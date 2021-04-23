Ӝук сиытэк, йыре кеньыр уг пыры

Таяз дышетскон арын быдэс Россиысь покчи классъёсын дышетскисьёс дунтэк сисько. Таӵе ӵектонэн Федерал Кенешлы кылем арын вазиськиз Россилэн Президентэз Владимир Путин. Солы луыса Удмуртиысь 88 сюрс мында нылпиос кӧтсэс тыро кун бюджет чотын.

Удмуртиысь 88 сюрс мында нылпиос кӧтсэс тыро

кун бюджет чотын.

Туспуктӥз Наталья Клабукова

Коньдонэз шыръян

Кызьы но маин сюдо нылпиосты? Кельше-а соослы школа столовойысь сиён? Та пумысен анай-атайёс жингыртыны быгато Удмуртиысь Дышетонъя но наукая министерствое, Россиысь Просвещениея министерствое. Юалляськон радъямын «Госуслуги» порталын, «Калык фронт» огазеяськонлэн сайтаз. Валтӥсез ужпум — тодыны, пайдаезъя кутӥське-а висъям уксё, кельше-а ӵектэм сиён нылпиослы.

Ижысь Кузебай Герд нимо гимназиын покчи классъ­ёсын дышетскись 283 пиналъёс дунтэк нуназеяло. Та дыре котькуд нылпиез сюдыны нуналаз 75 манет висъяське.

Таӵе выльдӥськонлэсь пайдазэ нырысь ик шӧдӥзы мумы-бубыос. Табере котькуд семьяын ичизэ 1 сюрс 650 манетсы шыръяське. Нош покчи школьникъёссы кӧня ке кузя ке, уката тросгес. Со сяна, таиз дышетскон арлэн 2-тӥ ӝыныяз удмурт гимназилэн столовойысьтыз сиёнэз веръяны быгато анай-атайёс.

— Таӵе малпанэ вуим, гимназиысь анай-атайёслэн комитетэнызы кенешыса. Уго котькуд класслэн собранияз ӝутске столовойын сиськонэн герӟаськем юан. Нылпиос мумы-бубыоссылы чагисько, сиён уг кельшы шуыса. Дышетӥсьёс ӝожтӥсько, пиналъёс тэргасько, алама сисько шуыса. Табере кылдытэмын нимысьтыз график. Нуналлы быдэ кыӵе ке классысь анай-атай быгатэ столовое пырыны. Мумы-бубыос сиён веръяло, нылпиослэсь кӧттыремзэс чаклало, собере акт гожто. Отын пусъё сиён-юонлэсь шӧмзэ, ӟечлыксэ, ватсало ӵектонъёссэс, — шуэ К. Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова.

Шыд кӧш потэ

Столовойын нылпиос черодэн сисько. Нырысь нуназеяло покчиос, собере — шоро-куспо классъёс но бадӟымъёсызгес. Гимназиын дышетскисьёс столовойын дежурство уг нуо. Со понна татын ужало 4 кышномуртъёс. Соос ӝӧк вылэ сиён-юон, пуньы, салфетка тыро, нылпиос переменае лыктытозь, ваньмыз дась луэ.

3-тӥ «Б» класслэн кивалтӥсез Светлана Пушкарёва, чипы анай кадь, нылпиос котырын сылэ: сиськемзэс чакла.

— Ӵемысь пиналъёсты сиськыны косӥсько. Маин соосты сюдо доразы — уг валаськы. Шыдэз уг ярато. Тани 26 мурт пӧлысь 10-эз гинэ лым ӟузьыло, дыр. Косӥсько бере, сисько ни. Пиналлэн кӧтыз сюма ке, солэн йырыз но уг ужа. Кыӵе дышетскись луоз со? Нош эрик сётӥськод ке, мар соос быръёзы столовойын? Салат но булка басьтысалзы, — шуэ Светлана Владимировна.

Таяз арын дышетӥсьлэн быриз огез валтӥсь йыр висёнэз — коньдон бичан ужез. Уго классэн кивалтӥсь сиськон понна уксё люка, сое ­столовое васькытэ вал, эшшо анай-атайёслы тодазы вайытэ, пиналзылэн сиськыны коньдонэз быремын ни шуыса.

Столовойлэн кивалтӥсез Ольга Перевощикова пусъе: 1-тӥ классысь пиналъёс туж бырйиськыса сисько. Будэмзыя кӧтсы золгес сюма ни, лэся. Кылсярысь, 3-тӥ-4-тӥ классъёсын дышетскисьёс тэркыоссэс чаляк бушато. Столовойын 2 арнялы азьлапал меню гожто, соин сиён котьку пӧртэм луэ.

К. Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова: — Мынам 2 пиналъёсы гимназиын кӧтсэс тыро. Семьямы трос нылпиё бере, дунтэк сисько. Пие ваньзэ сие, нылы тэргаськылэ. Но ватсаса коньдон уг тыриськы. Ачим столовое юромо сиськыны ветлӥ. Котлет, макарон, курагаен компот но булка сётӥзы. Сиёнзы кельшиз, но макаронэз сӥямын вал ни.

