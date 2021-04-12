Ӟечгес улон понна

Шаерысьтымы 38 гуртъ­ёс шедизы «Вуоноысь гурт» программае. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство татысь калыклэсь куронъёссэ пыӵатон борды басьтӥськоз.

Можга ёросысь Пазял гуртын выль урам кылдӥз ини. Табере малпало клубзэс выльдыны, ву гумыоссэс вошъяны.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Вожвылъяськонэ 99 гуртысь куриськонъёс ыстэмын вал. Старостаос, поселениослэн йыръёссы, калык огазеяськонъёс гуртъёсын улон-вылонэз эшшо ӟечгес карон, калыклэсь куронъёссэ санэ басьтон вылысь проектъёс гожъязы. Конкурс пыр потӥз 38-эз гинэ. Соосты бырйыку, санэ басьтэмын, макем проект гуртлы кулэ, пыриськозы-а татын ужась предприятиос сое быдэстонэ. Котькуд проектэз быдэстыны угось коньдон, ужась киос но техника кулэ. Предприятиос юрттӥськыны пумит луизы ке, номыр но уз пӧрмы.

— Деревняын улонэз умойгес карон сярысь сюлмаськоно, — вера Эгра ёросысь куашкатэм Мувыр гуртэз выльысь быдэсак ӝутэм воргорон Александр Корепанов. — Со калыкез бордаз мед кыскоз. Котьмар мед шуозы, но нянь будэтӥсьлэсь но ожгарчилэсь ӟечгес профессиос ӧвӧл. Музъем вылын ужасьёслэн деревняын сюлэмзы мед шутэтскоз. Ми Мувырысь часовня котырез ӟечомытыны малпаськомы. Ярдурез котыртом, шутэтскыны лыктэм адямиослы зорлэсь но шундылэсь ватскон места лэсьтом, ӟусъёс, ӟечыранъёс пуктылом. Чебер, ышыг местае вуыса, котькудӥз улон сярысь мед малпаськоз. Арлыдоосмес тодам вайисько ке, валасько: соос оскисесь вал, нокинэ пӧятэк, куаретытэк улыны выризы. Дӥнямы вуэм адямиос но умойгес луыны мед тыршозы.

Нялтас вераса, Эгра ёросысь выльдӥськон программае 6 гурт сюремын. Та палась тужгес трос проектъёс конкурсэ вуэмын вал.

Мыло-кыдо калык улэ Можга ёросысь Пазял гуртын. Татын калыклэсь уксёзэ бичаса, урамъёссэс выльдо, шутэтскон интыос лэсьто.

— Гуртмес азинтон понна быдэс команда люкамы. Хозяйствоын, клубын, школаын, садын ужасьёс 12 кузя люкаськимы, — шуэ Пазял поселениен кивалтӥсь Надежда Кокарева. — Гуртамы оломар но кулэ. Кылсярысь, ву гумыосмы сисьмемын ни. Ӵыпет лэсьтӥмы, табере пляж кулэ. Клубмылэн липетэз вия. Паркысь сценаез, кенерез тупатоно. Уксё бичаломы, хозяйство но юрттӥськоз.

Проектэ пыриськись гуртъёсын улӥсьёсты апрель толэзьысен дышетыны кутскизы ни грантъёсын но

благотворительной огазеяськонъёсын ужаны. Озьы ик валэкто, кызьы гуртсэс тодмо кароно. Санэ басьтозы секыт югдуре шедемъёсты но: соослы юрттон понна но проектъёс вань. Ольга Абрамова верамъя, 2030-тӥ арозь «Вуоноысь гурт» программае пырем гуртъёсты одно ик выльдыны тыршозы. Туэ декабрь толэзе проектъёсын тодматозы.

Елена Сараматова

«Вуоноысь гурт» программае пыриськись гуртъёс но черкогуртъёс: