Выль нимъёс но тодмо политикъёс

Туэ сентябре, огъя куара сётон нуналэ, Кун Думае быръёнъёс ортчозы. Партиос, общественной огазеяськонъёс чаклало ни, кинэ кандидатэ дэмлано. «Огъя Россия» партия кандидатъёсыз пӧлын 24-тӥ-30-тӥ мае азьвыл куара сётон, праймериз, ортчытоз.



«Огъя Россия» партилэcь азьвыл куара сётонзэ радъянъя Удмуртиысь оргкомитетэн кивалтӥсь Владимир Невоструев пусйиз: шаерысьтымы 36 мурт праймеризэ пыриськыны мылкыдзэ вераз. Ӵошатон вылысь: 2016-тӥ арын азьвыл куара сётонэ 27 кандидат пыриськиз вал — туэ тросгес адями мылкыдзэ вераз бере, озьыен, партилы оскон йылэ. Кандидатъёс пӧлысь 20-ез — «Огъя Россия» партилэн ёзчиосыз, 5-ез та партилы дурбасьтэмзэ вера, 11-ез нокыӵе партие но ассэ уг пырты. Ужало соос пӧртэм удысъёсын — вань дышетӥсьёс но врачъёс, промышленной предприятиосын тыршисьёс но фермеръёс, студентъёс, общественной огазеяськонъёслэн ёзчиоссы, юристъёс, кун служащийёс.

Ог 40 процентэз — выль нимъёс, 23-40 аресъемъёс — азинскыны, вормонъёс басьтыны бадӟым мылкыдын улӥсьёс. Списокын озьы ик ӧжыт ӧвӧл Россиысь но Удмуртиысь тодмо политикъёс, кылсярысь, Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев, Федерацияя Кенешысь сенатор Юрий Фёдоров, Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова, «Огъя Россия» партилэн улосысьты мы ёзэзлэн сек ретарезлэн вош тӥсез Олег Гарин, Удмурт кун филармонилэн кивалтӥсез Алексей Фомин но мукетъёсыз.

— Праймериз дыръя кин тужгес трос куара люкалоз — пыроз Кун Думае кандидатъёсын списоке, — вераз Владимир Невоструев. — Но мукетъёсыз но уз вунэ, соос, кылсярысь, пыриськыны быгатозы Кун Кенеше, муниципал, город округъёсы быръёнъёсы.

Праймериз радъяськоз элек трон амалэн гинэ — озьыен, куара сётыны луоз, дорысь потатэк, «Госуслуги» порталысь pg.er.ru ресурс пыр. Куараосты лыдъялоз нимысьтыз кылдытэм программа — янгышъёс уз луэ.

— Та куара сётонлы луыса шаерамы улӥсьёс пыр-почгес тодматскыны быгатозы кандидатъёсын, — пусйиз Владимир Невоструев. — Адями огдыре кӧня ке муртлы куаразэ сётыны быгатоз — ваньмызлы, кинлэн программаез кельшымон потоз. Угось праймериз ортчытӥське кандидатъёс пӧлын рейтинг кылдытон вылысь.

Россиын «Огъя Россилэн» азьвыл куара сётоназ пыриськыны мылкыдзэ вераз ни 15 сюрслэсь ятыр адями, кандидат луыса пусъемын 7 сюрс 600-лэсь ятырез. Пӧлысьтызы ӝыныез — политикаын выль нимъёс, кандидатъёслэн шоро-куспо арлыдзы — 41 арес.



Кызьы куара сётоно?



24-тӥ-30-тӥ мае пыроно pg.er.ru сайтысь личной кабинетэ.

«Вы уверены?» юанлы «Да» валэктон сётоно.

Куара сётон понна электрон бюллетеньёс вылэ «галочка» пуктылоно но «Подтвердить» кнопкаез зӥбоно.

Куара сётэм бере гожтэмын луоз: «Спасибо, ваш голос принят!»