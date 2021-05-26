Буш гидъёсы ошъёс пыризы

Сьӧлта ёросысь Пичи но Бадӟым Кунян гуртъёсты шур но нюк гинэ висъяло. Пичиысьтыз уноез Бадӟымаз улыны выжемын. Озьы ке но татын али 12 хозяйствоын 35 улӥсез сяна ӧвӧл ни. Но гуртэ асфальт сюрес нуэ, йыг-йыг, чебересь коркаос ӝужало, егит семьяос но вань.

Кунян гуртын пуэн эстӥсько на

Чылкыт

Лымы шунаса вуттӥз гинэ, гуртоос ульчае мажесъёсын кыстӥськизы. Шӧдӥське: Кунянын улӥсьёс юртъер котырзэс чылкыт возьыны тыршо. Татьяна Ложкина но ӵапак корка котырзэ утялтэ вылэм. Ульчамы чылкыт, шулдыр медло, шуэ кышномурт.

Татьяна Аркадьевна Пичи Кунянын вордскемын. Школазэ йылпумъяса, Ижысь подшипник поттон заводын ужаз, отӥяз вуоно картэз сьӧры гуртэ бертӥз. Озьы 1983-тӥ арысен семья Бадӟым Кунянын улэ. Т. Ложкина, пенсие потытозяз ик, гуртысь колхозын тыршиз — нырысь парсь сюдӥз, собере скал кыскиз. Кузпалыз но Николай Ложкин быдэс улонзэ хозяйствоын тракторен ужаз. Ложкинъёслэн 2 пизы но нылзы, 8 внукъёссы.

Т. Ложкина чылкытлыкез яратэ

— Гуртмы пичи ке но, сюресмы асфальт шуыса возиське, лэся, — вераз кышномурт. — Буш сылӥсь коркаосмы гуртын трос, шӧтэм адско, но мар карод — пересьёс улонысь кошко, егитъёслэн гуртэ кылемзы уггес поты ни. Но калыкмы огзыя огзы коркаоссэс тупатъяло, чебер каро. Тани ми но ремонт весь лэсьтӥськом. Пересьмыса, кызьы улком, ярам ни шуиськом вал, но пиналъёсмы тэк улыны уг сёто. Соос юрттэмен, туалет но коркамы лэсьтылӥм ни, ву но коркаосамы кыскылэмын, котькудӥзлэн канализациез вань. Газ гинэ мед луоз вылэм на. Огпӧртэм та пуэн дарманьтэм весь уг поты уга. Соин сэрен азбаре но, корка но кӧня силё пыре. Туэ мужикме пуэз бакчае карыны косӥ, вандӥм-марам ке, ульчаын коть жаг уз луы, опилэз но бакчалы яралоз.

Алевтина Ершова бакчаяз мерттӥськемъёсыз котырын берга вал. Со но Бадӟым Кунянэ Пичиысьтыз лыктэм. Кышномурт быдэс улонзэ гурт хозяйствоын тыршем — парсь, кунян сюдэм. Егит дыръя туж шулдыр улӥськом вал, шуэ, ульча тыр пиналъёс люкаськылӥзы, калык фермаын ужаз.

Ульчае пиналъёсыныз потэмын вал Светлана Метелёва но. Кышномурт кӧня ке ар талэсь азьло та гуртысь корка басьтэм, солэсь азьвыл Коӵышын улэм. Со социальной ужась луэ, Бадӟым Кунянысь но Квашурысь 2 пересьёсты утялтэ. Солэсь азьвыл скал кыскиз, пӧртэм пумо ужъёсын тыршиз.

Кильмезь-Бия ӧвӧл — Кунян

Галина но Лидия Крестьяниноваос бодыен ветлыса, доразы берто вал. Гурт котыртӥзы, лудъёс вылтӥ нуналлы быдэ 4-5 иськем котырскиськом, пе.

— Пенсие потӥ но вирам сакырез но ӝутӥськиз, тазами но, — шуэ Галина Семёновна. — Озьы кутски бодыен потаны, сьӧрам Лидия Степановна но ветлыны ӧдъяз. Нырысь милемыз «ужтэм туёнъёс» шуисьёс но вал. Но сыӵе вераськонъёсты пелямы ик ӧм понэ. Нош али, милесьтым адӟем карыса, мукетъёсыз но потаны кутскизы ни.

