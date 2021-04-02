2 арнялы вазьгес лудэ потӥзы

Кез ёросысь Удмурт Зязьгорысь «Свобода» колхозын кизьыны потӥзы. Луд вылэ таӵе вазь потэммес ум тодӥське, шуо хозяйствоын ужасьёс.

Кез ёросысь «Свобода» колхозысь механизаторъёс А. Фёдоров, В. Ложкин,

С. Ворончихин но А. Мосов бусые потыны дасясько.

Туспуктӥз М. Егоров

Уйпал ёросъёсын, лымшоръёсыныз ӵошатыса, бусые ӵемысь арнялы-кыклы бергес пото: лымы татын бер кошке, музъемзы кема шунаны выре. Ма, нюлэсказы али но тӧдь-тӧдь лымы пуке на.

— 8-тӥ-10-тӥ май котырын лудэ потӥськомы вал ай, туэ вазь пӧрмиз, — вера «Свобода» хозяйстволэн кивалтӥсез Елена Игнатьева. — Милям музъемъёсмы песок, ошмессинъёс матын интыяськемын, соин ик вань лудъёсы огвакытэ пыреммы уг луы, ­тракторъёс пель дорозязы выё. Тани бам вырйылмес толон кизимы, табере возьмано мукет бусыосмылэсь шупамзэс. Огъя музъемъёсмы — 1 сюрс 916 гектар. Будэтӥськомы ю, турын, асьмеос силос дасяськомы.

15 ар талэсь азьло «Свобода» колхозын пудолы кӧс турын но ю гинэ дасяллязы, палэнысь силос басьтыны туж трос коньдонзы кошкылӥз. Тыро-пыдо тракторъёссы, комбайнъёссы но ӧй вал. Кызьы вера механик Максим Игнатьев, берло аръёссэ трос техника басьтэмын, пӧлаз кунгож сьӧрысьёсыз но вань. Соосты педлон возьыны жаль, соин ик туэ бадӟым гараж пуктӥмы.

Арня ӵоже хозяйствоын юр-яр вазе ни: кин ке ӵукнаысен бусыосты усыялляз, удобрение пазялляз, кин ке гараж котырын сеялка тупатъяз. Табере — кизё. Тех­осмотр ортчиз 11 трактор, ваньзы соос усьтыр-табыр ужало.

Василий Фёдоров тракторез борды выль сеялка юнматэм. Эшшо огез туэ выль басьтэмез гаражын сылэ на, сое бичано луоз на. Василий Семёнович — хозяйствоысь арлыдоез но тужгес чырткемез ужась, пусъе Елена Игнатьева, егитъёслэсь етӥзгес бусы кузя ворттылэ. Тазалык вань дыръя ужам потэ на, шуэ воргорон.

Станислав Ворончихин 3 техникаен ужа: 1 тракторен, 2 комбайнэн. Кизьыны потон азьын лудъёсы удобрение пазяз.

— Хозяйствоын быдэс улонме ужасько, — маде Станислав Геннадьевич. — Колхозмы яра, ужаськод ке, коньдон но тыро, али Кезын но уж ӧвӧл ни ук.

— Нуназеозь фермаын пудо сюдӥсько, обед бере тани кизёнлы дасяськи, сеялкаме тупатъяй, табере огыр-бугыр кизиськомы, — вера мукетыз механизатор Александр Мосов.

Куазь сётӥз ке, хозяйствоын кизёнзы 10 нунал куспын йылпумъямын луоз. Гужемзэ куазь кӧс гинэ медаз улы вал, сюлмаське Елена Афанасьевна, луо музъем вылын будосъёс чаляк быро.

Мария Векшина