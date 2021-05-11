Атасэ — юрттӥсе
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Бакчаысьтымы ӵыж-горд викторимес тылобурдоос кокчаны кутскизы. Уката йыринто пурысьюберъёс но куакаос.
Йыр кур, но уй-нунал возьмаськыса уд улы ук. Убоос вискы бакча сульдэр но пуктыса йыринтӥ — кӧберзы ӧвӧл лобасьёслэн. Тодӥсь-валасьёс куакаез ыбыны но майыг йылэ ошыны ӵекто. Но пыӵалэд ӧвӧл ке, кылыныд уд ыбы. Паймиськиз ни, ява: кызьы та лушкаськисьёслы пунэмзэ берыктоно?
Бератаз изъянтӥсьёслы бакча гинэ ӧз ни окмы. Соос курег сиёнэз лушканы дышизы. Воксё кӧберзы ӧвӧл: коткасьёсын ӵош тусь дурын кокчасько. Табере курегъёс котырын но возьмаськоно луэ.
Огполаз тусе йыды кисьтӥ но ышыгын возьмаськыса сылӥсько. Куакаос соку ик вуизы: тысь кисьтэмме витиллям, шӧдске. Эх, али таосты бодыен сётоно вал, малпасько. Ватскемысьтым потыса ӧй вуы — монэ атас азьпалтӥз.
Петок огез куака вылэ лобыса кадь тубиз но курегез сямен лёгыны йӧндыриз! Лушкаськись таӵезэ уг витьы вылэм — кар! кесяське. Кӧшкемыт черекъямезлэсь куалектыса, курегъёс кир-пазь луизы. Нош атаслы дунне, со куакалы мозмытскыны уг сёты. Мукет каргетӥсьёс, эшсэс жаляса, омырын бергало, кӧшкемыт кесясько.
Атас ужзэ лэсьтӥз но, азбар кузя йӧн-йӧн вамышъяса, курегъёсыз пала шонтӥз. Куака мырдэм но кызьы эшъёсыз пӧлы ӝутскиз. Собере быдэс уллё тэль пала лобӟиз.
Со дырысен куакаос бакчаям но уг изъянто, курег тусез но уг бушато. Юрт котыртӥм лобо ке, шимес кесясько — атасме, дыр, каргало.
Алексей Трубачев
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