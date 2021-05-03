«Вунонтэм полк» акциез радъяны юртто волонтёръёс
Related Articles
Шаерысьтымы 38 волонтёръёс «Вунонтэм полк — онлайн» калыккуспо ужрадэ вуэм куриськонъёсты радъян бордын тыршо. Акцилы кутскон сётэмын 15-тӥ апреле, нош йылпумъяськоз 7-тӥ мае.
«Котькуд куриськонэз эскероно луэ, тужгес но концлагере шедьылэмъёслэсь. Сыӵе дыръя «Память народа 1941-1945» сайтысь секретысь поттэм архивъёсын бугыръяськоно луэ, со адями мозмытэмын-а вал. Котькудӥз понна нимысьтыз сюлмаськисько,» – шуэ волонтёр Кристина Забора.
Та вакытлы егит нылаш огназ Удмуртиысь 2 сюрслэсь трос куриськонъёсты эскериз ни, мыло-кыдо юрттӥське проект борды али гинэ итӥськисьёслы. Волонтёръёс котькудӥзлы юрттыны дась нимысьтыз кабинетэс усьтыны, геройёс сырысь даннойёсты сайтэ пыртыны.
Пусйыны кулэ, ужрадэ вань мылкыд карисьёс пыриськыны быгато. 7-тӥ маёзь 2021.polkrf.ru вотэс баме войнае пыриськем, фронт мышкын тыршем ӵыжы-выжыдылэсь туспуктэмзэ ыстоно. Сое пуктыны луонлыкты яке туспуктэмды ӧвӧл ке, ӵыжы-выжыдылэн улон сюресэз сярысь вакчияк гожтоно. Соосты адӟыны луоз интыысь телевидение пыр но, Интернет вотэсысь.
Валентина Емельянова
йн2021
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment