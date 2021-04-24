24-тӥ оштолэзе Удмуртия итӥськоз Россиын ортчись «Библиоуй-2021» акция борды

Туэ «Библиоуй» сӥземын наукалы, технологиослы но Юрий Гагаринлэн космосэ лобӟемез дырысен 60 ар тырмонлы. «Кни­га — путь к звёздам» нимын ужрадъёс ортчылозы библиотекаосын но культурая центръёсын. Элькунамы «Библиоуе» ӧтча ог 30 учреждение.

Куноосты викторинаосы, шудонъёсы, мастер-классъёсы, кырӟан но стендап ӝытъёсы пыриськыны чорто. Кылсярысь, Ижысь Йӧскалык библиотека та уе пӧрмоз «Космолицейлы». Глазовысь библиотекаын ортчозы астрономилы сӥзем лекция но «КосмоПогружение» сторителлинг. Можгалась библиотекае лыктэмъёс тодматскозы Антуан де Сент-Экзюперилэн удмурт кылэ берыктэм «Пичи принц» книгаеныз. Ува библиотекаын 13 пӧртэм площадка ужалоз. Инсьӧре «лобӟыны» луоз, мукет ёросъёсысь библиотекаосы лыктыса но.

Виктория Крамова