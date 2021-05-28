Автобус нӧдэ пуксиз
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Арня кутсконын Балезино ёросысь Юнда школае нуись сюрес вылын автобус нӧдэ выйиз. Солы юрттӥськыны вуэм 2 тракторъёс но таш-таш дэрие пуксизы.
Автобус Чирогуртысь (Котегово) но Голёгуртысь (Ягошур) пиналъёсты школае вае вал. Зорыса улэмен, горд сюен суро сюрес небӟиз.
— Та нуналэ автобус 2 пол нӧдэ пуксиз. Школае ветлон сюрес вылын 1 иськем мында урод интыез вань. Автобуслы со сюресэз ортчыны колхоз трактор юрттӥз, — вераз Юнда школалэн директорезлэн воштӥсез Мария Касимова.
Та нуналэ автобус 9-тӥ классъёсын дышетскисьёсты Балезиное ӟуч кылъя экзаменэ нуыны кулэ вал. Ярам, ОГЭ гожтыны пиналъёс вуизы ик. Но кӧня сюлмаськизы нылпиос но, дышетӥсьёс но, мумы-бубыоссы но, уз-а ӝегалэ шуыса.
Удмуртиысь Транспортъя но сюрес хозяйствоя министерстволэн пресс-службаез ивортэмъя, матысь дыре та сюресэз выльдыны уг чаклало. Тупатъяно сюресъёслэн планазы сое пыртыны луоз 2023-тӥ арын гинэ.
Гуртоос ӝожтӥсько: югдур таӵе возиське берло 10 ар ӵоже. Зор дыръя гуртэ пырыны уг быгато «скорой» но, мукетъёсыз но машинаос.
Сюресэз эскерыны вуылӥзы «Удмуртавтодор», «Управтодор» предприятиосысь но ёрос администрациосысь специалистъёс.
— Сюрес кузя канава гудэмын луоз, ортчоз грейдер. Азьланяз татчы геоткань вӧлдозы, щебень но ПГС кисьтозы, — ивортӥзы Балезино ёрос администрациын ужасьёс.
Чаклам ужъёс вторнике ик мытэмын вал. Та дырлы сюреслэн огпалтӥз гинэ ветлыны луэ. Нош юрттоз-а сюресэз возьыны векчи из — возьматозы дыр но зор.
Шӧкыч уром
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