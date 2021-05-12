Бырем ожгарчиосты ӝуто

Шаерысьтымы егитъёслэн «Долг» огазеяськонзы Ленинград котырын ортчем тылож бервылъёсы бырем солдатъёслэсь лысьӧмъёссэс утчаны вуиз.

Шаерысьтымы поисковикъёс Ленинград улосэ вуылӥзы

Туспуктэм басьтэмын «Долг» посиковой отрядлэн архивысьтыз

29 ар ӵоже ни огазеяськонэн кивалтӥсь, историен дышетӥсь Фаиль Ибрагимов, котыраз пиналъёсты люкаса, Вормон Нунал азьын война шукыръяськем интыосы утчаськыны потэ. Берло дыре ӵемысь вуыло Ленинград котыре. Тросэзлы егитъёслы Любань котырысь Макарьевская пустынь нимо интыос тодмоесь ни. Татын поисковикъёс 3-тӥ арзэ бугыръясько. Озьы ке но ужзы уг ичиёмы.

Туэ поисковикъёс 25-тӥ апрельысен утчаськыны ӧдъязы. Со нуналэ ик бырем солдатэз шедьтӥзы. Али ожгарчиез ӝутон ужрадъёс ортчо. Солдат милемыз возьмам кадь, шуэ Фаиль Ибрагимов. Таӵе интыосы вуылыса, валаськод: татын ожмаськон уг чалмылы кадь.

Ленинград котырын туж кышкыт ожъёс ортчемын, солдатъёс ӵышкем кадь тушмон пуляослэсь пограмын. Соосты сюе ватыны ас вакытаз нокинлэн киыз ӧз сузьы. Адями синъёслэсь шобыртон вылысь вылтӥзы ик герыосын ортчизы, писпуос мерттӥзы. Соин ик солдатъёсты музъемысь поттон, тодман но рос-прос ватон уж секытэн мынэ. «Долг» огазеяськонысь ёзчиос ог 7 сюрс солдатъёсты шараязы но ватӥзы ни. 10-лэсь тросэз Удмуртие ваемын.

— Сомында ар экспедициен потасько ни. Али ке но паймемысь уг дугдӥськы: малы солдатъёсмес дыраз но сӥё-дано ватыны ӧм быгатэ, малы али ке но та уж пумозяз лэсьтымтэ? Малы со ми кадь поисковикъёслы сяна, нокинлы кулэ ӧвӧл? Ӵапак таӵе экспедициосын Атыкай музъемдэ но калыктэ, улонэз гажаны кутсконо, — шуэ Фаиль Ибрагимов.

Али Любань котырын 65 адями тырше, 21-ез — Удмуртиысь егитъёс. Пӧлазы Татарстан, Ямало-Ненецк но Ленинград палась отрядъёс.

«Долг» огазеяськонысь поисковикъёс экспедициосын дэмен вуылӥзы ни Мурманск, Ленинград, Новгород, Псков, Тверь, Смоленск, Краснодар улосъёсы, Карелие но Белоруссие. Музъемысь шедьтэм ож тӥрлыкез, медальонъёсты, солдат дӥськутлэсь кылем-мылемъёссэ, вашкала гожтэтъёсты-документъёсты сьӧразы ваё, эскеро, кузёоссэ утчало. Музъемысь поттэм арбериосыз туж чакласа асьсэ музеязы утё. Но котькудӥз тужгес бадӟым вормонэн лыдъя, музъемын кӧлӥсь бырем солдатэз шарая ке. Поисковикъёслы луыса тросэз адямиос тодӥзы ӵыжы-выжыоссылэсь ож сюрессэс, ватэм интызэс.

Елена Сараматова