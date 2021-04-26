26-тӥ апрельысен 2-тӥ маёзь быдэс Еворопаын ортче прививка пуктылонлы сӥзем арня

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 апреля, 2021 16:35

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Специалистъёс тодамы вайыто, макем пайдаё луо пӧртэм висёнъёслы пумит вакцинаос.

Фото: Тазалыкез утёнъя министерстволэн пресс-службаез

Вакциналы луыса 1980-тӥ арысен уг пумиськылы ни чача (оспа), шеромиз полиомиелит, кулэсмизы пужыен, кӧтькылен, коклюшен, паротитэн, краснухаен черласьёслэн лыдзы.

— Прививкаос пуктылонъя национальной календарьын чакламын, кызьы но ку пуктоно соизлы я таизлы висёнлы пумит вакцина, — шуиз Тазалыкез утёнъя министерствоысь вакцинопрофилактикая валтӥсь специалист Елена Корякина. — Кемалась ӧвӧл списоке пыртэмын коронавируслы пумит вакцина но. Пуктоно-а, ӧвӧл-а прививка — котькуд адями ачиз чакла.

Национальной календарья 18 арессэ тырмытэм котькуд адями дунтэк прививка пуктыны быгатэ дифтерилы, столбняклы (котькуд 10 арлы 1 пол), пыэдлы, В гепатитлы, краснухалы (18-25 аресын), кызамаклы (55 аресозь, азьвыл висьылэм ӧвӧл, прививка ноку пуктылымтэ ке).

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 апреля, 2021 16:35
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