: мытэм ужзэ туннэ но азинтӥсьёс вань. Тау каре ӵош ужам эшъёсызлы-дышетӥсьёслы пиналъёсын но анай-атайёсын огкылысь ужаны быгатэмзы понна. Угось гимназиын котьку но одӥг семья выллем улӥзы, туж данъяське школаез йылпумъямъёсын, тросэз соос, вылӥ образование басьтыса, кунгож сьӧрын яке Россиысь бадӟым городъёсын уло-ужало.
2004-тӥ арысен кутскыса, Ольга Константиновна «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Ижысь Первомай ёросысь ёзэныз кивалтэ. Со сюлмаськемен, кылдытэмын ёрослэн Данъян книгаез, вань асьсэлэн гимнзы, юн кусып возьыны тыршо гуртоосын. Со сяна, Ольга Шилова — усто анай, кузпал но песянай. Кузпалэныз Леонид Владимировичен 52-тӥ арзэ ӵош уло, 3 нылпи будэтӥзы, табере 6 внукъёссы ини.
К. Герд нимо гимназиысь удмурт кылъя дышетӥсь Валентина Широбокова тодаз вае:
— Ушъяны но, курланы но быгатэ вал, калык азьын ноку но ӧз куаретылы, кабинетаз пыртыса, котькудмес лякытак гинэ визьнодалляз. Со милям анаймы выллем вал, котькыӵе учыр дыръя юрттӥськись.
Валентина Емельянова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment