Ву кошкон гумыосты выльдэм бере Глазовын улӥсь 100-лэсь ятыр трос нылпиё семьяослэн юртъёсазы ву пыртэмын

Глазовын выль ву кошкон гумыос кыско

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2019-тӥ арын Глазов, Удмуртия, «Росатом» корпорация но «Тепловодосети» предприятие куспын концессионной огкыл гожэмын вал. Солы луыса городын выль ву кошкон гумыос кыскемын. Та вакытэ «Сыга» но «Юго-Западный» микрорайонъёсын улӥсьёс ву пыртыны куриськонъёс гожтыны быгато ни.

2020-тӥ арын та микрорайонъёсын 7 иськем пала ву кошкон выль гумыос кыскемын. Юго-западной микрорайонын 5 ульчаосын – 276 юртъёсын – ву коркаосы пыртэмын ини. Нош «Сыга» микрорайонын вуэн улыны быгатозы ни 50-лэсь ятыр семьяос.

Та вакытэ бадӟым лэсьтӥськон ужрадъёс ортчо Южный посёлокын — Касимов братъёслэн, Мирный, Куйбышева ульчаосын. 2022-тӥ арын татын 700 юртъёсы ву кыскемын луоз ни.

Оглом концессилы луыса пуктэмын луоз 45 объект, бадӟымез Сяниноысь водопровод.

Лэсьтӥськон ужрадъёс улсын озьы ик чакламын ву кыскон тӥрлыкез выльдыны, со туала, энергиез шыръясь луоз. Станциос цифровой система пыӵатӥське, тӥрлыклэн ужамез сярысь огъя информация диспетчерской пунктэ вуэ. Со юрттоз тӥяськем, пасяськем интыосты ӝоггес тупатыны.

Сергей Захаров