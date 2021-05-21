Вешаськемысь уг дугдылы

26-тӥ мае шаерамы пусъё Песянайёслэсь нуналзэс. Шудо но узыр песянайёс пӧлы пыртыны луоз шаерысьтымы дано журналистэз, «Ӟечбур!» газетын ужась Надежда Шкляеваез.

Ижысь Надежда Шкляевалэн узырлыкез — внукъёсыз

Туспуктӥз Максим Егоров

Ижысь Надежда Никоноровна но Вячеслав Вениаминович Шкляевъёс 2 ныл но 1 пи будэтӥзы, табере соослэн 13 внукъёссы ни. Кышнояськыкузы но ӧз малпалэ вал, нылпиосын узыр семья луозы шуыса.

— Ачим мон Пичи Пурга ёросысь Кабыста гуртын будэмын. Семьяямы нылпиосмы 6 кузя вал, Катя сузэреным, та вакытэ со Эгра ёросысь Лудошур гуртын улэ, кыктоос луиськомы, — шуэ Надежда Никоноровна. — Аслам нылъёсылэн кусыпсы 3 арес, будэмзэс шӧдытэк но кыли кадь. Пичиезлы нылмылы 13 арес луиз но, пимы вордскиз. Табере солы 18 арес ни.

Надежда Никоноровналэн нылпиосыз школаын котьку умой дышетскизы, вань ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськылӥзы, ваньзы чебер суредасько. Леназы школазэ азвесь медален йылпумъяз, Удмурт кун университетысь кунгожсьӧр кылъёсъя факультетэз йылпумъяз, англи но испан кылъёсын вераське. 4-тӥ курсысен бызиз но бӧрсьысь бӧрсе 7 пинал вайиз. Вуриське, ческыт пӧраське, тортъёс но пряникъёс пыжыны яратэ. Трос нылпиё семьялы музъем висъязы но, Дэри ёросысь Первомайской черкогурт котыре юрт пуктӥзы. Та вакытэ отын уло ни.

Шкляевъёслэн Катя нылзы вуриськисе дышетскиз. Дэри ёросысь Люк черкогуртын улэ. Семьяеныз корка пукто.

— Ог-огмы доры куное ветлӥськомы, дорам, Иже, вуо ке, вань внукъёсме ӟыгыръясько, чупасько, бадӟымъёсызлэн асьсэды нуныяны лэземзы уггес поты ни, нош пичиосыз шумпотыса дорам лыкто, — шуэ Надежда Шкляева. — Куное лыктонзэс тодӥсько ке, перепеч я шаньги пыжисько, азьлапал ик лыдъясько, ваньмызлы мед тырмоз шуыса. Семьяоссы бадӟымен одӥг машинае уг тэро, куд-ог дыръя атайёссы 2 рейс но лэсьто яке бадӟымъёсыз нылпиоссы автобусэн лыкто.

Надежда Никоноровна кудзы доры куное мыныны ик пайме, аслаз гуртаз но бертылоно на. Озьы-а, тазьы-а, нош нылпиосызлы котьку салам дасяса возе. Кузпалэныз ӵош трос-трос пельнянь куто но кынтыса сьӧразы келяло. Надежда Шкляева пичи дыдыоссэ чебер мунёосын шумпоттэ на. Туж яратэ мунёослы чебер дӥсь вурыны я керттыны, куштон калэ вуэмъёссэ — тупатъяны. Шумпотэ эмеспиосызлы, сватьяосызлы тау каре ӟеч пиос будэтэмзы понна.

Валентина Емельянова