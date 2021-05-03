«Вунонтэм полк» акциез радъяны юртто волонтёръёс

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 3 мая, 2021 15:05
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Шаерысьтымы 38 волонтёръёс «Вунонтэм полк — онлайн» калыккуспо ужрадэ вуэм куриськонъёсты радъян бордын тыршо. Акцилы кутскон сётэмын 15-тӥ апреле, нош йылпумъяськоз 7-тӥ мае.

«Котькуд куриськонэз эскероно луэ, тужгес но концлагере шедьылэмъёслэсь. Сыӵе дыръя «Память народа 1941-1945» сайтысь секретысь поттэм архивъёсын бугыръяськоно луэ, со адями мозмытэмын-а вал. Котькудӥз понна нимысьтыз сюлмаськисько,» – шуэ волонтёр Кристина Забора.

Та вакытлы егит нылаш огназ Удмуртиысь 2 сюрслэсь трос куриськонъёсты эскериз ни, мыло-кыдо юрттӥське проект борды али гинэ итӥськисьёслы. Волонтёръёс котькудӥзлы юрттыны дась нимысьтыз кабинетэс усьтыны, геройёс сырысь даннойёсты сайтэ пыртыны.

Пусйыны кулэ, ужрадэ вань мылкыд карисьёс пыриськыны быгато. 7-тӥ маёзь 2021.polkrf.ru вотэс баме войнае пыриськем, фронт мышкын тыршем ӵыжы-выжыдылэсь туспуктэмзэ ыстоно. Сое пуктыны луонлыкты яке туспуктэмды ӧвӧл ке, ӵыжы-выжыдылэн улон сюресэз сярысь вакчияк гожтоно. Соосты адӟыны луоз интыысь телевидение пыр но, Интернет вотэсысь.

Валентина Емельянова

йн2021

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 3 мая, 2021 15:05
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