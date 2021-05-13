Азинскон — ӟеч выжы бордын

Шаерысьтымы кужмоосыз зоотехник-селекционеръёс пӧлын нырысьсэ ортчиз вожвылъяськон. Удысазы устоез луон понна 18 специалистъёс ӵошатскизы Вотка ёросысь «Июльское» учхозлэн базаяз.

Шаерамы нырысьсэ ӵошатскизы устоосыз зоотехник-селекционеръёс

Туспуктӥз Елена САраматова

Татчыозь зоотехникъёс скал кыскисьёсты элькун конкурсэ дасяллязы, ужасьёссы понна куалекъязы но, шумпотылӥзы но. Нош таяз радэ асьсэлэсь тодон-валанъёссэс возьматоно луизы.

Ӵошатсконэ шаерысьтымы 30 зоотехник куриськиз вал, уноез Алнаш, Пичи Пурга но Вавож ёросъёсысь. Но тросэз отборочной турын ик кугӟазы. Ӵошатсконэ ортчон понна возьматыны кулэ вал СЕЛЭКС программаын ужаны быгатэмзэс. Ӵапак со программая котькудӥз специалист аслаз хозяйствояз пудолэсь учётсэ нуэ, чакла сюроосызлэсь тазалыксэ, лыдэ басьтэ котькудӥзлэсь шекъёссэ но тырмымтэоссэ, учке бызьылон вакытсэ но мукет. Животъёсын тазьы ужамзэс ик возьматӥзы Санкт-Петербургысь племенной пудо вордон бордын тыршись «Плинор» огазеяськонысь специалистъёслы. Соос 30 зоотехникъёс пӧлысь 18-сэ гинэ конкурсэ пыриськыны лэзизы. Озьы вожвылъяськыны вуизы Алнаш, Вавож, Вотка, Глазов, Эгра, Пичи Пурга, Можга, Сьӧлта но Шаркан ёросъёсысь селекционеръёс. Пӧлазы ик нюръяськизы Ижысь гурт удысъя академиысь 6 студентъёс. Ӵошатскисьёслэсь тросгес люкаськизы дунъясьёс — шаерысьтымы племпредприятиосын ужась 25 кужмо специалистъёс судья луизы.

Вожвылъяськон ӟырдыт ортчиз. Зоотехникъёс нырысь ик юанъёслы валэктонъёс сётъязы, тест гожъязы, нош отӥяз гидэ вамыштӥзы. Мурт адямиосты адӟыса, скалъёс куалектӥзы, зоотехникъёслы со мултэс сюлмаськон. Пудоез котыр ласянь дунъяны быгатоно вал. Кылсярысь, лябгес животлэсь ӟеч кунян мед вордӥськоз шуыса, юн сӥльвиро ош быръёно, ӧжыт йӧл сётӥсезлы — йӧло выжыысьсэ утчано. Селекционеръёс угось ӟеч выжы уськытон бордын ужало. Соин ик куронъёс пӧлысь та валтӥсез вал. Зоотехникъёс дышем сямзыя та ужез капчиен быдэстӥзы ке, студентъёс кӧня ке ыштӥськизы. Соин ик арлыдоос визь-кенешен юрттӥзы. Егитъёслэсь мылкыдзэс бурдъяны кулэ, кивоштӥсьёсты будэтоно, пе.

— Ог-огмес ваньмы тодӥськомы бере, соин ик мылкыдмес но ӝутыны тыршимы, — шуэ Вавож ёросысь «Колос» СХПК-ысь селекционер Анастасия Матвеева. — Ӵошатсконмы зэмос профессионалъёслэн пумиськонзы кадь ортчиз. Асьмелэн зоотехникъёсмы кужмоесь. Шаермы юнме йӧл поттэменыз уг данъяськы. Вормизы соос, кин ӧжытгес куалекъяз. Россиысь та выллем конкурсын 2-тӥ инты басьтӥ вал. Но соку пудо-животэз суред вылысь эскеримы, нош татын улэп скалъёсын ужамы. Кыӵе йырзы, тыбырзы, пыдзы, учкимы. «Июльское» учхозын скалъёссы умоесь. Мон 100 пӧлысь 80 балл сётӥ соослы. Теориен кӧня ке шугъяськимы. 20 арлэсь ятыр ортчиз ни дышетскеммы дырысен. Улон нуналлы быдэ воштӥське бере, ялан выльзэ тодыны тыршоно.

Анастасия Матвеева теориын 10 пӧлысь 10 балл ик люказ. Опыт — мар шуод, мынектэ нылкышно. Оглом со 97 балл люказ. Солы абсолютной чемпион ним сётӥзы. 1 баллы гинэ кылиз ёросысьтызы ик Мичурин нимо хозяйствоысь Анастасия Наймушина. 3-тӥ интые потӥз Эгра ёросысь «Чутырский» СПК-ысь Марина Чиркова. Озьы ик призёр луиз Вавож ёросысь «Удмуртия» хозяйствоысь Надежда Байкузина. Со тужгес кема ужа ни зоотехник луыса — 37 ар пудоос пӧлын. Со сюлмаськемен но, хозяйство племзаводлэсь нимзэ нуллэ. Миым хозяйствояз кунгож сьӧрысь вуттэм эмбрионъёсты скалъёслы выжыятӥзы. Нош тужгес егитэз зоотехник луиз Шаркан ёросысь «Луч» эштосысь Артём Вяткин. Со 4 ар гинэ ай ужа, котьма ке но ёросазы воштонтэм — УЗИ-сканерен асьсэ палазы огназ ужаны быгатэ.

Анастасия Матвеевалы гань-гань шокчыны вазь на. 7-тӥ-11-тӥ июне со Удмуртилэсь данзэ утёз Россиысь зоотехникъёс пӧлын ӵошатсконын, ужрад ортчоз Татарстанын.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, пудо син шорысь одӥг нуналлы но медаз усьы, соку гинэ хозяйство экономика ласянь юнмалоз.

Елена Сараматова