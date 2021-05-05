Валче ужамлэн пайдаез бадӟымгес

Кылем арняе Кун Кенешлэн 32-тӥ сессиез ортчиз. Депутатъёс 19 юанэз сэрттӥзы-пертчизы. Та пӧлысь 9-эз законъёслэн проектъёсынызы герӟаськемын вал.

Депутатъёс «Вормон диктант» гожто

Туспуктэм: Кун Кенешлэн пресс-службаез

Вазиськонэз эскерон

Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев мылкыдъёссэ усьтӥз Россиысь законодательёслэн кенешоназы пыриськемез пумысен. Ортчиз со Санкт-Петербургын 27-тӥ апреле — Парламентаризмлэн нуналаз. Люкаськемъёс ӵошен сэрттӥзы-пертчизы Россиысь Президентлэсь Владимир Путинлэсь Федерал Собранилы вазиськонзэ.

Кенешонын огъя малпанэ вуизы: Президентлэсь куронъёссэ улонэ шаплы но пайдаё пыӵатон понна улосъёсысь парламентъёслы Россиысь Правительствоен юн кусып возёно. Эскерыса потоно котькуд удысэз. Кылсярысь, гуртъёсы газ кысконэз. Та ласянь югдур секыт. Ӵемысь озьы луэ: гурт дорозь чагыр эстӥськон вуттэмын, нош коркаосы со ӧвӧл пыртэмын.

— Мугез валамон. Газэз корка пыртон понна трос уксё тыроно. Соин ик куд-ог ӵектонъёс вань. Нырысетӥез: гуртоослы юрттон вылысь федерал бюджетысь 80 сюрсысен 100 сюрс манетозь субсидия висъяны луоно. Кыкетӥез: корка пушкы газ оборудование басьтыны 2 процентъем кредит ӵектоно, процентъёсты ас вылаз басьтоз республика.

Туннэ гуртъёсын трос арлыдоос уло. Озьыен, Пенсиосъя фондэз но та ужъёсы кысконо. Али шаерысьтымы 53 процентаз гинэ гуртъёсы чагыр эстӥськон вуттэмын. Лыдпус бадӟым ӧвӧл, соин ик ужъёсты азьланьтоно. Кылсярысь, туэ «Газпром» чотын 500 миллион манет тыр газ кыскыны чакламын, — вераз Владимир Невоструев.

Льгота сётон

Инициативной бюджетирование сярысь законлэсь проектсэ депутатъёс юнматӥзы нырысетӥ лыдӟемен. Угось та проект Удмуртиын ӟеч пыӵа. Калык огъя кужымен сюресъёсты тупатъя, синпелетъёсты выльдэ, нылпи площадкаос ӝутэ. Кичӧлтон борды тросгес но тросгес калык итӥське. Табере таӵе луонлыкез гуртоос уката но капчиен кутыны быгатозы. Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев пусйиз:

— Ватсанъёс пыртэмын та программаез радъянъя законэ, кылсярысь, ӵектэмын инициативной бюджетирование ласянь юалляськонъёсты муниципал кылдытэтъёслэн сайтъёссы пыр ортчытъяны. Калык мылкыдъёссэ усьтыны, ӟеч ужъёссэ быдэстыны капчиен мед быгатоз.

Кузьмаськонэн нюръяськон

Сессиын доклад лэсьтӥз шаерысьтымы Тӧролэн но Правительстволэн администрациысьтызы коррупциен нюръяськонъя управленилэн кивалтӥсез Рашит Полов.

— Калык пӧлын юалляськон ортчытӥмы, — вераз со. — Шараяськиз: 27 процентэз улӥсьёс лыдъяло, Удмуртиын коррупция паськыт вӧлмемын шуыса. Кылем арын та лыдпус 25-лэсь вылӥе ӧз ӝутӥськылы вал. Калык малпамъя, кузьмаськонъёс тужгес паськыт вӧлмемын ивор вӧлмытӥсьёс, сюрес вылысь югдурез утисьёс пӧлын. Коррупциен нюръяськыны 2 амал устоен лыдъямын: кивалтӥсьёслэсь доходъёссэс-расходъёссэс сак чаклан но ивор вӧлмытӥсьёс пыр законэз тӥясьёслэсь нимъёссэс кунмытыр шараян. Кылем арын управление калыклэсь 29 вазиськон вуиз. Соосъя эскеронъёс ортчытэмын. Кылсярысь, берлоез эскерон Тазалыкез утёнъя министерствоын радъямын вал.

Пусъёно: коррупциен нюръяськонъя 2018-тӥ-2020- тӥ аръёслы кутэм план ӟеч быдэстэмын. Миым доходэн герӟаськем 14 сюрслэсь ятыр документ эскеремын. 258-аз коррупцилэн пытьыосыз шараямын. 16 проверка бӧрсьы 8 мурт кыл кутон улэ кыскемын.

Куриськон дасян

Воткинск городлэн йырыз Алексей Заметаев ивортӥз Воткалэн статуссэ воштыны дасяськемез пумысен. Со луоз улон-вылонэз но экономикаез азинтонъя город (ТОСЭР).

— Та ласянь ужъёсмы удалтӥзы ке, инвестициосъя 16 проектэз улонэ пыӵатомы, Воткинске 1,2 миллиард манет кыскыны быгатомы. Город ӟеч кусып возе Шаркан ёросэн. Валче кужымен 18 проектэз быдэстыны чакламын. Нош со — 4 миллиард манет инвестициос но 1,5 сюрс выль уж интыос. Элькун бюджет вытъёс чотын узырмоз 90 миллион манетлы, — вераз Алексей Заметаев.

Ватсано: 2017-тӥ арын Вотка статуссэ воштыны выриз ини вал. Но ТОСЭР-е — Россиысь улон-вылонэз азинтонъя 14 городъёс пӧлы — ӧз шедьы. Соку та списоке пыртэмын вал шаерысьтымы Сарапул город, бӧрысь — Глазов.

Диктант гожтон

Сессия бӧрсьы депутатъёс гожтӥзы «Вормон диктант». Кун Кенешын та ужрад нырысьсэ ортчиз. Отчы оглом 100 адями пыриськиз.

— Туэ пусйиськомы Быдӟым Вормонлы 76 ар тырмонэз. Быдӟым война одӥг семьяе но йыгаськытэк ӧз кыльы, — вераз Владимир Невоструев. — Со шимес аръёсы шаерысьтымы котькуд ньылетӥез улӥсь кияз пыӵал кутӥз, котькуд кыкетӥезлы ожмаськон лудысь берытскыны ӧз кылды. Та сярысь асьмелы ноку но вунэтыны уг яра. Соин ик «Вормон диктантлэн», малпасько, та ласянь пайдаез туж бадӟым.

Диктант гожтӥз Тазалыкез утёнъя, демографияя но семья политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова но. Пусйиз, та ужрадэ 3-тӥ ползэ пыриське ини шуыса. Юанъёс, пе, секытэсь, но со озьы ик луыны кулэ — историен книгаосты бугыръяны муг луоз. Та акцилэсь палэнэ ӧз кыльы Наукая, дышетонъя, культурая, туризмъя но йӧскалык политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова но:

— Диктантысь котькуд юан сярысь малпаськыны кутскиськод но валаськод, макем бадӟымесь ужпумъёс сылӥллям соку калыкмы азьын. Та ужрад — Вормонэз дурисьёсты тодэ ваён, соослы тау карон. Ӵошен люкаськыса, солэн кужымез эшшо но бадӟымгес луэ.

Ольга Корепанова