24-тӥ оштолэзе Удмуртия итӥськоз Россиын ортчись «Библиоуй-2021» акция борды

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 апреля, 2021 14:27
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Туэ «Библиоуй» сӥземын наукалы, технологиослы но Юрий Гагаринлэн космосэ лобӟемез дырысен 60 ар тырмонлы. «Кни­га — путь к звёздам» нимын ужрадъёс ортчылозы библиотекаосын но культурая центръёсын. Элькунамы «Библиоуе» ӧтча ог 30 учреждение.

Куноосты викторинаосы, шудонъёсы, мастер-классъёсы, кырӟан но стендап ӝытъёсы пыриськыны чорто. Кылсярысь, Ижысь Йӧскалык библиотека та уе пӧрмоз «Космолицейлы». Глазовысь библиотекаын ортчозы астрономилы сӥзем лекция но «КосмоПогружение» сторителлинг. Можгалась библиотекае лыктэмъёс тодматскозы Антуан де Сент-Экзюперилэн удмурт кылэ берыктэм «Пичи принц» книгаеныз. Ува библиотекаын 13 пӧртэм площадка ужалоз. Инсьӧре «лобӟыны» луоз, мукет ёросъёсысь библиотекаосы лыктыса но.

Виктория Крамова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 апреля, 2021 14:27
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