Дунтэк сиёнэн кӧт уг тыры

Покчи классъёс сяна, Удмуртиын дунтэк сисько трос нылпиё семьяосысь дышетскисьёс но. Азьло та категориысь нылпиосты ёрмисьёслы но ӟеч улӥсьёслы люко вал. Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн косэмезъя кылем арын 1-тӥ мартысен трос нылпиё семьяосысь вань дышетскисьёс дунтэк ­нуназеяны быгато. Соослы пӧсь сиён нуналаз 60 манет тыр чакламын.

Степан пие К. Герд нимо гимназиысь 7-тӥ классын дышетске. Ми ӵапак трос нылпиё семьяос пӧлы пыриськом. Гимназиын таӵе пиналъёс 60 кузя. Азьло аръёсы пиелэн кӧттыремез нуналаз 75-100 манет тыр усе вал, толэзяз столовое ог 2 сюрс манет котыр кельтылӥз. Табере воксё дунтэк сиськыны луонлыкез вань. Но пие ӝожтӥськиз: 60 манетэн сиськыкуз, пе, кӧтыз уг тыры. Соку ми семьяямы кенешим, Степан ачиз сиён быръёз шуыса. Табере со 75 манет тыр но кӧтсэ тыре — соку классэныз ӵош комплекс сиё. Куддыръя 90-100 манет тыр нуназея. Угось трос нылпиё семьяосысь дышетскисьёслы чаклам комплекс туж бусьтыр ӧвӧл.

15-тӥ апреле трос нылпиё семьяосысь пиналъёслы ӵектӥзы 150 грамм чабей ӝук, 50 грамм сосиска, 10 грамм вож кияр, нянь интые — 75 грамм булка но 1 стакан чай.

Ӝуксы шуныт, ческыт, но ву вылын гинэ, лэся, вӧй шӧмзэ ӧй но шӧды. Оло куа­лектэменыз, оло мукет муген, сиён тырись нылкышно мыным 1 юдэс киярзэ ӧз поны. Оскисько, нылпиосты 10 грамм огречтэк ӧз кельтэ, дыр, шуыса. Сосиска ческыт, но укыр пичи. Вӧзаз булка куртчид ке, кӧтыд тыроз. ­Нош лимонэн чай мыным гольтрес потӥз.

Мон та сиёнэн гусъяськи ик. Но будӥсь мугорлы комплекс ӝикытгес кадь. Кӧё-вӧё ӧвӧл бере, 1 час ортчыса, кӧтын нош ик колтыртоз, дыр. Шонерзэ вераса, дорын пие 2 поллы тросгес сиысал.

Мукет ласянь, нылпиез школаын сюдонлы мон трос уксё уг быдтӥськы ни. 60 манет вӧзы нуналаз 15-40 манет гинэ ватсасько. Таин валче пиелэн школа картаяз толэзяз 500 манет гинэ понӥсько. Озьыен, мынам но сюлмаськонэ быре, пие но кельшымон сиён быръе.

Трос нылпиё анай Ольга Аляшева: — Мынам 2 пиналъёсы гимназиын кӧтсэс тыро. Семьямы трос нылпиё бере, дунтэк сисько. Пие ваньзэ сие, нылы тэргаськылэ. Но ватсаса коньдон уг тыриськы. Ачим столовое юромо сиськыны ветлӥ. Котлет, макарон, курагаен компот но булка сётӥзы. Сиёнзы кельшиз, но макаронэз сӥямын вал ни.





Ура, макарон!

Монэн ӵош кӧтсэс тыризы 6-тӥ классын дышетскисьёс. Пиос, йырзэс ӝуткатэк, тыпыр-тапыр сиськизы. Нылъёс сиёнзэс кемагес кушазы. Огез нылаш эшъёсыз вӧзы пуксиз, но азяз сиёнэз ӧвӧл. Малы?

— Мон сьӧрам контейнерын сиён нуллӥсько: салат яке бутерброд. Переменаын поттӥсько но сиисько. Столовойысь сиён уг кельшы. Но классысьтымы тросэз татын сисько, — шуэ нылаш.

6-тӥ классысь нылпиос уг тэргасько, тэркыоссэс бушатӥзы.

— Тужгес яратоно сиёнды кыӵе?

— Макарон! — огымысь вазё пиналъёс.

Столовойлэн кивалтӥсез Ольга Перевощикова верамъя, 2 арнялы 1 пол нылпиослы колбаса но сосиска сёто. Таӵе нуналэз нылпиос ярато: полуфабрикат шер усе кылем-мылемъёсын ведрае. Мукет нуналъёсы сӥль сиёнъёс чакламын: ӵемгес курег сӥльлэсь котлет яке гуляш, арнялы 1 пол кунян сӥльлэсь котлет.

Лыдэ басьтытэк ӧвӧл мукетсэ но: сиён-юон дунъёс кылем арысен кӧня пол будӥзы ни. Нош нылпиослы озьы ик 60 манет тыр кӧттыр ӵектоно. Порциез пичигес карыны уг луы. Ольга Перевощикова верамъя, ӵемысь пӧзьто ӝук. Нылпиос шумпотыса юысалзы сок — но со интые ӵекто чай яке компот.

Елена Скворцова