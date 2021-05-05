Армиын 7 ар

Эгра ёросын Быдӟым оже пыриськем ветеранъёс 4 кузя кылемын на: Захар Перевозчиков, Юрий Шапкин, Анна Корепанова но Апполос Усков. Тужгес арлыдоез — Эгра каргуртысь 102 аресаз вамышъясь Захар Перевозчиков, егитэз — Карачумысь 94 аресъем Апполос Александрович Усков.

Апполос Усков

Туспуктӥз В. Емельянова

— Вордӥськи 1927-тӥ арын 18-тӥ феврале, — шуэ Апполос Александрович. — Пичигес коркан 2 семья улӥмы. Одӥг сэрегаз — ми 5 кузя, нош мукет палаз — бубымылэн братэз, дядяймы, семьяеныз, соос 8 кузя. Куспамы керетытэк, тупаса улӥмы. Гуртамы начальной школаын лачак дышетскисез вал. 1-тӥ классэз «витьёслы» гинэ йылпумъяме понна кролик сётӥзы. Бадӟымгес будыса, дышетскыны ӧжытак аналски. Отӥяз Ключёвкаысь 7 классъем школаын тодон-валан люкай. Сьӧр гуртэ ветлыса, 2 арзэ дышетски но, война кутскиз. 1 арзэ мырдэм но кызьы школае ветлӥ — сиёнлы, дӥськутлы ёрмон ваньзэс шуге-леке вуттӥз.

Пичи дыръям мон туж шаян вал. Бызьылэм-тэтчам сяна, асьме лэсьтэм куасъёсын гурезьысь нискыланы яратӥ, йыртэманы но вуылӥ. Эшъёсыным сике ыбылӥськыны ветлӥмы, асьмеос самозарядной пыӵалъёс лэсьтыса. Со гинэ ӧз окмы, сьӧрлось школае ветлыкумы, бадӟымъёслэсь адӟем карыса, самосад кыскыны дыши. Озьы сием потонме пачкатыны выри.

Школаез йылпумъяса, кол хозын ужай, сик коранэ, Ижевск — Балезино чугун сюрес лэсьтонэ пыриськи.

17 арес тырмиз гинэ но, троссэ эшъёсме армие басьтӥзы, нош мон комиссиез ӧй ортчы. 3 арес дыръям мугоры сутскыны шедиз вал. Дядяймылэн 2 ареслы пичи Вероника нылыныз сьӧросэ потӥмы, пеймыт шуыса, мон чагтыл кутӥ. Азбаре потыса вуттӥмы гинэ но, вылысьтым дэреме кенжиз. Кесяськеммес кылыса, Вероникалэн анаез потӥз. Азьло нылкышноос паськыт юбкаен ветлӥзы. Вылысьтыз юбказэ куштӥз но монэ шобыртӥз. Улэп кылемелы паймисько, кема курадӟи соку.

1945-тӥ арын 4-тӥ апреле нош ик Зура военкоматэ мынӥ. Военком Смолин сюлворемелы ӧз чида, армие кутӥз. Зура военкоматысь 2 кузя кошкимы, Эгра станциозь пыдын мынӥмы. Собере Эгра ёросысь пиосын Ижевскозь келязы. Городын уй кӧлӥмы но, Пичи Пургае ыстӥзы. 2 нуналзэ наръёс вылын кӧламы, нуналаз 2 пол кубиста лым сюдӥзы ке но, сием потон ӧз бырылы. Строен вамышъяны, пыӵал тӥрлыкез возьыны дышетэмзы бере 20 муртэ, мон но пӧлазы, Чебаркуле келязы. Отчыозь мон гуртысь кошкем дӥськутэным, пыдъёсам кутъёсын мынӥ.

7 классэз йылпумъямын шуыса, монэ ШМА-е (школа младших авиаспециалистов) гожтӥзы. Мотористлы ӝыны ар, механиклы ар дышетсконо, шуизы. Но парта сьӧры пуксьылыса ӧм вуттэ — Быдӟым ож йылпумъяськиз. Вормон Нуналэ йыр вадьсамы самолётъёс лумбыт лобазы, «Наше дело правое, мы победили» гожтэмен листовкаос пазязы.

