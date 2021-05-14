Вормыны юрттӥз песянаез

Башкортостанысь Янаул ёросысь Вараш гуртын 7-тӥзэ ортчиз «Чеберина-2021» конкурс.

Башкириысь удмуртъёслэн «Чебериан» конкурсазы вормиз Мариалина Нуриахметова

Туспуктэм басьтэмын «Ошмес» газетысь

Башкортостанысь удмурт чеберайёс пӧлын конкурс радъяське 2008-тӥ арысен 2 арлы одӥг пол. Таяз радэ вожвылъяськонэ пыриськизы Янаул но Татышлы ёросъёсысь 15-20 аресъем 6 кузя нылашъёс. Соос понна висьыны Вараш клубе уно калык люкаськиз.

Нылашъёс учкисьёсты нырысь ик асэнызы тодматӥзы — «Мон но вордӥськем шаере» темая малпанъёссэс-мылкыдъёссэс веразы. Возьматӥзы пӧраськыны быгатэмзэс но: жюриын пукисьёсты удмурт сиён-юонъёсын куноятӥзы: одӥгез — перепечен, мукетыз — табанен, кокрокен. Нылашъёс возьматӥзы киужъёссэс но: котькудӥз ас киыныз мунё дасям, сое удмурт дӥсен пӧрмытэм. Кин ке мунёзэ куролэсь пунэм, кин ке басмалэсь вурем. Сцена вылын асьсэды йӧно воземзэс нылъёс возьматӥзы, удмурт дэремъёсын, дукесъёсын ветлыса, эктыса.

Нылашъёслэсь быгатонлыкъёссэс дунъязы Янаул ёрос администрациысь лулчеберетъя ёзэн кивалтӥсь Ринат Ибрагимов, Удмуртиысь Камсьӧр удмуртъёслэн йӧскалык центренызы кивалтӥсь Флюра Чибышева, «Вордскем кыл» журналлэн редакторез Александр Корепанов но мукетъёсыз.

Тужгес но трос куара люказ Татышлы ёросысь Вязовка черкогуртысь Мариалина Нуриахметова — со «Чеберина» нимез утӥз. Нош учкисьёс синмаськизы Янаул ёросысь Вараш черкогуртысь Анастасия Миннигалиевалы — со пусъемын конкурслэн дипломеныз. 2-тӥ луиз Янаул ёросысь Кониг гуртысь Яна Зайдуллина, 3-тӥ — та ёросысь ик Максимов гуртысь Алина Фархутдинова. «Капчи мылкыд» номинациын устоен лыдъямын Татышлы ёросысь Выль Татышлы черкогуртысь Есения Гизадуллина, нош «Мусокай» луиз Янаул ёросысь Каймашабаш черкогуртысь Карина Петрова.

Мариалина Нуриахметова «Чеберина» нимез утӥз вал ни кылем арын ортчем вожвылъяськонын — миым со пандемиен йырин ортчиз онлайн амалэн. Нылашлы 20 арес, юристлы дышетске Ижысь техникая кун университетын. Усто кырӟа, эктэ, кылбур гожъя. Вормисе потамын уно вожвылъяськонъёсын, кылсярысь, удмурт кырӟанъя «Ӝужась кизилиос», Башкортостанысь самодеятельной коллективъёс пӧлын ортчись «Гэрэ мондары» конкурсъёсын.

— Атае — Вязовка черкогуртысь культурая юртэн кивалтӥсь Фанил Нурисламович — туэ но конкурсэ пыриськыны ӵектӥз, — вера Мариалина. — Мукет нылашъёс но зол дасяськемын ке но вал, дунъясьёс таяз радэ но монэ бырйизы. Ачим сярысь мадьыкум, кылбур лыдӟи, гуртын улонэ сярысь видеоклип возьматӥ. Нош мунёе быдэсак вуремын аслам киосыным — басма, дэра юдэсъёслэсь. Сое лэсьтӥ, песяйме тодам вайыса: туссэ пуктыны тырши, солэн кадь удмурт дэремен дӥсяй. Учкисьёслы верай песянае сярысь тодэ ваёнъёсме — кызьы со мадьылоз вал удмурт калык веранъёсты, выжыкылъёсты… Нош сиён-юонлы сӥзем вожвылъяськонлы вуттӥ 2 сямен пыжем табань: одӥгаз тэркыын вал гур азьын пыжемез — анае кызьы пыже, нош мукетаз — туала табань — пушкесэн, пицца выллем. Но пыжиськемме возьматыны мон сцена вылэ огшоры гинэ ӧй поты: атае картонлэсь-пулэсь удмурт гур кадь композиция дасяз. Со азьын пыжиськем карыса, кырӟай-верай. Нош эктыны быгатэмме возьматӥ песяелэн вашкала дэременыз. Таӵе ӵошатсконъёс мылкыдэз бурдъяло, аслад быгатонлыкъёсыдлы оскон пыӵато. Эшшо но золгес шӧдӥськод удмурт выжыостэ но золгес данъяськыны кутскиськод удмурт луэменыд, — шуэ чеберай.

Елена Никитина