Галина Крестьянинова трос аръёс школаын ужаз

Галина Семёновна Сьӧлта ёросысь Ӝикъялан вордӥськемын. Дэбес педучилищеез йылпумъяса, ужаны кутскиз Виняшур-Биялан. Отӥяз Кунянэ кариськиз, со дырысен татын улэ.

— Кильмезь-Бияе ужаны ыстӥзы. Та палъёсты воксё уг тодӥськы вал. Гуртэ нырысьсэ вуи но, калыклэсь юасько, та Кильмезь-Бия-а шуыса? Нош соос — ӧвӧл, пе, — Кунян, — вера кышномурт.

Галина Семёновна быдэс улонзэ дышетӥсь луыса ужамын. 24 арзэ Бадӟым Кунянысь покчиослы школаын тыршиз, татчы дышетскыны ветлӥзы Пичи Кунянысь, Зямайысь, Квашурысь пиналъёс. Школаез ог 10 арлэсь кемаласьгес ворсазы, али юртлэн огпал сэрегаз — медпункт. Нош Г. Крестьянинова Сьӧлталась школае ужаны кариськиз. 10 арлэсь кема 5-тӥ – 9-тӥ классъёсын удмурт кылъя урокъёс нуиз. Солэн дышетскисьёсыз пӧлын вань удмурт кылъя дышетӥсе мынэмъёс но.

Нош Лидия Степановна Бадӟым Кунянэ бызиз Пичи Кунянысь. Пенсие потытозяз, гурт хозяйствоын тыршиз.

— Ми семьяямы 4 кузя, 3 сестраос но 1 братмы, школаын ваньмы умой дышетским. Но малы ке нокудмы но дышетскыны ӧм мынэ. Мон математикаез яратылӥ, экзаменме но «5-лы» сётӥ вал. Нош сочинениос гожтыны ӧй быгатылы. Удмурт дак удмурт, сыӵе чебер гожтэме потэ вал, но кылъёс шедьтыны ӧй быгатылы, — ас сярысьтыз вераз Л. Крестьянинова.

Лидия Крестьянинова быдэс улонзэ гурт удысын тыршиз

Сюлмаськонъёс но шумпотонъёс

Гуртоос улонзылы уг ӝожтӥсько. Ванезлы шумпото. Но сюлмаськонъёстэк но ӧвӧл. Кунянэ пырон сюрес вылысен гидъёс адӟисько. Жаль, ог 5 ар талэсь азьло татысь «Иргина» хозяйствоын техника гуретэмысь дугдӥз, фермаос бушазы. Но туэ гидъёс улӟизы бӧксӥсьёслэн куараосынызы! Зямайысь ужбергатӥсь Эдуард Крестьянинов ош вордыны кутскиз. Гуртоос талы шумпото. Гидъёсмы коть юнме уг сыло, пе. Отӥяз, оло, ужез мынӥз ке, ужан интыос но кылдозы.

Гуртын хозяйство ӧвӧл бере, ужаны нокытын. Гуртоос Сьӧлталан (черкогуртозь ог 10 иськем) кин школаын, кин нылпи садын, кин магазинын тырше. Куд-огез аслаз машинаеныз ветлэ, мукетъёсыз — рейсовой автобусэн — со татчы арняяз 4 пол вуылэ.

Гуртын школае ветлӥсь 6-7 пиналъёс вань на, соос понна школьной автобус кожа — нылпиос 2 сменаен дышетско.

— Кылем арын сюресмес ӝутӥзы, щебенен шобыртӥзы. Табере дуръёсаз канава лэсьтоно на, шунась лымы ву сюрес урдсытӥ мед кошкоз шуыса. Туэ инициативной бюджетирование чотын гуртамы нылпи площадка пуктыны чакласьком, тросэзлэн пиналъёссы будэмын ни ке но, ӟеч ужлы уксёзэс уг жаляло. Ма сыӵе интымы луиз ке, бадӟымъёс но пукыны, вераськыны поталозы шуыса малпаськом, — верало гуртоос.

Ангелина Снигирёва

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