Милемыз ӧз ни дышетэ — 2 вагонэ пуктӥзы, танковой эшелон борды дэмӟытыса, Востоке келязы. Приморской крайысь Варфоломеевка черкогуртэ интыязы, выль дӥськут сётӥзы. 867-тӥ батальонмы лобась самолётъёслы бомбаос но патронъёсын ящикъёс нуллӥз. Со ужъёсты уйёсы гинэ лушкемен быдэсъямы. Вань техникамы ватэмын вал, японской самолётъёс йыр вадьсытӥмы ик лобазы ке но, троссэ ӧз адӟе, пуштытъяны, ыбылыны ӧз дӥсьтэ. Лётчикъ ёсын артэ служить каримы бере, соос шоры ми, огшоры солдатъёс, вожъяськыса учкылӥмы ик. Лётчикъёсты котьку кӧттыр сюдӥзы.

Вордскем шаерлэсь туж кыдёкын вал ке но, малпамтэ шорысь удмурт воргоронэн пумиськи. Секретной частьын ужась лапег гинэ мугоро лейтенант азьло ик тодэм, дӥнязы лыктӥсьёс пӧлын удмуртъёс вань шуыса. Юалляськыны кутскиз но, чылкак одӥг палась вылӥськеммы — Зура районысь. Мӧзмем сюлэммы буйгаз кадь.

Бен, ожмаськонын тушмонъёсын ваче син пумиськыны ӧз кылды ке но, кышкытэз трос адӟемын. Армиын 7 ар вал. Служба дыръя солдатъёслы тэк пукыны маза ӧз сётэ, политзанятиосын визьнодазы, строен вамышъяны, ыбылӥськыны дышетӥзы. Ыбылӥськон мыным капчиен сётскиз. Угось Зура военкоматын новобранецъёслы одно ик 120 час ыбылӥськыны кулэ вал. Отын ми снайпер винтовкаосын нимысьтыз мишене йӧттыны дышетским. Политзанятиосын умой дышетскеме понна 1950-тӥ арын доре бертылыны отпуск сётъязы. Сюрес вылэ потӥ но, билетъёс ӧвӧл, мынӥсь-ветлӥсьёс лачак. Сонякемысь курадӟыса бертонме тодысал ке, арзэ улысал на.

Вордскем гуртам 1951-тӥ арын ноябрь толэзе вуи. Пичи гуртысьтымы Быдӟым оже 53 мурт кошкиз вал ке, 32-ез ӧз берытске, соос пӧлын мынам агае но. Гуртэ бертыса, пайми калыклэн начар улэмезлы. Колхозын тыршисьёс коньдон ӧжыт басьтӥзы. Котькуд коркан патерын улӥзы лес промхозын ужасьёс, ми дорын — Сэпысь воргорон. Со ик ӧтиз монэ асьсэ дорын ужаны. Зураысь леспромхозэ вуи но, монэ водительлы дышетскыны Иже ыстӥзы. Собере трос аръёс ӵоже газогенераторной машинаен ужай.

Гуртын улон со вакытэ шулдыр вал, егитъёс арнялы быдэ сюан карылӥзы. Мон но 1953-тӥ арын 5-тӥ декабре кышно кураны ветлӥ, нош сюан ортчытӥмы 1-тӥ январе.

— Анаелэн монэ сётэмез уг поты вал, вуоно эмеспиез пересь потӥз, лэся, — вераськонамы итӥськиз Апполос Александровичлэн кышноез Земфира Алексеевна. — Нош со дорамы пыриз но монтэк уг кошкы шуиз. Куракузы мыноно кариськи, нош доразы улыны выжи сюан бере гинэ. Ап полос егит дыръяз туж етӥз вал: шашки-шахматэн шудылӥз, гитараен туннэ но шудэ. Ялан руль сьӧрын ворттылӥз, ваньмон дыръяз чорыганы, губияны, пӧйшураны ветлӥз, трос аръёс ӵоже муш вордӥмы. Ма, сямыз но номыр ӧвӧл. Ог-огмес гажатэк, 67 ар ӵоже валче улысалмы шат. Корка пуктӥмы, 3 пинал будэтӥмы.

Валентина Емельянова